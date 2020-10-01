Пресс-служба МВД сообщила, что 30 сентября милиция задержала в Бишкеке членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан» за призывы к межрегиональной вражде и насильственному захвату власти.

По данным МВД, досудебное производство начали после распространения в интернете видео, где неизвестные обсуждали план по дестабилизации общественного порядка и призывали к свержению власти. Судебно-политологическая экспертиза видео показала: в выступлениях людей на видео есть признаки преступления — возбуждения межрегиональной вражды.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Позже милиция задержала 26 членов объединения во время собрания, а экспертиза выявила в крови 20 задержанных наркотики.

Кроме этого, милиция задержала пять лидеров движения «Кырк Уруу Жети Дубан», подозреваемых в разжигании розни и призывах захвата власти. Отмечается, что четверо из пяти задержанных уже были ранее судимыми за изнасилование, грабеж и контрабанду наркотиков.

По отношению к другим задержанным милиция проводит расследование.