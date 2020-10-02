«Биримдик» связывают с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым через его брата Асылбека. Он идет кандидатом от этой партии под номером 27. Асылбек Жээнбеков — действующий депутат парламента. Он пришел в Жогорку Кенеш от СДПК, но вышел из партии в апреле 2019 года, обвинив лидера партии и бывшего президента Алмазбека Атамбаева «в партийной диктатуре». Выход политика из политобъединения — продолжение конфликта его брата Сооронбая с Атамбаевым.

Лидер «Биримдика» Марат Аманкулов — один из близких соратников Асылбека Жээнбекова по парламенту — заявил в интервью изданию vesti.kg, что его партия не является партией власти. Тем не менее, Аманкулов добавил, что и он, и партия поддерживают политику действующего президента.

«Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия», — сказал Аманкулов.

Партия участвовала в выборах в горкенеши в 2020 году и имела неплохие шансы для получения большого количества мандатов, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены.

Что предлагает партия?

Согласно программе «Биримдика», партия предлагает провести реформы в системах образования, науки и культуры, а также улучшить систему здравоохранения через внедрение электронного учета всех лекарств и других медицинских изделий. Изменения в системе здравоохранения в партии объяснили кризисом с коронавирусом в стране.

Кроме этого, партия предлагает снизить уровень безработицы, провести экономические реформы, а также бороться с коррупцией — особенно в судебной системе.

Отдельным пунктом «Биримдик» указывает цифровизацию, которая по мнению партии, «заметно облегчит ведение хозяйственной деятельности и даст толчок развитию экономики, а также сделает жизнь простых граждан более комфортной».

Особое внимание цифровизации, реформе судов и борьбе с коррупцией в своей политике уделяет и президент Сооронбай Жээнбеков.

Принципы и ценности партии:

Согласно программе «Биримдика», основной политикой партии является социальная справедливость. Партия также стремится к построению социального государства, где гражданам будет обеспечена «достойная жизнь и свободное развитие».

Партия предлагает принять концепцию «демократического социализма» и «Евразийства» — идея, которая, по утверждению политобъединения, «способна объединить регионы, этносы и культуры».

«Это сотрудничество, построенное на интернационализме и дружбе народов», — добавляют в партии.

Скандалы, связанные с партией

Административный ресурс и подкуп голосов

Основные обвинения, которые звучат в адрес «Биримдика», касаются административного ресурса. Неоднократно в СМИ публиковались сообщения, что представители партии «оказывают давление» на муниципальных служащих и бюджетников, чтобы те агитировали за «Биримдик».

К примеру, прокуратура Бишкека установила, что глава МТУ №12 Темир Касымов использовал свои полномочия и призывал коллег голосовать за «Биримдик». Однако тогда ЦИК решил вынести предупреждение Касымову, но не партии.

Скандалы вокруг «Биримдика» происходили не только в Бишкеке. Например, несколько учителей в Араванском и Узгенском районах Ошской области заявили, что директора школ заставили их прийти на встречу с представителями партии.