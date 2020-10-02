После того, как в некогда крупнейшей провластной партии Кыргызстана — СДПК — произошел раскол, почти все нынешние депутаты либо вышли оттуда, либо перешли в другие политобъединения. Многие действующие парламентарии перешли в «Биримдик» и объявили о своих планах баллотироваться в парламент уже от нее.
Партия «Биримдик» появилась в 2005 году. Одним из ее основателей была действующая депутатка Айнуру Алтыбаева. В интервью «Азаттыку» она рассказала, что в 2010 году «Биримдик» вошла в состав партии «Ар-Намыс» Феликса Кулова для участия в парламентских выборах.
Однако на предстоящие парламентские выборы «Биримдик» идет самостоятельно, а лидером партии стал действующий депутат Марат Аманкулов. Сам он заявил, что его «попросили» возглавить «Биримдик». Аманкулов стал депутатом парламента в 2015 году, пройдя по списку от провластной на тот момент СДПК.
«Биримдик» связывают с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым через его брата Асылбека. Он идет кандидатом от этой партии под номером 27. Асылбек Жээнбеков — действующий депутат парламента. Он пришел в Жогорку Кенеш от СДПК, но вышел из партии в апреле 2019 года, обвинив лидера партии и бывшего президента Алмазбека Атамбаева «в партийной диктатуре». Выход политика из политобъединения — продолжение конфликта его брата Сооронбая с Атамбаевым.
Лидер «Биримдика» Марат Аманкулов — один из близких соратников Асылбека Жээнбекова по парламенту — заявил в интервью изданию vesti.kg, что его партия не является партией власти. Тем не менее, Аманкулов добавил, что и он, и партия поддерживают политику действующего президента.
«Нашей главной объединяющей силой является идея евразийства и демократического социализма. И если президент разделяет эту идею, то вы смело можете сказать, что мы пропрезидентская партия», — сказал Аманкулов.
Партия участвовала в выборах в горкенеши в 2020 году и имела неплохие шансы для получения большого количества мандатов, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены.
Что предлагает партия?
Согласно программе «Биримдика», партия предлагает провести реформы в системах образования, науки и культуры, а также улучшить систему здравоохранения через внедрение электронного учета всех лекарств и других медицинских изделий. Изменения в системе здравоохранения в партии объяснили кризисом с коронавирусом в стране.
Кроме этого, партия предлагает снизить уровень безработицы, провести экономические реформы, а также бороться с коррупцией — особенно в судебной системе.
Отдельным пунктом «Биримдик» указывает цифровизацию, которая по мнению партии, «заметно облегчит ведение хозяйственной деятельности и даст толчок развитию экономики, а также сделает жизнь простых граждан более комфортной».
Особое внимание цифровизации, реформе судов и борьбе с коррупцией в своей политике уделяет и президент Сооронбай Жээнбеков.
Принципы и ценности партии:
Согласно программе «Биримдика», основной политикой партии является социальная справедливость. Партия также стремится к построению социального государства, где гражданам будет обеспечена «достойная жизнь и свободное развитие».
Партия предлагает принять концепцию «демократического социализма» и «Евразийства» — идея, которая, по утверждению политобъединения, «способна объединить регионы, этносы и культуры».
«Это сотрудничество, построенное на интернационализме и дружбе народов», — добавляют в партии.
Скандалы, связанные с партией
Административный ресурс и подкуп голосов
Основные обвинения, которые звучат в адрес «Биримдика», касаются административного ресурса. Неоднократно в СМИ публиковались сообщения, что представители партии «оказывают давление» на муниципальных служащих и бюджетников, чтобы те агитировали за «Биримдик».
К примеру, прокуратура Бишкека установила, что глава МТУ №12 Темир Касымов использовал свои полномочия и призывал коллег голосовать за «Биримдик». Однако тогда ЦИК решил вынести предупреждение Касымову, но не партии.
Скандалы вокруг «Биримдика» происходили не только в Бишкеке. Например, несколько учителей в Араванском и Узгенском районах Ошской области заявили, что директора школ заставили их прийти на встречу с представителями партии.
Еще один инцидент произошел в Нарынской области. МВД начало проверку в отношении глава Чет-Нуринского айыл окмоту Азамат Мусурканов призывал односельчан голосовать за кандидата от «Биримдик» Улана Бакасова. Мусурканов говорил жителям села, что Бакасов принесет 500 тысяч сомов, если те поддержат его. На эти деньги планировалось купить комбайн. Пока милиция не закончила проверку по этому делу.
Имя Улана Бакасова всплыло еще раз уже 29 сентября, когда в соцсетях растиражировали видеообращение Денисак Болот уулу. Мужчина представился как председателем Миң-Кутского айыл өкмөтү. Он сообщил, что сторонники Улана Бакасов выделили 300 тысяч сомов на установку в вышеназванном селе питьевой воды.
Во всех случаях партия заявляла, что не имеет отношения к нарушениям и «выступает за прозрачные выборы».
Противоборство с «Мекеним Кыргызстан»
Партия или ее представители несколько раз оказывались вовлечены в противоборство с биримдиковацами. К примеру, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов обвинил кандидата от «Биримдика» Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов».
Еще одним инцидентом, куда оказалась вовлечены «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», стал скандал в Джалал-Абадской области. Жители одного из сел Аксыйского района напали на агитатора партии «Биримдик» и требовали его перейти в штаб «Мекеним Кыргызстан».
20 сентября в Араване произошла массовая драка сторонников «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстан», тогда пострадали 12 человек. Согласно предварительным данным, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик». Милиция зарегистрировала инцидент по статье «Хулиганство» и задержала более 10 человек. Также ЦИК сняла двух кандидатов с гонки за этот инцидент — Шукурулло Файзуллаева от «Биримдика» и Ильхома Маннанова от «Мекеним Кыргызстан».
Также в Бишкеке учителя одной из школ сообщили, что представители «Биримдика» были недовольны регистрацией на их участке избирателей «Мекеним Кыргызстан», поэтому оказали давление на директора этого учебного заведения. Учителя считают, что партия вынудила директора написать заявление об уходе по собственному желанию, используя админресурс.
Связи с Россией
Но одним из самых громких скандалов, связанных с партией, стало то, что на сайте «Биримдика» (который сейчас не работает) обнаружили часть текста, явно взятую из устава российской пропрезидентской партии «Единая Россия».
«Членами партии не вправе быть иностранные граждане и лица без гражданства, граждане Кыргызстана, признанные судом недееспособными, а также граждане, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть членами политической партии», — говорилось в тексте. Тогда в партии это назвали «технической ошибкой».
В конце сентября в социальных сетях появилось видео, на котором председатель партии «Биримдик» Марат Аманкулов рассказывает, что Кыргызстану пора одуматься от независимости.
«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит кому-то политик и смеется.
По его словам, у Кыргызстана «много общих корней» с Россией, «свободная жизнь — это хорошо, но пора возвращаться назад».
Видео вызвало большой общественный резонанс и привело к тому, что кыргызстанцы вышли на митинг за независимость в Бишкеке. На митинге присутствовали представители девяти партий, которые опасаются, что сближение с Россией может привести к потере суверенитета.
Сам Аманкулов назвал видео «провокацией», и заявил, что его выступление вырвано из контекста. Рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу активистов по видео Аманкулова и отказала в снятии «Биримдика» с предвыборной гонки.
Кандидаты от партии
Один из важнейших кандидатов — младший брат президента Асылбек Жээнбеков. Он один из самых непубличных и влиятельных политиков. Журналисты «Апреля», телеканал связанного с Атамбаевым, называли Асылбека «теневым завотделом кадров». Он очень редко комментирует заявления в свой адрес, а в одном из своих последних интервью Жээнбеков опроверг влияние на главу государства.
Когда Сооронбай Жээнбеков пришел к власти, сторонники бывшего главы страны Алмазбека Атамбаева требовали, чтобы его брат Асылбек сдал депутатский мандат. Однако тогда Асылбек Жээнбеков отказался уходить из парламента, заявив, что «никогда не будет вмешиваться в госдела и президентские полномочия брата». На пресс-конференции в 2019 году Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос о том, откажется ли Асылбек от участия в парламентских выборах, заявил, что «не будет в это вмешиваться» и его брат должен «решить это сам».
В «Биримдик» также входят действующие депутаты, которые в 2015 году прошли в парламент от СДПК, которые выражали поддержку Алмазбеку Атамбаеву, пока тот был президентом. Однако после того, как у последнего случился конфликт с действующим президентом, многие из них поддержали Жээнбекова и начали публично осуждать действия Атамбаева.
От партии идут депутаты Торобай Зулпукаров, Евгения Строкова, Бакирдин Субанбеков, Айбек Алтынбеков, нынешний вице-спикер Аида Касымалиева, а также бывший депутат и действующий глава «Мегакома» Акылбек Жамангулов.
Торобай Зулпукаров — соратник Асылбека Жээнбекова. Он защищал Жээнбекова, когда в парламенте поднимался вопрос о том, чтобы тот ушел с поста депутата, после того, как президентом стал его брат.
«После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, активность Асылбека Жээнбекова снизилась. Хотя раньше он был очень влиятельным человеком», — говорил Зулпукаров.
Зулпукарова упоминали в СМИ как фигуранта уголовного дела. Издание «Искра» в 2015 году опубликовало информацию о том, что Торобай Зулпукаров в 1997 году, когда работал сотрудником милиции, вместе с тремя своими товарищами являлся фигурантом уголовного дела об изнасиловании.
«Существует постановление Бишкекской городской прокуратуры о привлечении Торобая Зулпукарова в качестве обвиняемого. Есть протокол допроса подозреваемого, решение суда по этому уголовному делу. Свидетели давали показания. Есть заключение прокуратуры о предварительном предъявлении обвинения», — сказал главный редактор газеты «Искра» Адилет Айтикеев.
Зулпукаров опроверг эту информацию и заявил, что у него есть документ из Генпрокуратуры о том, что он не привлекался к уголовной ответственности.
«Если я действительно совершил это преступление, то пусть меня накажет сам бог. Страшнее этой клятвы нет. А что-то сказать, язык не поворачивается. Это все наглая ложь», — заявил он в интервью изданию «Азаттык».
Евгения Строкова запомнилась своей критикой в адрес хосписов, а также поддержкой скандального законопроекта «О манипулировании информацией», который может привести к цензуре в интернете. Во время предвыборной агитации видео о том, как она управляет кукурузу на комбайне облетело все соцсети.
«Митингуете… А мы собираем урожай! Царица полей!!!» — написала кандидатка, очевидно намекая на митинг за независимость. Он как раз прошел 27 сентября, причиной которого было высказывание председателя «Биримдик» Марата Аманкулова о независимости страны.
Аида Касымалиева также попала во внимание СМИ, поддержав законопроект о цензуре, хотя в прошлом она сама была журналисткой. Законопроект был принят в трех чтениях, несмотря на критику со стороны гражданских активистов и митинг в Бишкеке. Президент заявил, что согласен в концепцией законопроекта, но направил его на доработку. Сама Касымалиева дослужилась в парламенте до поста вице-спикера. Она пришла в шестой созыв пришла от СДПК и с одобрения Атамбаева. До этого Касымалиева сняла цикл документальных передач «На крутых перевалах истории», в котором подчеркнула «значительную роль и заслуги» Атамбаева. Курировал этот проект российский политтехнолог Алексей Василивецкий. После штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше в 2019 году риторика Касымалиевой в отношении бывшего президента резко изменилась. Она обвинила Атамбаева в попытке разделить народы на север и юг.
Гюльшат Асылбаева — пришла в парламент от СДПК. Иницииаторка законопроекта «О манипулировании информацией». Против этого законопроекта прошел не только митинг, но и восстал кыргызский сегмент фейсбука. Она опубликовала пост в защиту законопроекта, под которым было оставлено несколько тысяч комментариев от реальных людей с рекомендацией отозвать законопроект. Журналисты также выяснили, что Асылбаева скопировала этот проект закона с российского закона.
Еще Асылбаева отличилась в 2016 году, она заявила, что в стране нет зарплат ниже 8000 сомов. «Я очень сомневаюсь, что у нас в стране хоть кто-то получает такую низкую зарплату. Нет зарплаты в 8-9 тысяч сомов», — заявила Асылбаева на заседании парламента. Ее заявление вызвало большой общественный резонанс, потому что многие бюджетники получают зарплаты в 5 000 сомов.
Кандидат Улан Примов также действующий депутат парламента, пришедший в Жогорку Кенеш от СДПК. Его семья владеет как минимум пятью компаниями, четыре из которых занимаются добычей угля. Примов возглавлял депутатскую комиссию, которая расследовала коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека за счет китайского кредита. Постановление депутатской комиссии стало одним из доказательств обвинения в этом деле. Близкий соратник Атамбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в коррупции при модернизации теплоэлектроцентрали.
Среди кандидатов также есть и Улугбек Кочкоров, который сейчас занимает пост министра труда и соцразвития, а на последних президентских выборах он был соперником Сооронбая Жээнбекова. Кочкоров также был депутатом парламента V созыва. Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию.
В списке «Биримдика» есть и люди, которых связывают с криминалитетом. К примеру, Таласа Бегалиева связывали с членом ОПГ Чынгызом Джумагуловым, известным как Доо-Чынгыз. Сам бывший милиционер обвинения в свой адрес отрицает.
Под № 30 в списке идет Омурбек Бакиров, депутат от СДПК. В 2015 году в СМИ проходила информация о том, что Бакиров состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки. Его называют окул-бала покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году. В 2004 году в отношении Бакирова и Анапияева возбуждали уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». В суде они были оправданы.
На 35 строчке расположился депутат от СДПК Бактыбек Жетигенов. В 2014 году министр внутренних дел Абдылда Суранчиев на заседании фракции «Ата Мекен» называл имена депутатов парламента и местных кенешей, которые причастны к ОПГ. Среди прочих он упомянул и Жетигенова. Именно Суранчиев публично сообщил, что у Жетигенова две судимости и он — друг лидера ОПГ Алмаза Бокушева.