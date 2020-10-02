ЦИК Кыргызстана рассматривает предложение рабочей группы по соблюдению правил агитации и информированию о втором предупреждении для партии «Кыргызстан». Его могут вынести из-за уже бывшего кандидата от партии Айтмамата Назарова, председателя правления Нацэнергохолдинга.

Как сообщил Kaktus.Media член рабочей группы Семетей Аманбеков, «Кыргызстан» опубликовала на одном из интернет-ресурсов PR-материал. В нем рассказывалось о том, что Назаров провел электричество в несколько сел.

На самом деле электрификацией в этих селах занимался не кандидат от «Кыргызстана» на собственные средства, а Нацэнергохолдинг. Через несколько часов после публикации новость удалили, а Назаров покинул список будущих депутатов от партии.

Но нарушение успели зафиксировать. Партия пыталась оправдаться.

«Уполномоченная «Кыргызстана» сообщила, что ресурс самостоятельно опубликовал эту новость, не согласовав с партией. Но администрация ресурса предоставила переписку с PR-службой «Кыргызстана»: новость прислала партия», — говорят в рабочей группе.

Первое предупреждение «Кыргызстан» получила из-за другого кандидата, спикера парламента Дастана Джумабекова, который во время предвыборной агитации «подарил» роженице 50 тысяч сомов. Если комиссия вынесет второе, то партию снимут с выборов.