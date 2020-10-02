Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 215 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 17;

Ош — 19;

Чуйская область — 23;

Ошская область — 41;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 40;

Баткенская область — 63;

За все время пандемии в республике выявили 47 056 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 065 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.

Бишкек — 6;

Ош — 34;

Чуйская область — 5;

Ошская область — 47;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 19;

Баткенская область — 27.

Всего за время пандемии выписали 43 137 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 28 случаев заражения.

Бишкек — 8;

Ош — 4;

Ошская область — 5;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 9.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 294 медиков, из которых всего выздоровели 3 029 медработник.