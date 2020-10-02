1 min read

Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 215 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 17;
  • Ош — 19;
  • Чуйская область — 23;
  • Ошская область — 41;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 10;
  • Джалал-Абадская область — 40;
  • Баткенская область — 63;

За все время пандемии в республике выявили 47 056 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 065 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.

  • Бишкек — 6;
  • Ош — 34;
  • Чуйская область — 5;
  • Ошская область — 47;
  • Таласская область — 2;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Джалал-Абадская область — 19;
  • Баткенская область — 27.

Всего за время пандемии выписали 43 137 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 28 случаев заражения.

  • Бишкек — 8;
  • Ош — 4;
  • Ошская область — 5;
  • Джалал-Абадская область — 2;
  • Баткенская область — 9.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 294 медиков, из которых всего выздоровели 3 029 медработник.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА