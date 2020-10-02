Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 215 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 17;
- Ош — 19;
- Чуйская область — 23;
- Ошская область — 41;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 40;
- Баткенская область — 63;
За все время пандемии в республике выявили 47 056 случаев заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 065 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.
- Бишкек — 6;
- Ош — 34;
- Чуйская область — 5;
- Ошская область — 47;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 19;
- Баткенская область — 27.
Всего за время пандемии выписали 43 137 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 28 случаев заражения.
- Бишкек — 8;
- Ош — 4;
- Ошская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Баткенская область — 9.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 294 медиков, из которых всего выздоровели 3 029 медработник.