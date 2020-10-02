Две могущественные центральноазиатские семьи несколько лет управляли торговой империей, построенной на контрабанде. Сегодня, через родственников и доверенных лиц, они ещё и контролируют три ключевых таможенных терминала в Кыргызстане.
«Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat
В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне. В 2017 году он был бесцеремонно уволен.
Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.
Семьи Матраимовых и Абдукадыр установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане через доверенных лиц. Некоторые из этих людей были родными Матраимовых. Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов. Когда журналисты обратились к борцу, владеющему одной из трех компаний, он казался растерянным. «Я не работаю, — сказал он. — Я просто бездельник».
Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступает в чемпионате Евразии Mix Fight Combat. Он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых на юге Кыргызстана.
Все три терминала стали единственной опцией для грузовиков, которые привозят товары из Китая в Кыргызстан. Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы.
Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне. Одним из терминалов на юге Кыргызстана может почти эксклюзивно пользоваться только «Абу-Сахий».
В единственном публичном комментарии про отношения с семьей Абдукадыр Матраимов сказал журналистам газеты «Азия Ньюс», что он знает главу семьи Хабибулу Абдукадыра как «инвестора международного масштаба», с которым он должен был работать «из-за должности, которую он занимал на таможне».
Матраимов не был доступен для комментария для этого материала. Помощница Искендера Матраимова, брата Раимбека и депутата кыргызского парламента, написала, что семья Матраимовых не сможет дать комментарии, пока в Кыргызстане не пройдут парламентские выборы, запланированные на это воскресенье. Семья Абдукадыр и Государственная таможенная служба не ответили на запросы журналистов на момент выхода этого материала.
Северный путь
Учитывая, что в Кыргызстане очень слабо развито железнодорожное сообщение, большую часть товаров привозят в страну грузовиками из Китая. Из-за географических сложностей у этих грузовиков остается всего два пути для проезда через Кыргызстан, и оба они петляют высоко в горах. На каждом из этих путей водители грузовиков непременно столкнутся с людьми Матраимовых или Абдукадыров.
То, что местные называют «северным путем», начинается в китайском городе Кашгаре — этот путь проходит через перевал Торугарт в горах Тянь-Шаня и проходит через Бишкек, столицу Кыргызстана. Оттуда груз, пришедший “северным путем”, может продолжить свое путешествие в Казахстан или Россию — огромные рынки для продажи китайских товаров. Многие годы грузовики, проезжавшие этим путем, проходили таможенные процедуры на рынке «Дордой» — огромном хаотичном базаре возле Бишкека.
ЧТО ТАКОЕ РАСТАМОЖИВАНИЕ?
Растаможивание — обязательный процесс для всех товаров, которые ввозят в страну или вывозят из нее, прежде чем доставить до места назначения. В ходе законного растаможивания перевозчики платят все необходимые пошлины и налоги, их проверяют на соответствие санитарным и другим нормам, а также на предмет контрабанды среди задекларированного груза. Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
Один предприниматель увидел перспективы в том, чтобы создать отвечающий всем нуждам современный логистический центр с множеством услуг в одном месте. Таможенный терминал «Юнилаб» в окрестностях Канта — в 25 минутах езды от Бишкека и в 20 минутах от границы с Казахстаном — должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей.
Инициатор этого амбициозного проекта, кыргызский бизнесмен Сыргак Кенжебаев, пошел на большой риск, чтобы найти деньги и воплотить идею в жизнь. Его партнером стал влиятельный страховщик из России, у которого были тесные связи с главой российской таможенной службы. Кенжебаев даже пригласил друга стать соучредителем.
Изначально проект выглядел многообещающим. На территории в 37 гектаров, которая была арендована у Министерства обороны Кыргызстана, полным ходом началось строительство. «Юнилаб» получил все необходимые лицензии, чтобы работать как временный склад для проверяемых грузов и место для оказания таможенных услуг.
Сыргак Кенжебаев, основатель «Юнилаба», появился в коротком сюжете радио «Азаттык» о сложностях, с которыми столкнулся его новый терминал.
Весной 2016 года все было готово к работе, а на церемонию открытия даже пришли госчиновники. Но грузовики так и не приехали.
«Все разрешительные документы были получены, но по каким-то причинам грузы к нам не поступали», — рассказывает источник, знающий ту ситуацию изнутри.
По его словам, виновата в этом была таможня – сотрудники этого ведомства перенаправляли все въезжающие в Кыргызстан грузовики куда угодно, только не в этот новый терминал.
«Юнилаб» простаивал без клиентов, а Кенжебаев впадал в отчаяние, погрязая в долгах все сильнее. По словам другого человека, знакомого с той ситуацией, «Юнилаб» так и не смог полноценно запуститься, потому что высокопоставленные чиновники таможни, включая Матраимова, сделали всё, чтобы это не случилось.
«Насколько я знаю, он пробовал с ними договариваться сам, по-хорошему. Мол, возьмите столько процентов, возьмите столько. А толку не было», — говорит другой источник.
Даже российские связи Кенжебаева не помогли. Он встречался с депутатами парламента и первым вице-премьером, надеясь заручиться их поддержкой. Он даже написал письмо президенту Алмазбеку Атамбаеву.
«Казалось бы, существование подобного рода логистического центра, не имеющего аналогов […] должно всячески поддерживаться со стороны высшего руководства страны, государственных органов, – написал Кенжебаев президенту в письме без даты и подписи. – Однако, руководство Государственной таможенной службы […] всячески препятствует запуску и функционированию логистического центра “ЮниЛаб”» / Источник: OCCRP
В конце концов все его усилия оказались напрасными. «Юнилаб» начал работать, но только после того, как оттуда ушел Кенжебаев и все его партнеры.
Под растущим давлением, в ноябре 2016 года они продали компанию. Двое мужчин, борец и сотрудник милиции, которые изначально возглавили компанию после продажи, продержались в учредителях всего семь недель. С одним из них журналисты не смогли связаться, а другой сказал, что никак не связан с компанией.
После них «Юнилаб» оказался в руках двух других мужчин, один из которых был связан с семьей Абдукадыр. Другой был похож на подставное лицо без каких-либо следов в открытых источниках и признаков опыта в бизнесе.
В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа. Также на фото присутствуют Нурбек Керимбеков (стоит третьим слева), директор транспортной компании семьи Абдукадыр, и Кубатбек Калыбеков (сидит слева), который позже стал владельцем компании, управляющей другим Матраимовским терминалом. (Февраль 2019 года.)
Новые лидеры «Юнилаба»
Съездбек Кошоев
Временный совладелец «Юнилаба» в ноябре и некоторое время в декабре 2016 года, Кошоев больше известен как профессиональный борец. Отсутствие каких-либо публичных сведений о работе в сфере логистики и содержание его соцсетей указывают, что он, скорее всего, был подставным лицом. В Facebook, Instagram и российской соцсети «Одноклассники» он дружит с другими людьми из окружения семей Матраимовых и Абдукадыр — например, с Нурбеком Керимбековым, директором «Тарим Транс», важной торговой компании в сети Абдукадыров. Керимбеков также часто представляет интересы Матраимовых.
В 2019 году Кошоев снова стал совладцельцем «Юнилаба», на этот раз в качестве владельца компании-собственника.
С Кошоевым не удалось связаться для комментария.
Талантбек Сарбагышев:
Как и Кошоев, Сарбагышев был совладельцем «Юнилаба» немногим меньше двух месяцев. В то время он был офицером милиции.
Три источника, имена которых не раскрываются из соображений безопасности, предполагают, что Сарбагышев связан с Камчы Кольбаевым, известной фигурой в кыргызском криминальном мире. Убитый в прошлом году в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, который рассказал журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр, утверждал, что Кольбаев в свою очередь имел связи с Матраимовыми и Абдукадырами.
Адвокат семьи Матраимовых и представитель Искендера Матраимова не стали отвечать на прямой вопрос связях семьи с Кольбаевым.
В конце 2018 года Сарбагышев стал мэром Чолпон-Аты, курортного города на берегу озера Иссык-Куль, где базируется Кольбаев. Сарбагышев получил свою должность после вступления в местную политическую партию, которая считается аффилированной с Кольбаевым. Теперь Сарбагышев баллотируется в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую также связывают с Матраимовыми.
В разговоре с журналистами Сарбагышев не стал отрицать знакомства Кольбаевым: «Я рос в одном городе со всеми… хорошими людьми, — сказал он. — Что, разве они не люди?» Также он сказал, что не имеет отношения к «Юнилабу».
Тынарбек Жаманкулов (через «Фаст Карго»)
В декабре 2016 года компания «Фаст Карго», созданная менее чем за три месяца до этого, стала совладельцем «Юнилаба». Владелец компании Тынарбек Жаманкулов владеет 40-процентной долей в «Тарим Транс», кыргызской торговой компании семьи Абдукадыр. Его аккаунты в соцсетях показывают, как он проводит время с другими людьми из окружения Матраимовых и Абдукадыров.
В июне 2019 года Жаманкулов передал свою долю в «Фаст Карго» Съездбеку Кошоеву.
Жаманкулов оказался недоступен для комментария. Женщина, которая ответила вместо него на звонок, сказала, что она юристка, которая зарегистрировала несколько компаний, включая «Фаст Карго».
Талантбек Туркменов
О Туркменове, сыне главного инженера Ошской ТЭЦ, известно мало. Через отца связаться с ним для комментария не удалось.
Бизнес-партнер Кенжебаева, который не может быть назван из соображений безопасности, описал ту сделку как «рейдерский захват» — распространенную практику во многих бывших советских республиках, когда на владельцев компаний оказывают огромное давление, часто с помощью заинтересованных представителей власти, чтобы они в итоге продали свой бизнес за бесценок. «Компанию просто отжали», — рассказывает партнер Кенжебаева.
«[Он] защищался в одиночку… потому что в окружении не было таких людей, которые могли идти против государственной машины. Это было бессмысленно ему кого-то просить, потому что все равно никто бы не защитил».
Когда журналисты обратились к Кенжебаеву с вопросами, он отказался обсуждать историю «Юнилаба». Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан. Гражданин Китая подал на него жалобу, заявив, что Кенжебаев обманом присвоил его деньги — так заявил Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.
В видео-обращении, записанном сразу после ареста Кенжебаева, его гражданская жена, дочь легендарного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сказала, что, по её мнению, обвинения против Кенжебаева были попыткой оказать на неё давление за деятельность её антикоррупционного движения «Умут-2020». Она отказалась разговаривать с журналистами для этого материала.
Хотя Кенжебаев находится в заключении уже девять месяцев, ему даже не предъявили обвинения.
В то же время водители и специалисты в сфере логистики говорят журналистам, что теперь «Юнилаб» стал местом, где, как выразился один из брокеров, ‘все происходит’. Когда терминалом управлял Кенжебаев, таможенники отправляли грузовики в другие места. Теперь, при новых владельцах, все китайские товары, которые следуют «северным путем», направляются для растаможки именно сюда.
«Южный путь»
Второй из двух контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе, Иркештам, находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Торугарта по прямой линии, но намного дальше, если ехать по дороге. Грузовики, следующие из Кашгара, пересекают здесь границу, чтобы попасть в Ош, важный торговый город на их пути, а затем продолжить путь до столицы Узбекистана Ташкента. Весь этот маршрут местные называют «южный путь».
Главный игрок на этом пути известен как «Абу Сахий» — это целая торговая империя, основанная семьей Абдукадыр. (Слово «сахий» означает «щедрый» в переводе с узбекского, а Абу — это сокращенная версия имени Хабибула, так зовут главу этой семьи.) Этот бизнес, состоящий из множества китайских, кыргызских и узбекских компаний, перевозит товары между Кашгаром и Ташкентом.
В предыдущих расследованиях OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» рассказали, как «Абу Сахий» подпитывает коррупцию и совершает таможенные махинации на этом пути при помощи Раимбека Матраимова. Многие расценивают этот бизнес как монопольный.
Въезжая в Кыргызстан из Китая, грузовики «Абу Сахия» — и почти во всех случаях только они — затем останавливаются в частном терминале прямо на границе с Узбекистаном. Управляет им компания «Мега Логистик». На этом терминале, который люди из сферы грузоперевозок называют просто «Абу Сахий», товары из Китая разгружают, а затем загружают в другие грузовики и отправляют в Узбекистан.
Согласно документам, этот терминал был основан мужчиной с адресом в Кара-Суйском районе, которому на тот момент был 21 год. (Когда журналисты позвонили по номеру, связанному с этим человеком, взявший трубку мужчина сказал, что это не он, и попросил больше ему не звонить.) Но земля, на которой находится терминал компании «Мега Логистик», частично принадлежит двум людям, тесно связанным с семьей Матраимовых и их бизнесом.
За кем прячется «Мега Логистик»
Нурбек Керимбеков
Керимбеков увлекается боевыми искусствами, борьбой и конным спортом. Согласно сообщениям в СМИ и информации от источников в сфере перевозок, он өкүл бала («посажёный сын») Алмазбека Арстанбаева, бизнесмена, который, в свою очередь, приходится посажёным сыном Раимбеку Матраимову. Более того, Керимбеков — кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которая считается политическим крылом семьи Матраимовых.
Керимбеков также тесно связан с семьей Абдукадыр — он гендиректор «Тарим Транс», компании, которая управляет всем транспортным бизнесом «Абу Сахий» в Кыргызстане. Когда с началом пандемии коронавируса «Абу Сахий» пожертвовал Ошской обладминистрации более полумиллиона долларов на медицинское оборудование, именно Керимбеков передавал помощь на официальной церемонии от лица компании.
Керимбеков оказался недоступным для комментария.
Нурланбек Алимбеков
Алимбеков, депутат одного из айыльных кенешей (сельсоветов) в Ошской области, был возможным посредником в одном из самых крупных приобретений Матраимовых. В 2016 году он купил в Оше участок земли, затем разделил его на две части и продал обе Чинаре Матраимовой, сестре Раимбека. В апреле 2019 года она заключила соглашение со строительной компанией «Ихлас», которая строит на этой территории 14-этажный многоквартирный дом и торгово-развлекательный центр «Ош Плаза».
Алимбеков оказался недоступен для комментария.
На просторной парковке, примыкающей к терминалу «Мега Логистик», останавливаются большие грузовики.
Территория парковки протянулась вдоль границы с Узбекистаном и принадлежит местным, кыргызским властям. В 2004 году компания Wholesale International получила временное право на использование этой земли. Спустя десять лет два племянника Раимбека Матраимова стали совладельцами этой компании.
Паркова для грузовиков возле терминала «Мега Логистик» / Фото: OCCRP
Многие годы земля пустовала, пока в 2018 году на ней не построили парковку — это произошло в том же году, когда «Мега Логистик» стал полностью оборудованным таможенным терминалом (до этого он два года был только складом). Некоторые налоги компании уплатили два племянника Матраимова — Эрлан и Нурлан Турсунбаевы, а также Нуриля Бечелова, личный бухгалтер Матраимовых в Оше.
Сыну Бечеловой Жасуру Акынбекову было всего 16 лет, когда в 2016 году он стал одним из основателей (на бумаге) компании «Тарим Транс», оператора абдукадыровской империи «Абу Сахий» в Кыргызстане. В течение нескольких месяцев компания формально перешла в другие руки, но вовлечение бухгалтера Матраимовых становится дополнительной иллюстрацией связи между этой семьей и Абдукадырами.
И хотя терминал «Мега Логистик» является важным звеном — кыргызское Антимонопольное агентство в декабре 2016 года описало его позицию на рынке как «доминирующую», — пользоваться им могут почти эксклюзивно только грузовики империи семьи Абдукадыр.
Независимый брокер, которому журналисты позвонили, представившись потенциальными клиентами, даже не стал упоминать этот терминал, когда перечислял пункты, где можно будет растаможить груз, следующий из Китая «южным путем». Единственной опцией на юге, по его словам, был терминал в приграничном городе Кара-Суу в Ошской области.
«Мы — юг, — сказал он. — Здесь только Кара-Суу».
Терминал в Кара-Суу
Этим терминалом, расположенным на территории мукомольного комбината советских времен, раньше управляла компания приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева, которого свергли в ходе революции 2010 года.
Теперь этой же управляющей компанией владеют люди Матраимовых.
Майрамбек Абдирашит уулу (слева) — борец, связанный с матраимовским клубом EREM. Он также основал компанию «АвтоЭкспресс Инвест», которая управляла терминалом в Кара-Суу. Человек справа – Нурбек Керимбеков, директор важной торговой компании в сети Абдукадыров. (Фото: «Одноклассники»/Абдирашит уулу)
Реестры показывают, что смена произошла, когда Раимбек Матраимов покорял карьерную лестницу Таможенной службы, и характер этой операции заставляет подозревать как минимум конфликт интересов. Сложная история смены владельцев, которая включает четырехлетнее партнерство с государством и несколько реорганизаций, — это самый настоящий парад родственников и приближенных Матраимова.
Сага Кара-Суйского терминала
Приобретение
В мае 2012 года өкүл бала (крестный сын) Раимбека Матраимова Алмазбек Арстанбаев приобрел этот терминал, которым управляла компания «ОшТаможСервис» у ее трех предыдущих владельцев. В то время Матраимов был главой Ошского управления кыргызской таможни. Получить комментарий Арстанбаева не удалось.
Госпартнерство и чемпион по боевым искусствам
Позже, в том же году, «ОшТаможСервис» и госпредприятие «Таможенная инфраструктура» основали новую компанию для осуществления таможенных операций — «БИМИ ОшТрансСервис». Управляя все тем же терминалом, новая компания распределяла свою прибыль поровну между «ОшТаможСервисом» и госпредприятием.
Директором «БИМИ ОшТрансСервис» сразу после ее создания стал Кылычбек Саркарбаев, 25-летний чемпион по смешанным единоборствам из спортклуба, связанного в то время с главой ошской милиции. Годы спустя кыргызское издание «Кактус» назвало Саркарбаева приближенным Раимбека Матраимова. Его связь с этой семьей также очевидна из его аккаунтов в соцсетях, где он размещает снимки с детьми и племянниками Раимбека. Он также занимается в семейном спортклубе EREM. В 2019 году правоохранительные органы начали расследовать инцидент, в котором Саркарбаев, предположительно, выстрелил в ногу критику Матраимова, но никаких обвинений ему не предъявили.
Когда журналисты обратились к Саркарбаеву за комментариями, он попросил перезвонить позже, но больше не взял трубку.
Матраимовы появляются…
В январе 2013 года Ошское управление таможни, все еще возглавляемое Матраимовым, выдало «БИМИ ОшТрансСервису» лицензии на оказание услуг таможенного склад и временного хранения грузов.
До осени 2013 года присутствие Матраимовых в этом бизнесе не было заметным, пока их фамилия не появилась на месяц в структуре управления компанией «ОшТаможСервис», на тот момент уже переименованной в «Евразия Логистик»: в сентябре Арстанбаев передал большую часть своей доли двум людям — своему брату Азамату и Русланбеку Матраимову, брату Раимбека, который приобрел контрольный пакет.
…и снова исчезают
Спустя месяц это решение было отозвано. Новые владельцы вернули свои доли Арстанбаеву, который снова стал единственным владельцем компании. Случилось лишь одно изменение — директором был назначен чемпион по смешанным единоборством Саркарбаев, связанный с Матраимовыми.
Новая фирма, новый боец
Три года спустя, в ноябре 2016 года, Саркарбаева сняли с должности. Его место занял Айбек Заиров, зять сестры Раимбека Матраимова. Но компания доживала последние дни — в середине 2017 года она была ликвидирована.
Вместо нее терминалом уже без участия госпредприятий стала управлять компания «АвтоЭкспресс Инвест». (Раимбек Матраимов в то же самое время занял самую высокую должность в карьере — заместителя главы всей таможни Кыргызстана.)
Основатель «АвтоЭкспресс Инвеста» Майрамбек Абдирашит уулу, которому тогда было 28 лет, — борец, связанный с матраимовским клубом EREM. В его соцсетях нет ничего, что выдавало бы в нем менеджера компании, связанной с таможней или логистикой, а люди из сферы грузоперевозок никогда о нем не слышали. Он появлялся на фотографиях с людьми, которые известны как приближенные Матраимова.
Когда журналисты дозвонились Абдирашиту уулу, он сказал, что о такой компании никогда не слышал. На вопрос, кем он работает, мужчина ответил: «Я не работаю. Просто бездельник» Также он сказал, что не знает никого из семьи Матраимовых, но «может быть» читал о них в интернете.
Через несколько месяцев после основания «АвтоЭкспресс Инвест» получила две лицензии на оказание таможенных услуг: на управление таможенным складом и на предоставление услуг временного хранения грузов. Обе лицензии были выданы в ноябре 2016 года, когда Матраимов все еще был замглавы таможни.
Возвращение Заирова
В 2017 году «АвтоЭкспресс Инвест» снова сменил владельца на Заирова, зятя сестры Раимбека Матраимова.
Базирующийся в Оше специалист из сферы импорта товаров описал Заирова как человека, который «оформляет транзит для Раима» и работает на маршрутах в таджикском направлении.
Кубатбек Калыбеков
В июне 2019 года молодой человек по имени Кубатбек Калыбеков, который во многих постах в соцсетях виден в компании людей Матраимова, сменил Заирова в качестве владельца «АвтоЭкспресс Инвест».
Тогда же директором компании стал Бактыбек Каналиев, бывший вице-спикер Ошского горкенеша. Сейчас он кандидат в депутаты парламента от матраимовской партии «Мекеним Кыргызстан».
«Спасите нас от приближенных Раимбека Матраимова»
Предыдущие расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» показали широкую сеть коррупции, которая охватила кыргызскую таможню во время работы Раимбека Матраимова в должности заместителя ее главы. Они также показали, как покровительство Матраимова помогло торговой империи «Абу Сахий» семьи Абдукадыр преуспеть за счет своих конкурентов.
В конце 2017 года Матраимова сняли с должности замглавы таможни. Таможенная инфраструктура, приобретенная его семьей и Абдукадырами, продолжила работать в прежнем режиме.
Более того, коррупция на этих объектах и на таможне в целом никуда не делась и после увольнения Матраимова. В 2018 году группа бизнесменов, работающих в сфере грузоперевозок, написала совместное письмо. В нем они умоляли президента, спикера парламента и премьер-министра заняться проблемой, из-за которой, по их словам, им стало невероятно сложно заниматься бизнесом.
«А также просим вас спасти нас от так называемого «несменяемого хана кыргызской таможни, с красной книгой кыргызской таможни на руках» Р.Матраимова и его кадров, беспрекословно выполняющих коррупционную схему на кыргызской таможне», — говорится в заключении 11-страничного письма.
В основной части текста детально рассказывалось о коррупции, которую творят «преданные Раиму Матраимову люди» на двух терминалах, связанных с семьей. Бизнесмены пожаловались на то, что целый ряд госслужащих — и в письме был приведен список более чем из десяти имен — был восстановлен в должностях, хотя изначально они их лишились в свете увольнения Раимбека Матраимова.
Бизнесмены рассказали в письме о том, как грузоперевозчиков, не связанных с Матраимовыми, заставляют платить большие взятки под разными предлогами, иногда они доходили до 4000 долларов с грузовика только за то, чтобы он мог проехать кыргызско-узбекскую границу.
Все это, говорилось в письме, помогло родственникам Матраимовых заработать огромное количество грязных денег.
Родственники Матраимовых
Письмо бизнесменов, а также независимо проведенные интервью и информация из других источников дают понять, что родственники Раимбека Матраимова также участвовали в коррупционных схемах на таможне.
Нурсултан Турсунбаев, племянник Раимбека
Один из предполагаемых коррумпированных чиновников, которого называют по имени в письме бизнесменов, — это «племянник Раима Матраимова Нурсултан». Это Нурсултан Турсунбаев, он недолго состоял в структуре владения компанией, которой принадлежит земля под матраимовской парковкой для грузовиков.
Турсунбаев занимал несколько должностей на таможне, включая должности главного инспектора терминала в Кара-Суу и главы таможенного пункта на КПП «Иркештам».
В письме говорилось, что когда прибывают грузовики, «[Турсунбаев] выдвигает требование: “что мне теперь прочесать весь ваш груз или просто договоримся?”». «В целях избежания дотошной инспекции груза с водителей требуют заплатить взятку в кыргызских сомах или долларах».
Если водители выбирали проверку, то, как писали бизнесмены в своем письме, Турсунбаев «требует, чтобы мы нашли грузчиков или сам зовет заранее договорившихся с ним грузчиков, и они начинают выгружать весь груз. Если не найдут никаких оплошностей, мы должны заплатить за работу грузчиков 10000 сомов, чтобы они опять назад погрузили. Если найдут какую-то оплошность, например, недекларированную коробку с гвоздями или еще что-то», Турсунбаев требовал немедленной уплаты штрафа при условии, что он не будет сообщать об этом случае.
Турсунбаев оказался недоступен для комментария.
Русланбек Матраимов, брат Раимбека
Русланбек Матраимов — единственный из братьев, кто никогда не был госслужащим, но у него есть несколько публичных ролей: например, он возглавляет семейный фонд Матраимовых и спортивный клуб EREM. Впрочем, несколько специалистов из индустрии грузоперевозок описали его как «серого кардинала», под чьим контролем находятся несколько грузовых компаний.
Бывший чиновник таможни сказал журналистам, что Русланбек зарабатывает большие деньги «на южном контрольно-пропускном пункте “Достук”», и что именно он, а не его брат Раимбек, всё там решает: «Он звонит управляющим и требует, чтобы они отчитывались ему».
Бизнесмен, занимающийся грузоперевозками, рассказал журналистам, что «таможенники на границе с Узбекистаном выполняют приказы Руслана Матраимова».
«Поэтому мы не могли работать, — говорит он. — Я сижу сложа руки с шестью детьми. Не могу провезти и килограмма. Ребята Руслана могут, а мы не можем».
Русланбек Матраимов не ответил на просьбы о комментариях, отправленные его семье. Представитель старшего из братьев Искендера Матраимова попросил дополнительное время и сообщил, что семья готова пообщаться с журналистами после выборов.
Азизбек Токонов, муж племянницы Раимбека
Азизбек Токонов, женившийся на племяннице Раимбека, упоминается в письме бизнесменов как человек, «преданный Раиму Матраимову» и «воплотивший коррупционные схемы на таможне». Согласно нескольким источникам, Токонов был главным инспектором терминала в Кара-Суу, но перешел на другую должность после выхода расследования радио «Азаттык» весной 2019 года.
Когда Токонова спросили об обвинениях в коррупции, он попросил уточнить, о каких именно обвинениях идет речь. Но когда ему повторили вопрос, он сказал, что журналисты ошиблись номером и положил трубку.
«Мы, бизнесмены, работаем днем и ночью, и можем позволить себе самое большее квартиру в многоэтажном доме. Тогда как молодые ребята, кадры Р. Матраимова, исполнители его коррупционной схемы (лет 30-35) живут в трехэтажных домах, ездят на дорогих внедорожниках, лексусах, — говорится в письме. — Эти люди работают всего каких-то три-четыре годы, и мы знаем из каких финансовых источников они делают деньги».
Неофициальные платежи
Журналисты поговорили более чем с десятком таможенных брокеров, водителями и другими работниками сферы логистики, чтобы перепроверить нарушения, о которых бизнесмены говорили в письме. Многие из опрошенных подтвердили описанные практики и сказали, что они продолжаются и по сей день, включая «неофициальные платежи» разного рода и другие барьеры для независимых грузоперевозчиков.
Источники в индустрии грузоперевозок описали целый ряд преимуществ, которые получают компании, имеющие связи с Раимбеком Матраимовым. Помимо других схем, таможенники разрешают декларировать дорогой товар как дешевый, чтобы получать более высокую прибыль. Товары, которые везут в Таджикистан независимые грузоперевозчики, «проходят самую тщательную проверку и полностью выгружаются из грузовиков», а затем «лежат на таможенных постах неделями, а то и месяцами», пока не будет уплачена взятка. В то же время товары связанных с Раимбеком Матраимовым компаний «проходят проверку без разгрузки, а таможенные печати на их грузовиках даже не вскрывают».
Как сказано в письме бизнесменов, в результате этих преференций компании, связанные с Матраимовыми, доставляют товары в Кыргызстан намного быстрее и с меньшими затратами.
Несколько раз в письме упоминаются перевозчики, связанные с членами семьи Матраимовых: «грузовые компании Русланбека Матраимова, названного сына Раима Матраимова по имени Алмаз (Алмазбек Арстанбаев), который контролирует Кара-Суйский терминал».
Журналисты нашли несколько грузовых компаний, которые принадлежат семье Матраимовых или связаны с ними. Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву.
Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий», принадлежащая семье Абдукадыр. Она специализируется на транзите товаров. Китайские товары, которые везут через Кыргызстан в Узбекистан, «разрешается перевозить только через Абу Сахий компанию, аффилированную с (Матраимовым), — говорится в письме. — Иными словами, другим бизнесменам перевозить грузы в Узбекистан не позволено».
И это описание не похоже на преувеличение. В июне 2020 года кыргызские дальнобойщики устроили протест против того, что только грузовикам «Абу Сахий» разрешалось проезжать через погранпункт Иркештам.
Официальные данные
Положение фактического монополиста «Абу Сахий» подтверждается данными из правительственной базы транспортных разрешений, которые опубликовало онлайн Министерство транспорта Кыргызстана. Журналисты получили данные из базы в феврале 2020 года.
Сотрудники министерства уверяют, что база регулярно обновляется, но данные доступные для скачивания сегодня почти не отличаются от тогдашних. Не совсем понятно, какой временной промежуток охватывает база. Но, согласно доступному массиву данных за один и тот же период, «Тарим Транс» получила больше лицензий, чем остальные перевозчики вместе взятые. (Водители-частники не учитываются).
Говоривший от имени водителей Исабай Сулайманов сказал журналистам OCCRP, что «90 процентов груза [из Китая на кыргызско-узбекскую границу] возит компания “Тарим Транс”», которая представляет кыргызскую часть бизнес-империи «Абу Сахий».
«Куда бы мы не ходили, везде защищаются интересы “Абу-Сахий”, – сказал он. – . Нашему прохождению через границу стопроцентно препятствует “Абу-Сахий”».
«Они забрали хлеб у стольких людей», — добавил еще один водитель.