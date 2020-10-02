Сага Кара-Суйского терминала

Приобретение

В мае 2012 года өкүл бала (крестный сын) Раимбека Матраимова Алмазбек Арстанбаев приобрел этот терминал, которым управляла компания «ОшТаможСервис» у ее трех предыдущих владельцев. В то время Матраимов был главой Ошского управления кыргызской таможни. Получить комментарий Арстанбаева не удалось.

Госпартнерство и чемпион по боевым искусствам

Позже, в том же году, «ОшТаможСервис» и госпредприятие «Таможенная инфраструктура» основали новую компанию для осуществления таможенных операций — «БИМИ ОшТрансСервис». Управляя все тем же терминалом, новая компания распределяла свою прибыль поровну между «ОшТаможСервисом» и госпредприятием.

Директором «БИМИ ОшТрансСервис» сразу после ее создания стал Кылычбек Саркарбаев, 25-летний чемпион по смешанным единоборствам из спортклуба, связанного в то время с главой ошской милиции. Годы спустя кыргызское издание «Кактус» назвало Саркарбаева приближенным Раимбека Матраимова. Его связь с этой семьей также очевидна из его аккаунтов в соцсетях, где он размещает снимки с детьми и племянниками Раимбека. Он также занимается в семейном спортклубе EREM. В 2019 году правоохранительные органы начали расследовать инцидент, в котором Саркарбаев, предположительно, выстрелил в ногу критику Матраимова, но никаких обвинений ему не предъявили.

Когда журналисты обратились к Саркарбаеву за комментариями, он попросил перезвонить позже, но больше не взял трубку.

Матраимовы появляются…

В январе 2013 года Ошское управление таможни, все еще возглавляемое Матраимовым, выдало «БИМИ ОшТрансСервису» лицензии на оказание услуг таможенного склад и временного хранения грузов.

До осени 2013 года присутствие Матраимовых в этом бизнесе не было заметным, пока их фамилия не появилась на месяц в структуре управления компанией «ОшТаможСервис», на тот момент уже переименованной в «Евразия Логистик»: в сентябре Арстанбаев передал большую часть своей доли двум людям — своему брату Азамату и Русланбеку Матраимову, брату Раимбека, который приобрел контрольный пакет.

…и снова исчезают

Спустя месяц это решение было отозвано. Новые владельцы вернули свои доли Арстанбаеву, который снова стал единственным владельцем компании. Случилось лишь одно изменение — директором был назначен чемпион по смешанным единоборством Саркарбаев, связанный с Матраимовыми.

Новая фирма, новый боец

Три года спустя, в ноябре 2016 года, Саркарбаева сняли с должности. Его место занял Айбек Заиров, зять сестры Раимбека Матраимова. Но компания доживала последние дни — в середине 2017 года она была ликвидирована.

Вместо нее терминалом уже без участия госпредприятий стала управлять компания «АвтоЭкспресс Инвест». (Раимбек Матраимов в то же самое время занял самую высокую должность в карьере — заместителя главы всей таможни Кыргызстана.)

Основатель «АвтоЭкспресс Инвеста» Майрамбек Абдирашит уулу, которому тогда было 28 лет, — борец, связанный с матраимовским клубом EREM. В его соцсетях нет ничего, что выдавало бы в нем менеджера компании, связанной с таможней или логистикой, а люди из сферы грузоперевозок никогда о нем не слышали. Он появлялся на фотографиях с людьми, которые известны как приближенные Матраимова.

Когда журналисты дозвонились Абдирашиту уулу, он сказал, что о такой компании никогда не слышал. На вопрос, кем он работает, мужчина ответил: «Я не работаю. Просто бездельник» Также он сказал, что не знает никого из семьи Матраимовых, но «может быть» читал о них в интернете.

Через несколько месяцев после основания «АвтоЭкспресс Инвест» получила две лицензии на оказание таможенных услуг: на управление таможенным складом и на предоставление услуг временного хранения грузов. Обе лицензии были выданы в ноябре 2016 года, когда Матраимов все еще был замглавы таможни.

Возвращение Заирова

В 2017 году «АвтоЭкспресс Инвест» снова сменил владельца на Заирова, зятя сестры Раимбека Матраимова.

Базирующийся в Оше специалист из сферы импорта товаров описал Заирова как человека, который «оформляет транзит для Раима» и работает на маршрутах в таджикском направлении.

Кубатбек Калыбеков

В июне 2019 года молодой человек по имени Кубатбек Калыбеков, который во многих постах в соцсетях виден в компании людей Матраимова, сменил Заирова в качестве владельца «АвтоЭкспресс Инвест».

Тогда же директором компании стал Бактыбек Каналиев, бывший вице-спикер Ошского горкенеша. Сейчас он кандидат в депутаты парламента от матраимовской партии «Мекеним Кыргызстан».