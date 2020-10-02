«Социал-демократы» — партия, которая возникла незадолго до парламентских выборов 2020 года. История ее создания — настоящая «Санта-Барбара».

В 2018 году между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начинается конфликт. Первый раскритиковал правление последнего, а второму не понравилось, как его ругает бывший президент.

Ссора между бывшими друзьями набирала обороты. Атамбаев обвинял Жээнбекова в том, что тот возвращает клановое правление, потому что Асылбек Жээнбеков, брат президента, не собирался сдавать депутатский мандат. Кроме того, Атамбаев заявил, что Жээнбеков связан с Райымбеком Матраимовым, экс-зампредом Таможенной службы и фигурантом расследования о выводе $700 млн из Кыргызстана.

Жээнбеков, в свою очередь, методично снимал с ключевых государственных должностей людей Атамбаева — главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, генпрокурора Индиру Жолдубаеву, премьер-министра Сапара Исакова и других.

Конфликт длился целый год и закончился тем, что депутаты, большинство из которых уже показало свою лояльность Жээнбекову, инициировали закон о снятии статуса неприкосновенности с экс-президента. Все это привело к штурму резиденции Атамбаева в Кой-Таше в августе 2019 года. Тогда погиб один боец спецназа ГКНБ, десятки человек получили ранения, а Атамбаева арестовали.

Сейчас бывший президент находится в СИЗО, а по одному из уголовных дел его уже приговорил к 11 годам лишения свободы.

Причем же тут партия «Социал-демократы»? На фоне конфликта Атамбаева и Жээнбекова в некогда самой влиятельной партии Кыргызстана — СДПК — также начался разлад. Атамбаев на протяжении многих лет был лидером СДПК и при его правлении она стала провластной, а Жээнбеков выдвигался от этой партии на выборы президента. Большинство депутатов, которые прошли в парламент в 2015 году именно при поддержке Атамбаева, в ходе конфликта выразили поддержку уже Жээнбекову. В частности, проголосовав за принятие законопроекта о лишении Атамбаева статуса экс-президента.

С Атамбаевым же осталась малая часть преданных депутатов из СДПК, которая и создала партию «Социал-Демократов». В нее вошли, к примеру, депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.