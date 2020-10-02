«Социал-демократы» — партия, которая возникла незадолго до парламентских выборов 2020 года. История ее создания — настоящая «Санта-Барбара».
В 2018 году между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым начинается конфликт. Первый раскритиковал правление последнего, а второму не понравилось, как его ругает бывший президент.
Ссора между бывшими друзьями набирала обороты. Атамбаев обвинял Жээнбекова в том, что тот возвращает клановое правление, потому что Асылбек Жээнбеков, брат президента, не собирался сдавать депутатский мандат. Кроме того, Атамбаев заявил, что Жээнбеков связан с Райымбеком Матраимовым, экс-зампредом Таможенной службы и фигурантом расследования о выводе $700 млн из Кыргызстана.
Жээнбеков, в свою очередь, методично снимал с ключевых государственных должностей людей Атамбаева — главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, генпрокурора Индиру Жолдубаеву, премьер-министра Сапара Исакова и других.
Конфликт длился целый год и закончился тем, что депутаты, большинство из которых уже показало свою лояльность Жээнбекову, инициировали закон о снятии статуса неприкосновенности с экс-президента. Все это привело к штурму резиденции Атамбаева в Кой-Таше в августе 2019 года. Тогда погиб один боец спецназа ГКНБ, десятки человек получили ранения, а Атамбаева арестовали.
Сейчас бывший президент находится в СИЗО, а по одному из уголовных дел его уже приговорил к 11 годам лишения свободы.
Причем же тут партия «Социал-демократы»? На фоне конфликта Атамбаева и Жээнбекова в некогда самой влиятельной партии Кыргызстана — СДПК — также начался разлад. Атамбаев на протяжении многих лет был лидером СДПК и при его правлении она стала провластной, а Жээнбеков выдвигался от этой партии на выборы президента. Большинство депутатов, которые прошли в парламент в 2015 году именно при поддержке Атамбаева, в ходе конфликта выразили поддержку уже Жээнбекову. В частности, проголосовав за принятие законопроекта о лишении Атамбаева статуса экс-президента.
С Атамбаевым же осталась малая часть преданных депутатов из СДПК, которая и создала партию «Социал-Демократов». В нее вошли, к примеру, депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.
Возглавил партию один из сыновей Атамбаева Сеидбек.
На съезде партии Атамбаев-младший заявил, что решение о создании «Социал-демократов» принял его отец, который «поступил стратегически правильно, как мудрый и дальновидный политик».
Пока его отец возглавлял страну, Сеидбек публично своих политических амбиций не проявлял и занимался бизнесом. Однако после того, как Атамбаева арестовали, Сеидбек Атамбаев заявил, что готов заниматься политикой не ради защиты отца, а для того, чтобы «делиться видением о будущем Кыргызстана».
Еще один сын Атамбаева Кадырбек вошел в список кандидатов от «Социал-Демократов» под номером 50. Несмотря на то, что политобъединение называется «Социал-демократы», в качестве лого они используют букву А, при этом на фоне сайта партии и на баннерах фото Атамбаева.
Что предлагает партия?
Партия позиционирует себя как «единственная оппозиционная политическая сила Кыргызстана, которая готова объединить под своим флагом все прогрессивные силы страны и в рамках закона добиться реальных и системных изменений во благо народа страны».
«Социал-демократы» в своей предвыборной программе предлагают вернуть баланс в систему правления страны, усилив парламент и ослабив влияние главы государства. В частности, партия хочет к 2023 году вовсе упразднить должность президента, либо свести его полномочия к церемониальному статусу. Интересный факт: именно в 2023 году заканчивается первый и единственный президентский срок Сооронбая Жээнбекова.
Партия также хочет, чтобы премьер-министра страны избирал народ.
Сейчас кандидатуру главы кабмина выдвигают депутаты парламента, а утверждает президент. «Социал-демократы» также выступают за сокращение депутатов Жогорку Кенеша и считают, что в парламенте их должно быть 40 вместо 120.
Партия обещает провести реформы в правоохранительной и судебной сферах, а еще оптимизировать работу министерств, избавив их от дублирующих функций.
Члены партии неоднократно заявляли о противостоянии клану «Жээнбековых-Матраимовых» и крайне негативно отзывались о партиях с ними связанных.
Скандалы, связанные с партией
Несмотря на то, что Атамбаев находится под стражей, он призвал кыргызстанцев не поддерживать семейно-клановый режим правящих партий.
«Призываю не голосовать за провластные партии, особенно за те из них, что финансируются кланом Жээнбековых-Матраимовых. Не продавайте свои голоса! Не продавайте свое будущее!» — заявил бывший президент.
С семьей нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова связывают партию «Биримдик». Искендер Матраимов — брат эксзамглавы Таможенной службы Раима Матраимова — баллотируется в нардепы от партии «Мекеним Кыргызстан».
Также он просил не голосовать «против всех», потому что это усилит голоса за партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».
Свой же личный выбор бывший президент назвал «очевидным» — он поддерживает «оппозиционную» партию «Социал-Демократов». Он считает ее единственной политпартией, которая «вступила в открытое противостояние с семейно-клановым режимом Жээнбековых-Матраимовых».
«В Кыргызстане так и получилось. Сооронбай Жээнбеков превратился в президента-разрушителя — без идей, без стратегии, и установил в Кыргызстане семейно-клановое правление. Такова наша реальность», — заявил Атамбаев, который привел Жээнбекова к власти.
В целом, лейтмотивом выступлений членой партии на всех публичных мероприятиях стало то, что они сожалеют о поддержке Жээнбекова на выборах президента в 2017 году.
К примеру, во время предвыборной агитации Ирина Карамушкина заявила, что ей «стыдно» за то, что она призывала кыргызстанцев голосовать за Жээнбекова. Она заявила, что «доверяла» своему сопартийцу Жээнбекову, с которым проработала 25 лет.
На фоне всех этих заявлений вышло расследование Кадыра Атамбаева, который заявил, что родственники президента Сооронбая Жээнбекова работают на ключевых постах в таможне и Генпрокуратуре.
По словам Кадыра Атамбаева, дело по коррупции в Историческом музее вел глава отдела Генеральной прокуратуры по имени Арстанбек Боромбаев. Атамбаев назвал Боромбаева племянником президента Сооронбая Жээнбекова. Он также заявил, что Боронбаев давал указания следствию по делу Исакова. В Генпрокуратуре Кыргызстана, ссылаясь на законы, заявили, что давать указания следователям — это обязанность прокуроров.
Атамбаев также заявил, что на таможне работает еще один племянник Жээнбекова — Рустамбек Боромбаев занимает должность замначальника Юго-западной таможни.
Ранее этим управлением руководил Райымбек Матраимов, а его заместителем был нынешний глава Гостаможенной службы Алтынбек Торутаев.
«Фигурально выражаясь, племянник Жээнбекова Рустамбек сегодня занимает бывший кабинет Раима-миллиона. Бывшие подчиненные Матраимовых идут на повышение, а родственники Жээнбековых становятся их подчиненными на таможне, занимая их прежние должности», — сказал Кадыр Атамбаев.
Кандидаты партии
Сеидбек Атамбаев — вся карьера сына бывшего президента строилась в частном секторе и до ареста отца он не шел в политику. Сейчас он возглавляет компанию «Автомаш Энерго». До занятия частным предпринимательством он работал в различных компаниях, к примеру, занимал должность финансового аналитика предприятия «Кыргызавтомаш». Когда-то завод принадлежал Алмазбеку Атамбаеву.
Ирина Карамушкина — начала свою карьеру с работы учителем истории. В 1995 году вступила в ряды СДПК. После работы в школе она начала работать в мэрии Бишкека на разных должностях в секторе образования. В 2004 году ее избрали депутаткой в Бишкекский горкенеш от СДПК. В 2007 году она прошла в парламент от СДПК и имеет мандат депутата до сих пор. Во всем поддерживает Атамбаева и находилась вместе с ним во время штурма его резиденции в Кой-Таше. Ей предъявили обвинение в попытке захвата власти. Она также подозревается в соучастии в захвате шестерых спецназовцев в доме Атамбаева.
Анвар Артыков — действующий депутат парламента от СДПК. Свою карьеру начинал как инженер-механик на различных предприятиях. В 1990 году прошел в парламент в качестве депутата и работал на этой должности 10 лет. В 2005 году некоторое время работал исполняющим обязанности губернатора Ошской области. В октябре 2010 года по списку политической партии «Ар-Намыс» избран депутатом парламента. C октября 2015 года депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК.
Карамат Орозова — действующая депутатка от партии СДПК. Пришла в парламент в 2010 году. Затем была первым заместителем в Баткенской областной администрации. В 2013 году вернулась работать в парламент. Через два года вновь прошла в Жогорку Кенеш.
Темирлан Султанбеков — был членом СДПК, ведет страницы обоих братьев в соцсетях (и публикует те же посты, что у себя). Официально безработный. До раскола информировал о деятельности партии, выполняя функции, схожие с работой Кундуз Жолдубаевой. Сопровождал Атамбаева во многих зарубежных поездках. Темирлану 22 года, он уроженец Иссык-Кульской области, учился в гимназии №1 Балыкчы. Числился студентом Высшей школы экономики в Москве, где изучал мировую экономику и дипломатию. Специализируется на германистике, безопасности и юриспруденции. Выступал на некоторых митингах в поддержку Атамбаева с пронзительными речами. Представлял «Социал-демократов» на недавних теледебатах, где должны были выступать лидеры партий.
Равшан Жээнбеков — бывший депутат пятого созыва парламента. Некогда был оппонентом Атамбаева. Сейчас находится под стражей из-за дела о штурме резиденции Атамбаева в Кой-Таше. В дни штурма — 7-8 августа — приехал поддержать бывшего президента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков и захват заложников».
Асель Кодуранова — еще одна ярая сторонница Атамбаева. Действующая депутатка парламента от СДПК. Также как и Карамушкина находилась в резиденции Атамбаева во время штурма. Ей предъявили обвинения в попытке захвата власти и подозревают в соучастии в захвате заложников.
Фарид Ниязов — ближайший соратник Атамбаева. Во время правления Атамбаева был советником президента и руководителем аппарата главы Кыргызстана. После того, как Атамбаев перестал быть президентом, продолжал оставаться его советником. Был в его резиденции и во время штурма. Сейчас находится под стражей. Ему вменяется семь статей Уголовного кодекса — организация покушения на насильственный захват власти; захват и удержание лица в качестве заложника; организация массовых беспорядков; хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц; применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания; воспрепятствование деятельности следователя; применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.
С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.