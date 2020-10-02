Издание Vласть сообщает, что с 5 октября Казахстан намерен приостановить возобновление авиарейсов с другими странами. По их информации, такое решение приняла Межведомственная комиссия из-за ухудшающейся ситуации в зарубежных странах.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сказал, что комиссия приняла несколько решений:

Приостановить возобновление авиасообщений с другими странами;

Не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение;

Сократить число рейсов в Турцию.

Согласно категориям ограничительных мер Казахстана для иностранных граждан — Кыргызстан попадает под вторую категорию.

Это значит, что прибывшие в Казахстан кыргызстанцы, проходят анкетирование, также у них должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытию.

В случае, если у иностранца нет результатов теста на коронавирус, его поместят на двое суток в стационар для обследования на COVID-19.

«После получения результатов лабораторного обследования на коронавирус лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным результатом – следуют по месту назначения», — сказал Цой.

Казахстан возобновил авиарейсы с Кыргызстаном 17 сентября. При этом наземная граница для пересечения гражданам все еще остается закрытой.

Вопрос об открытии авиаперелетов между двумя странами решился на встрече министров иностранных дел Кыргызстана и Казахстана в Москве 9 сентября.

За время пандемии коронавируса, в соседнем Казахстане выявили более 100 тысяч случаев заражения COVID-19.