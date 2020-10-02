«Мекеним Кыргызстан» считается одним из фаворитов на предстоящих парламентских выборах — эта партия имеет достаточно высокие шансы на прохождение в парламент.
Также «Мекеним Кыргызстан» считают провластной партией, в ней есть люди, тесно связанные с президентом, к примеру, его сват Алиярбек Абжалиев. При этом у «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», которая связана с властью, имеется скрытый конфликт.
О прошлом «Мекеним Кыргызстана» известно немного. Ее основали 2 ноября 2015 года. Партия не была представлена в парламенте нынешнего созыва. Перерегистрацию политобъединение прошло в 2019 году. Лидер «Мекеним Кыргызстан» — действующий вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров.
Однако «Мекеним Кыргызстан» принимала активное участие в выборах в местные кенеши зимой 2016 года. Считалось, что у партии были хорошие шансы на победу на выборах в горкенеши в 2020 году, которые отменили из-за пандемии коронавируса.
Летом 2019 года издание Kaktus.Media выпустило материал об учредителях партии и выяснило, что один из них — Самат Раев — имеет общий бизнес с женой другого действующего депутата парламента Искендера Матраимова. На предстоящие выборы Матраимов идет именно от партии «Мекеним Кыргызстан» под номером 10. Именно поэтому партию связывают с влиятельным кланом Матраимовых.
*Семья Матраимовых — один из самых влиятельных кланов в стране.
Один из братьев — экс-зампред таможни Райымбек Матраимов — фигурант расследований «Клоопа», «Азаттыка» OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Журналисты выяснили, что клан Матраимовых создал обширную схему подпольных грузоперевозок вместе с влиятельным китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром. Одного из главных информаторов расследования — уйгурского предпринимателя Айэркена Саймаити — убили осенью 2019 года в Стамбуле.
«Мекеним Кыргызстан» связывали и со строительной компанией «Ихлас» через учредителя фирмы Нурбека Осмонова — брата основателя партии Айбека Осмонова. Семья Матраимовых, отрицала связь со стройкомпанией, хотя депутат Искендер Матраимов упоминал принадлежащую его семье землю, на которой возводила здание компания «Ихлас». Также супруге депутата Минавар Жумаевой принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занималась компания «Ихлас», а участок под строительство, по данным ГРС, принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.
Еще весной 2020 года лидером партии «Мекеним Кыргызстан», которую прозвали «партией Матраимовых», был именно Айбек Осмонов.
Но перед парламентскими выборами Айбек Осмонов стал лидером партии «Ыйман Нуру», которая позже заявила о давлении со стороны Матраимовых с той целью, чтобы политобъединение отказалось от участия в выборах. Айбек Осмонов в итоге покинул партию и заявил, что не будет участвовать в выборах. Однако «Ыйман Нуру» все-таки пошла на выборы. При этом известно, что на фабрике Нурбека Осмонова произошел крупный пожар.
Что предлагает партия
Партия обозначила своими основными целями рост благосостояния каждого гражданина Кыргызстана, а также построение государства с развитой рыночной экономикой. В целом, программа партии идет под лозунгом «Скажи — да!».
В частности, «Мекеним Кыргызстан» предлагает вдвое сократить количество депутатов Жогорку Кенеша (до 60), а также уменьшить количество госслужащих.
*Кыргызстанцы довольно часто критикуют работу депутатов и других госслужащих, считая необходимым сократить количество парламентариев и чиновников. Граждане неоднократно выходили на митинги из-за того, какие законы принимаются в парламенте. Эксперты называют этот созыв парламента «ручным» из-за того, что нардепы принимают почти все предложенные правительством законопроекты. Кроме того, во время утверждения кандидатов на пост главы правительства зачастую заметно влияние президента.
Партия предлагает упразднить все виды налогов, а вместо них ввести единый налог, начисляемый на оборот бизнеса.
Также «Мекеним Кыргызстан» предлагает в течении пяти лет «ликвидировать области» и перейти к системе управления «республика — аймак — айыл». Это предложение вызывает вопросы, потому что одновременно с ликвидацией областей «Мекеним Кыргызстан» предлагает развитие каждой из них с учетом их сильных сторон.
Кроме того, партия хочет объединить некоторые министерства и их функции, сократив их до 7, а еще провести реформы в сфере здравоохранения, образования и культуры.
Еще одним пунктом программы обозначено создание некоего кодекса об интернете. Однако подробного описания этого пункта в программе нет. Вероятнее всего, инициатором этой идеи будет замруководителя партии, юрист Канатбек Азиз. В одном из своих последних интервью Азиз заявил, что создание «интернет-конституции» позволит «снять вопросы протестности», поскольку, по его мнению, это позволит создать «механизмы взаимодействия» между властями и гражданами.
Партия также обещает развивать регионы и поддерживать трудовых мигрантов.
Принципы и взгляды партии
«Мекеним Кыргызстан» заявляет, что придерживается принципов свободной экономической и политической конкуренции, а также ставит превыше всего национальные интересы. Среди других принципов выделены стремление и следование миру, а также благосостояние граждан и государства. Кроме того, партия называет своими приоритетами свободу личности, равенство возможностей граждан, а также толерантность и терпимость.
Скандалы, связанные с партией
Подкуп голосов
Несмотря на то, что у «Мекеним Кыргызстан» не было предвыборных судебных процессов (как это было в случае с партиями «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан»), партия все же попала во внимание СМИ из-за других нарушений и инцидентов.
Зачастую, эти сообщения связаны с обвинениями в адрес партии в подкупе избирателей. Например, 1 сентября МВД начало проверку сообщений о том, что агитаторы партии заплатят тем, кто проголосуют за «Мекеним Кыргызстан». Ранее в соцсетях также появились сообщения, что граждан под разными поводами склоняют к тому, чтобы те проголосовали именно за эту партию.
В самой партии отрицают подкуп голосов и обещают вместе с правоохранителями расследовать каждый такой случай.
Противоборство с «Биримдик»
«Мекеним Кыргызстан» неоднократно упоминалась в контексте скрытого конфликтам с «Биримдик», которую связывают с действующей властью.
Партия или ее представители несколько раз оказывались вовлечены в противоборство с биримдиковацами. К примеру, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов обвинил кандидата от «Биримдика» в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов».
Еще одним инцидентом, куда оказалась вовлечены «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», стал скандал в Джалал-Абадской области. Жители одного из сел Аксыйского района напали на агитатора другой партии «Биримдик», которую связывают с окружением брата президента Асылбека Жээнбекова, и требовали его перейти в штаб «Мекеним Кыргызстан».
20 сентября в Араване произошла массовая драка сторонников «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстан», тогда пострадали 12 человек. Согласно предварительным данным, драка произошла из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» якобы «оклеветал» кандидата от партии «Биримдик». Милиция зарегистрировала инцидент по статье «Хулиганство» и задержала более 10 человек. Также ЦИК сняла двух кандидатов с гонки за этот инцидент — Шукурулло Файзуллаева от «Биримдика» и Ильхома Маннанова от «Мекеним Кыргызстан».
Также в Бишкеке учителя одной из школ сообщили, что представители «Биримдика» были недовольны регистрацией на их участке избирателей «Мекеним Кыргызстан», поэтому оказали давление на директора этого учебного заведения. Учителя считают, что партия вынудила директора написать заявление об уходе по собственному желанию, используя админресурс.
Обвинения в давлении
Публично заявили о давлении со стороны «Мекеним Кыргызстан», как минимум две партии — вышеупомянутая «Ыйман Нуру» и «Республика».
По данным «Республики», с начала агитации были зафиксированы «систематические» случаи морального и физического давления на сторонников «Республики». К примеру, в селе Алыш Нарынской области был избит и госпитализирован агитатор «Республики». Со слов пострадавшего, его бил представитель партии «Мекеним Кыргызстан».
В «Мекеним Кыргызстан» в ответ на обвинения в давлении заявили, что «политоппоненты сделали ее мишенью своих нападок».
«Но, мы шли своим путем, стараясь не ввязываться в эти бесполезные склоки. Нас били, в прямом и переносном смысле, а мы призывали к миру. На нас пытались приклеивать ярлыки и обливать грязью, но она к нам не прилипала. Мы честно боролись, не обращая внимание на всю эту информационную суету. Потому что, знаем, что стараются укусить обычно того, кто сильнее», — считают в партии.
Несоблюдение гендерной квоты
Центризбирком 22 сентября убрал из списка кандидатов «Мекеним Кыргызстан» девять человек по запросу партии — восемь из них женщины. Теперь в списке политобъединения всего 27% кандидаток, хотя в законе существует гендерная квота в 30%. При этом в ЦИКе заявили, что квота должна соблюдаться только при предоставлении списка в комиссию.
Кандидат от партии Канатбек Азиз сообщил, что список сокращен «в связи с привлечением многих кандидатов в другие сферы трудовой деятельности». «Законодательство это предусматривает, и это вполне естественный процесс в период любой избирательной кампании. Не нужно делать из этого трагедию», — написал он.
Агитация с нарушениями
Партию также неоднократно обвиняли в ведении агитации с нарушениями. К примеру, в клипе певца Бека Борбиева, который был выпущен до начала официальной агиткампании, была агитация в пользу партии. ЦИК оштрафовала за преждевременную агитацию певца Бека Борбиева на 7,5 тысяч сомов, но не само политобъединение.
Одним из нарушений, связанных с партией, стало проведение агитационного концерта в Нарынской области, хотя в стране действуют ограничения из-за эпидемии коронавируса. ЦИК оштрафовала кандидата партии и организатора концерта Кылычбека Исамамбетова на 7 500 сомов, но самой партии предупреждения выносить не стала.
Кандидаты партии
В списке кандидатов «Мекеним Кыргызстан» очень много людей, перешедших из других партий — бывшие члены СДПК, «Республики», «Онугуу-Прогресса» и «Кыргызстана». От нее идут на выборы более 10 депутатов действующего созыва.
Мирлан Бакиров — лидер партии. Как Мирлан Бакиров, прошедший в парламент сначала от партии «Республика», а потом «Онугуу — Прогресс», возглавил «Мекеним Кыргызстан» — не известно. В обществе постоянно муссируется, что Бакриров только ширма, а реально партией управляют другие люди. При этом, на множестве снимков Бакиров появляется с Исламбеком Матримовым, который возглавлял одной из управлений в финполиции. «Азаттык» называет Бакирова «близким другом» Исламбека Матраимова.
Самым именитым кандидатом партии несомненно является Искендер Матраимов. На последних парламентских выборах Матраимов прошел в парламент в составе провластной СДПК. Матраимов почти всегда публично отвергает обвинения в коррупции, которые, в основном, высказываются в адрес его младшего брата Райымбека.
В списке кандидатов значится сват президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбек Абжалиев. В 2015 году он прошел в парламент от партии «Республика — Ата-Журт» . Более 10 лет работал в Таможенной службе, работал даже начальником Баткенской областной таможни.
Иса Омуркулов — долгое время был одним из самых явных соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прошел в парламент от СДПК в 2015 году и даже назвал его «отцом народа». Однако после конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым, Омуркулов перешел в оппозицию бывшему президенту, после чего его исключили из СДПК. Позже он и Жээнбекова назвал «отцом нации». Омуркулов был депутатом трех предыдущих созывов парламента. Политик в течение трех лет возглавлял мэрию, но в 2013 году сложил с себя полномочия из-за того, что Генпрокуратура обвинила его в сокращении границ парка «Победы» на 16 гектаров. Обвинение просило 8 лет лишения свободы для Омуркулова, но суд вынес оправдательный приговор.
В списке партии также значатся Алишер Козуев — бизнес-партнер супруги Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой. Также от партии идет глава Савайского айыл окмоту в Кара-Сууйском районе Мунарбек Сайпидинов, который считается посаженным сыном (окул бала) Райымбека Матраимова.
Райымбека Матраимова в качестве посаженного отца (окул ата) для своих детей также выбрали бывший спикер Ахматбек Келдибеков и действующий посол Кыргызстана в Узбекистане, в прошлом певец Ибрагим Жунусов.
Лидер партии «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков объявил о своей поддержке «Мекеним Кыргызстан» 18 августа. Ранее политик также публично выражал поддержку Райымбеку Матраимову, назвав его «хорошим человеком». Келдибеков уже дважды проходил в парламент: в 2005 и в 2010 годах, причем в тот же год его избрали на должность спикера парламента, которым он пробыл до декабря 2011. В ноябре 2013 года Ахматбеку Келдибекову были выдвинуты обвинения в коррупции в бытность главой налоговой службы и соцфонда. Политика оправдали по статье «Коррупция», но признали виновным в злоупотреблении должностным положением — он должен был выплатить 10 млн сомов государству. Кельдибеков неоднократно судился со СМИ.
В 2016 году журналисты «Клоопа» нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии.
Другими именитыми кандидатами стали юрист Канатбек Азиз и журналистка Элнура Алканова. Оба кандидата тесно сотрудничают с семьей Матраимовых последние несколько месяцев. В частности, Азиз защищает их интересы в судебном процессе против журналистов-расследователей «Клоопа» и «Азаттыка», выпустивших серию антикоррупционных расследований о Матраимовых.
Алканова активно освещала деятельность благотворительного фонда семьи Матраимовых, а также публично опровергла обвинения в коррупции в их адрес. Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райымбека Матраимова для «Азаттыка». Однако с 2019 года она переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. В 2020 году Алканова призналась, что сотрудничает с фондом Матраимовых и помогает им закупать тесты на коронавирус. Позже она была объявлена кандидаткой в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называют партией Матраимовых.
Журналист Болот Темиров обнаружил у Алкановой дорогостоящую недвижимость и связал ее приобретение с тем, что журналистка начала сотрудничать с Матраимовыви. Однако Алканова опровергает, что недвижимость была приобретена с помощью этой семьи. По ее словам, офис в Бишкеке покупал ее отец, одну квартиру она покупала в кредит, а еще одну квартиру купила за деньги, которые получила в качестве премии за журналистское расследование. По ее словам, первый транш этой премии составил 125 тысяч долларов.
В списке «Мекеним Кыргызстан» и спортсмен Шайлообек Атазов, который агрессивно вел себя по отношению к Сооронбаю Жээнбекову, когда тот был губернатором Ошской области. Атазов отобрал у Жээнбекова микрофон и не дал ему выступить перед народом.
Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях. Недавно, уже будучи членом «Мекеним Кыргызстан», его вызвали на допросе в милицию из-за высказываний в адрес Азамата Арапбаева – кандидата от партии «Биримдик».
Кандидатами от партии также значатся люди, связанные с криминальным миром — Таалайбек Рысалиев, Урматбек Самаев, Туганбек Чолпонбаев. Согласно данным ЦИК, в списке кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан» состоит более 20 человек, у которых в разное время была судимость.