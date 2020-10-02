Братья Осмоновы

«Мекеним Кыргызстан» связывали и со строительной компанией «Ихлас» через учредителя фирмы Нурбека Осмонова — брата основателя партии Айбека Осмонова. Семья Матраимовых, отрицала связь со стройкомпанией, хотя депутат Искендер Матраимов упоминал принадлежащую его семье землю, на которой возводила здание компания «Ихлас». Также супруге депутата Минавар Жумаевой принадлежит фирма «Ош Плаза», а в самом Оше строится жилой комплекс с одноименным названием. Строительством занималась компания «Ихлас», а участок под строительство, по данным ГРС, принадлежит родной сестре Райымбека и Искендера Матраимовых — Чынаре.

Еще весной 2020 года лидером партии «Мекеним Кыргызстан», которую прозвали «партией Матраимовых», был именно Айбек Осмонов.

Но перед парламентскими выборами Айбек Осмонов стал лидером партии «Ыйман Нуру», которая позже заявила о давлении со стороны Матраимовых с той целью, чтобы политобъединение отказалось от участия в выборах. Айбек Осмонов в итоге покинул партию и заявил, что не будет участвовать в выборах. Однако «Ыйман Нуру» все-таки пошла на выборы. При этом известно, что на фабрике Нурбека Осмонова произошел крупный пожар.

Что предлагает партия

Партия обозначила своими основными целями рост благосостояния каждого гражданина Кыргызстана, а также построение государства с развитой рыночной экономикой. В целом, программа партии идет под лозунгом «Скажи — да!».

В частности, «Мекеним Кыргызстан» предлагает вдвое сократить количество депутатов Жогорку Кенеша (до 60), а также уменьшить количество госслужащих.

*Кыргызстанцы довольно часто критикуют работу депутатов и других госслужащих, считая необходимым сократить количество парламентариев и чиновников. Граждане неоднократно выходили на митинги из-за того, какие законы принимаются в парламенте. Эксперты называют этот созыв парламента «ручным» из-за того, что нардепы принимают почти все предложенные правительством законопроекты. Кроме того, во время утверждения кандидатов на пост главы правительства зачастую заметно влияние президента.

Партия предлагает упразднить все виды налогов, а вместо них ввести единый налог, начисляемый на оборот бизнеса.

Также «Мекеним Кыргызстан» предлагает в течении пяти лет «ликвидировать области» и перейти к системе управления «республика — аймак — айыл». Это предложение вызывает вопросы, потому что одновременно с ликвидацией областей «Мекеним Кыргызстан» предлагает развитие каждой из них с учетом их сильных сторон.

Кроме того, партия хочет объединить некоторые министерства и их функции, сократив их до 7, а еще провести реформы в сфере здравоохранения, образования и культуры.