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Журналисты обнаружили, что во владении семьи Матраимовых больше двух десятков особняков, квартир и других объектов недвижемого имущества. Большую часть недвижимости братья Матраимовы в своих налоговых декларациях не указывали. 

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