Карта собственности семьи Матраимовых От Kloop, OCCRP и радио "Азаттык" - 02 октября 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readЖурналисты обнаружили, что во владении семьи Матраимовых больше двух десятков особняков, квартир и других объектов недвижемого имущества. Большую часть недвижимости братья Матраимовы в своих налоговых декларациях не указывали. Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Видеопрофили партий. Кто баллотируется в VII созыв Жогорку Кенеша Выборы-2020: Альманах предвыборных обещаний и скандалов вокруг партий Республика Матрастан COVID-19 подтвердился у 215 кыргызстанцев, умерших нет Казахстан с 5 октября приостановит возобновление авиарейсов с другими странами