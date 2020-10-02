Кыргызстанцы могут не рассчитывать на то, что билеты в Россию и другие страны станут доступнее. Агентство гражданской авиации (АГА) не может повлиять на ценообразование авиакомпаний, несмотря на многочисленные жалобы населения на дорогие билеты в соцсетях.

«Когда объявляется рейс, то они [авиакомпании] устанавливают сразу тарификацию по продаже билетов. Сначала они продают по минимальной стоимости и с последующим увеличением. Мы этим не занимаемся. На агентство возложены функции регулирования и надзора за безопасностью полетов», — цитирует завотделом сертификации аэропортов и регулирования перевозок агентства авиации Карима Усманова Kaktus Media.

Глава агентства Курманбек Акышев на пресс-конференции заявил, что колоссального роста цен на авиабилеты не происходит.

«То, что говорят, что цены взлетели до 130 тысяч сомов, — это ложь», — рассказал он.

Добавив, что в компаниях «Авиатрафик» и «Аэрофлот» стоимость билетов средняя — от 20 до 30 тысяч сомов. А бизнес-класс остался в пределах 100 тысяч сомов за билет. Но тем не менее во время переговоров АГА в «рекомендательном характере проводит переговоры по снижению стоимости».

Кыргызстана закрыл наземные и воздушные границы в марте, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В августе власти страны решили открыть границы для более 30 стран, где наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка, при этом все иностранцы, приезжающие в Кыргызстан, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.