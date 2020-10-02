Гражданские активисты и члены Партии зеленых Кыргызстана 23 сентября провели в Бишкеке акцию «Против всех».

Участники акции заявили о многочисленных нарушениях законодательства в ходе предвыборной гонки. Они выступили против изменения избирательных участков почти полумиллиона избирателей через форму №2, конфликтов партий между собой и нарушений правил в ходе агитации.

В ходе мирного собрания звучали призывы отдать голоса за 17 графу в выборной бюллетени – «Против всех».

Эти митингующие – не единственные избиратели, которые придерживаются такого мнения о предстоящих парламентских выборах 4 октября. По данным исследования Международного республиканского института (IRI), проведенного в Кыргызстане в преддверии выборов, 15% респондентов заявили, что голосовали бы против всех.

Еще 27% опрошенных не знают, за кого отдали свой голос, если бы выборы прошли в ближайшее время, а 10% сообщили, что не стали бы идти на выборы.

Объясняем, почему не стоит голосовать против всех, и как это может сыграть на руку провластным партиям.

«Против всех»

В 2011 году в Кыргызстане отменили обязательный минимальный порог явки – выборы считаются состоявшимися, даже если на них придут только сами кандидаты в депутаты и проголосуют сами за себя.

При этом, согласно закону о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, выборы считаются несостоявшимися, если позиция «Против всех» наберет больше голосов, чем все другие партии. В таком случае ЦИК назначает повторные выборы в течение одного месяца.

При этом, если даже одна из партий наберет больше голосов, чем «Против всех», выборы считаются действительными, и мандаты распределяются между теми партиями, которые прошли 7-процентный избирательный порог.

Согласно результатам предыдущих парламентских и президентских выборов, пункт «Против всех» никогда не набирал больше 1% голосов избирателей.

Таким образом, голосование «Против всех» не поможет оппозиционно настроеным избирателям выразить их протест, зато провластные партии смогут воспользоваться тем, что их конкуренты потеряли ценные голоса.

Электорат провластных партий уже сформирован админресурсом, регистрацией избирателей по форме 2 и подкупом голосов. При этом оппозиционно настроенные граждане отдают свои голоса не в пользу оппозиционных или новых партий, таким образом помогая провластным набрать больше мандатов в парламенте.

О том, как это работает, подробнее в нашем видео:

Гражданская активистка коалиции «За демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова отметила, что при нынешних обстоятельствах, «когда борьба так накалилась, и идет очень сильный административный ресурс, голос «Против всех» идет в копилку админресурса». По ее мнению, лучше отдать этот голос за любого другого из оставшихся кандидатов.

«У избирателей сложилось впечатление, что на выборах участвуют только два кандидата. Потому что агитационные мероприятия остальных очень мало освещаются. Дебаты дали возможность людям увидеть и других кандидатов. Именно после дебатов я сделала выбор за кого голосовать. Советую избирателям приглядеться к остальным кандидатам тоже», – сказала Ошурахунова в интервью «Kaktus.media».

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