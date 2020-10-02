Нуржан Шайлдабекова

Информационный отдел ЦИК КР сообщил о том, что в координационную группу оперативного реагирования комиссии к 1 октября поступило 86 обращений о нарушениях за время подготовки к выборам. Самые частые из них — подкуп избирателей и злоупотребление административным ресурсом.

Из общего числа жалоб 40 были связаны с подкупом голосов избирателей и 27 — со злоупотреблением административным ресурсом. Также в Кыргызстане за это время девять раз подделывали избирательные документы, восемь раз нарушали условия предвыборной агитации.

И по одному разу препятствовали осуществлению избирательных прав и портили дорожные сооружения. Факты нарушений внесены в ЕРПП, часть из них уже находится в досудебном производстве.

Нарушают закон и кыргызские правоохранительные органы. На заседании КГОР члены ЦИК и ее председатель Нуржан Шайлдабекова отметили: многие кыргызстанцы жалуются на несвоевременное рассмотрение их жалоб. Тогда как по Конституции КР все обращения о нарушениях избирательного законодательства КР органы должны рассмотреть максимум за два дня.

В ЦИК сообщают: 3 октября, в «день тишины», и 4 октября, в день выборов, все сигналы граждан территориальные координационные группы оперативного реагирования обязаны рассматривать немедленно.

«В случае отказа регистрации обращений органы Генпрокуратуры и МВД обязаны выдать копию документа с отказом и нести ответственность за нарушение сроков рассмотрения», — говорят в ведомстве.