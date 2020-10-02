Но связи с политической партией лишь один из недавних и самых очевидных признаков растущего общественного и политического влияния семьи, основанного на огромном богатстве.

Несколько лет благотворительный фонд Матраимовых, который, согласно расследованию, получал деньги из международной сети по отмыванию денег, строил мечети, проводил спортивные игры для людей с инвалидностью и поддерживал малоимущих студентов. В этом году фонд отметился широко разрекламированной кампанией помощи в условиях пандемии COVID-19. Неудивительно, что многие жители региона, из которого Матраимовы родом, считают их щедрыми меценатами.

Однако они пользуются влиянием не только для того, чтобы творить добрые дела. Город Ош на севере страны и его окрестности стали враждебным местом для журналистов из других регионов. После публикации предыдущих расследований клан подал в суд на два кыргызских СМИ, которые являются партнерами OCCRP. Атлетичные молодые люди — спортсмены — некоторые из которых тренируются в принадлежащем семье фитнес-центре, запугивают предполагаемых оппонентов Матраимовых, нападают на них и угрожают.

При подготовке к парламентским выборам 2020 года Матраимовы пустили в ход свое влияние и внушительное состояние.

«Политическая организация Матраимовых, которая сегодня является сердцем и мозгом партии “Мекеним Кыргызстан”, всегда собирала голоса в пользу партии власти, — рассказывает кыргызский политический эксперт Азим Азимов. — В 2020 году она ищет собственных избирателей».

По телевизору крутили агитационные ролики, а на юге страны разместили баннеры в поддержку «Мекеним Кыргызстан» — поддерживаемую Матраимовыми партию обвинили в нарушении избирательного законодательства, запугивании оппонентов и подкупе избирателей.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения пресс-секретарь партии прислал заявление, в котором политических оппонентов «Мекеним Кыргызстан» обвиняют в клевете. В документе указали, что «ложь и черный пиар» только укрепили позиции партии среди ее сторонников.

В заявлении отвергаются утверждения о том, что «Мекеним Кыргызстан» покупает голоса. Пресс-секретарь настаивает, что партия действует в соответствии с законом и готова понести ответственность за любые доказанные нарушения. Он добавил, что о них стоит сообщать в соответствующие органы. В документе не сказано, получает ли «Мекеним Кыргызстан» деньги от Раимбека Матраимова, но упоминается, что у нее много «успешных» сторонников.

С Раимбеком Матраимовым не удалось связаться, чтобы получить комментарий. Помощник Искендера Матраимова написал, что семейство не станет давать комментарии до завершения парламентских выборов 4 октября.