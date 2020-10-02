Семья Матраимовых много лет использовала средства, полученные сомнительным путем, чтобы завоевать политическое и общественное влияние в Кыргызстане. Перед парламентскими выборами в этом году они использовали все доступные рычаги.
OCCRP, «Клооп», радио «Азаттык» и Bellingcat
«Мы должны голосовать за них, раз они предоставляют эти услуги?» — пишет житель одной из бишкекских многоэтажек в группе в WhatsApp.
«Конечно, — отвечает ему старший по дому. — Жду списки к завтрашнему дню. Напишите мне в личку, кто «за». … Нам нужно 300 голосов».
По словам управдома, предложение установить камеры видеонаблюдения или заменить асфальт на придомовой территории поступило от политической партии «Мекеним Кыргызстан», которая претендует на победу в парламентских выборах, проходящих на этой неделе.
Среди наиболее известных сторонников партии — двое членов влиятельного семейства Матраимовых.
Нынешний член парламента Искендер Матраимов — один из кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан». Его младший брат Раимбек — бывший сотрудник таможни, получивший за состояние сомнительного происхождения прозвище Раим Миллион — не столь публичная фигура. Однако многие считают, что на самом деле его влияние крайне велико.
Но связи с политической партией лишь один из недавних и самых очевидных признаков растущего общественного и политического влияния семьи, основанного на огромном богатстве.
Несколько лет благотворительный фонд Матраимовых, который, согласно расследованию, получал деньги из международной сети по отмыванию денег, строил мечети, проводил спортивные игры для людей с инвалидностью и поддерживал малоимущих студентов. В этом году фонд отметился широко разрекламированной кампанией помощи в условиях пандемии COVID-19. Неудивительно, что многие жители региона, из которого Матраимовы родом, считают их щедрыми меценатами.
Однако они пользуются влиянием не только для того, чтобы творить добрые дела. Город Ош на севере страны и его окрестности стали враждебным местом для журналистов из других регионов. После публикации предыдущих расследований клан подал в суд на два кыргызских СМИ, которые являются партнерами OCCRP. Атлетичные молодые люди — спортсмены — некоторые из которых тренируются в принадлежащем семье фитнес-центре, запугивают предполагаемых оппонентов Матраимовых, нападают на них и угрожают.
При подготовке к парламентским выборам 2020 года Матраимовы пустили в ход свое влияние и внушительное состояние.
«Политическая организация Матраимовых, которая сегодня является сердцем и мозгом партии “Мекеним Кыргызстан”, всегда собирала голоса в пользу партии власти, — рассказывает кыргызский политический эксперт Азим Азимов. — В 2020 году она ищет собственных избирателей».
По телевизору крутили агитационные ролики, а на юге страны разместили баннеры в поддержку «Мекеним Кыргызстан» — поддерживаемую Матраимовыми партию обвинили в нарушении избирательного законодательства, запугивании оппонентов и подкупе избирателей.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения пресс-секретарь партии прислал заявление, в котором политических оппонентов «Мекеним Кыргызстан» обвиняют в клевете. В документе указали, что «ложь и черный пиар» только укрепили позиции партии среди ее сторонников.
В заявлении отвергаются утверждения о том, что «Мекеним Кыргызстан» покупает голоса. Пресс-секретарь настаивает, что партия действует в соответствии с законом и готова понести ответственность за любые доказанные нарушения. Он добавил, что о них стоит сообщать в соответствующие органы. В документе не сказано, получает ли «Мекеним Кыргызстан» деньги от Раимбека Матраимова, но упоминается, что у нее много «успешных» сторонников.
С Раимбеком Матраимовым не удалось связаться, чтобы получить комментарий. Помощник Искендера Матраимова написал, что семейство не станет давать комментарии до завершения парламентских выборов 4 октября.
Политика, основанная на кланах и сомах
В Кыргызстане политические убеждения во многом определяют родственные связи и региональная принадлежность. За несколькими исключениями успешных лидеров определяют кланы, к которым они принадлежат: родственников бывшего президента Аскара Акаева называли «семьей», а родных Курманбека Бакиева — «баксами». Матраимовы получили прозвище «Матры». Эта тенденция нашла отражение и в партийной политике. Граждане голосуют не за либералов или консерваторов — они выбирают кланы, которые стоят за партиями.
Множество голосов «собирают» «агитаторы» — местные знаменитости, которых партии нанимают для привлечения соратников перед выборами. Некоторых заманивают на избирательные участки обещаниями материальной выгоды.
Это делает и без того хрупкую политическую систему Кыргызстана уязвимой для финансового мира. «Нужно много денег, чтобы организовать штаб и заплатить агитаторам», — рассказывает оппозиционный активист. По его словам, на четыре миллиона сомов (50 тысяч долларов) можно «купить две тысячи голосов — по две тысячи сомов за каждый».
Основанная на клановой принадлежности политика также носит региональный характер. Чтобы добиться успеха на национальном уровне, нужно заручиться поддержкой глав южных регионов, которые лидируют по численности населения.
Именно этой тактики придерживалась «Социал-демократическая партия Кыргызстана» (СДПК) на предыдущих парламентских выборах в 2015 году. Она набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правительство. Ее поддерживали обеспеченные лидеры северных регионов страны, опытные бюрократы и бизнесмены с юга, в том числе Матраимовы. Их родной Кара-Суйский район наиболее густонаселенный в стране.
В том же году старшего брата Раимбека, Искендера, который многие годы состоял на госслужбе, выбрали в парламент от СДПК. В 2012 году еще одного из братьев Матраимовых назначили главой Кара-Суйского района. По некоторым данным, на эту позицию его неоднократно выдвигала СДПК.
«Политическая организация [семейства Матраимовых] уже давно стала главной машиной по сбору голосов. Взять, к примеру, СДПК на выборах в 2015 году», — говорит политический эксперт Азим Азимов.
Но после победы СДПК развалилась. Причиной послужил внутренний конфликт между двумя наиболее известными членами партии — бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и новым лидером страны Сооронбаем Жээнбековым. Одной из жертв этого конфликта стал Раимбек Матраимов, которого уволили по указанию Атамбаева — это стало одним из его последних распоряжений на посту президента.
Из-за раскола партия не принимает участия в выборах в этом году, предоставляя, таким образом, бывшим членам партии и ее оппонентам широкое поле для деятельности.
Партия, которая «вызывает интерес»
«Мекеним Кыргызстан» основали в 2015 году на юге страны. В марте 2016 года на выборах в городе Оше она заняла третье место — один политолог удивился тому, что партия, о которой «до этого никто не слышал», показала такой хороший результат.
В следующие годы члены «Мекеним Кыргызстан» получили места еще в нескольких местных советах. Нет подтверждений того, что партия имела отношение к Матраимовым в то время, хотя брату ее сооснователя принадлежит строительная компания «Ихлас», которая сейчас работает над жилым комплексом с торговым центром в Оше совместно с Чынарой Матраимовой, сестрой Раимбека.
Все же в какой-то момент семья определенно стала играть более заметную роль в жизни партии.
Трудно сказать, когда и как это произошло. Но сейчас многие кыргызские СМИ называют «Мекеним Кыргызстан» партией-лифтом для Матраимовых, и «есть миллион небольших подтверждений» контролирующего влияния семьи, говорит Азимов.
По словам Азимова, мало того, что Искендер — один из кандидатов «Мекеним Кыргызстан», «мы неоднократно видели самого Раимбека Исмаиловича Матраимова, который посещает публичные мероприятия, связанные с этой партией, вплоть до съемок роликов этой партии».
«Не думаю, что они это скрывают, — говорит он. — Времена, когда Матраимов и его команда изображали беспристрастность, давно прошли».
«Мекеним» и Матраимовы
Пять из 20 основных позиций в списке кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» занимают люди, связанные с Матраимовыми. Искендер Матраимов — старший из братьев, который уже состоит в парламенте — занимает десятое место. Среди других кандидатов, имеющих отношение к семейству:
- Мирлан Бакиров — лидер партии. По некоторым данным, он дружит с Исламбеком Матраимовым. Бакиров — вице-спикер кыргызского парламента.
- Бактыбек Каналиев — вице-спикер совета города Оша. Он возглавлял «АвтоЭкспресс Инвест» — компанию, которая управляла таможенным терминалом Матраимовых в Кара-Суу.
- Эльнура Алканова — близкая соратница Матраимовых, которая выпустила материалы с целью дискредитировать предыдущие расследования OCCRP, «Клоопа» и радио «Азаттык» в отношении Раимбека Матраимова. (Алканова кратковременно сотрудничала с «Клоопом» и радио «Азаттык». Также она стажировалась в OCCRP).
- Талантбек Сарбагышев — стал совладельцем «Юнилаба», компании, которая управляет крупным таможенным терминалом на севере Кыргызстана. Прежним владельцам пришлось продать ее под давлением. Действующий сотрудник милиции на тот момент, он оставался совладельцем всего семь недель, прежде чем компания перешла другим людям. Сейчас он занимает должность мэра курортного города Чолпон-Ата, расположенного на озере Иссык-Куль. Три осведомленных инсайдерских источника, имена которых мы не можем раскрыть из соображений безопасности, предполагают, что Сарбагышев имеет связи с Камчибеком Кольбаевым — известной фигурой в преступном мире Кыргызстана. Сарбагышев не отрицает, что знаком с Кольбаевым: «Я рос в одном городе со всеми… хорошими людьми… Что, разве они не люди?» Он также рассказал журналистам, что не имеет отношения к «Юнилабу».
- Нурбек Керимбеков — Керимбеков увлекается борьбой и конным спортом, с Матраимовыми у него практически родственные отношения. Как сообщают СМИ и инсайдеры в транспортной отрасли, он өкүл бала («посажёный сын» — кыргызское наименование крестника) Алмазбека Арстанбаева, бизнесмена, который, в свою очередь, приходится посажёным сыном Раимбеку Матраимову.
- Канатбек Маматов — глава Федерации футбола Кыргызстана. Маматов подарил земельный участок в элитном коттеджном поселке «Ала Арча» матери Матраимовых Апизе. На участке построили шикарное поместье, которое позже продали.
Каждый голос на счету
Главное преимущество партии «Мекеним Кыргызстан» — и самих Матраимовых — это деньги.
Партия подала декларацию, согласно которой с 9 июля по 25 августа она потратила на предвыборную кампанию 116 миллионов сомов (1,4 миллиона долларов) — намного больше, чем конкуренты.
Часть денег пустили на рекламу: в подготовленных профессионалами телевизионных роликах, в которые вставили красивые кадры, выполненные дроном, делают упор на местные корни и деловую хватку кандидатов. Баннеры партии разместили на улицах городов и поселков, чаще всего они встречаются на юге страны.
Однако существуют доказательства того, что партия расходует административные ресурсы нецелевым образом: она пользовалась открытой поддержкой правительственных органов, которые должны придерживаться нейтралитета, и подкупает избирателей.
Большой баннер партии «Мекеним Кыргызстан» разместили на пункте пропуска через государственную границу Кыргызстана. (По некоторым данным, в партии утверждают, что размещенный на границе баннер украли пограничники или сотрудники таможни).
В Интернете пишут, что «Мекеним Кыргызстан» не жалеет денег на то, чтобы получить поддержку избирателей. В одном из выложенных на YouTube видео женщина рассказывает, что партия предоставила продукты ей и ее товарищам. «“Мекеним Кыргызстан” устроила нам праздник, — говорит она. — Тут водка, вино, коньяк. Сидим с подругами. Это всё “Мекеним Кыргызстан”».
Проживающий на юге активист оппозиционной партии рассказал журналистам, что в его деревне представители партии в открытую покупают голоса избирателей.
«Агитаторы “Мекеним Кыргызстан” предлагают от пяти до десяти тысяч сомов (60-120 долларов), — рассказал активист о местных, которые собирают голоса в пользу партии. — Они не просят “продать свой голос”, они просто дают деньги “на чай”. Это значит, что ты должен пойти и проголосовать за них. Вчера представители “Мекеним Кыргызстан” начали раздавать по две тысячи сомов каждому».
Он рассказал и о физических угрозах.
«Я бы не назвал их “преступниками” — ко мне подошли подтянутые парни слегка бандитского вида, — говорит он. — Они сказали мне притихнуть, и что им нужно, “собрать голоса”. Потом еще добавили: “Тебе нужны проблемы?”».
Азимов говорит, что в этом нет ничего нового.
«Будет неправильным сказать, что только «Мекеним Кыргызстан» покупает голоса. Так поступают почти все партии, — рассказывает он. — Конечно, у “Мекеним Кыргызстан” более широкие финансовые возможности. Однако они не единственные, кто подкупает избирателей».
Помимо денег у «Мекеним Кыргызстан» есть еще одно важное преимущество — серьезная поддержка южных регионов страны. И этим она тоже во многом обязана Матраимовым. Чтобы понять, как семья поддерживает популярность среди жителей юга, репортеры отправились в Кара-Сууский район, на родину Матраимовых.
Дома, на юге
«Дорога ко всему миру начинается в деревне», — говорится в посте на Facebook-странице Искендера Матраимова с предвыборным роликом партии «Мекеним Кыргызстан».
Матраимовы родом из Агартуу — небольшой деревни идеальной прямоугольной формы, которая расположена в этом густонаселенном сельскохозяйственном регионе. Большой дом и многие предприятия семьи расположены в соседнем городе Ош, а компании Матраимова зарегистрированы в ближайших городах и селах. Ош и административный центр Кара-Суу пестрят агитационными плакатами «Мекеним Кыргызстан».
Однако именно в Агартуу влияние семьи заметнее всего. Жители села сказали журналистам, что местную мечеть построили Матраимовы. Одна из улиц названа в честь Исмаила, отца Искендера и Раимбека. В этой крохотной деревне зарегистрирован даже благотворительный фонд семьи.
В июне прошлого года две сотрудницы «Клоопа» приехали в Агартуу и обнаружили, что местные с подозрением относятся к журналистам. У дома одного из братьев Матраимовых какой-то подросток сфотографировал их на телефон и устроил допрос. Несколько минут спустя появился милиционер и спросил, что им тут нужно: к нему якобы поступили сигналы о «подозрительных девушках». Подтекст был однозначным: им тут не рады.
Беседы с местными жителями доказали, насколько Матраимовы популярны. Помогая студентам, сиротам, больным и нуждающимся, семья обрела широкую поддержку.
Местная жительница, дальняя родственница матери Раимбека, расхваливала семью: «Все жители Агартуу за Матраимовых», — сказала она.
Она плохо знала Раимбека, но была очень благодарна Русланбеку — он помогал ее сыну деньгами по праздникам.
По ее словам, еще один брат Матраимова, Тилекбек, помог подвести воду и электричество к соседней улице, где дом ее сына. И хотя Тилекбек — глава администрации Кара-Сууского района, она была уверена, что работу оплатило не государство.
«Это он сам все сделал, — настаивала она. — Не то что глава района».
Она сказала, что не интересовалась, откуда у семьи столько денег: «Если бы я спросила, мне бы ответили, что это не мое дело».
Фонд
Пожалуй, самый заметный инструмент в арсенале Матраимовых — это семейный благотворительный фонд Исмаила Матраимова, названный в честь покойного отца.
Фонд основан в 2013 году, им руководит один из братьев — Русланбек. Основные направления, которые он поддерживает — это здравоохранение, образование и спорт. Фонд покупал продукты для пострадавших от межнациональных конфликтов, устраивал спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями и выделял пособия сиротам.
Влияние и масштабы деятельности организации так велики, что ее мероприятия посещают высокопоставленные правительственные чиновники. По имеющимся данным, на волейбольном турнире, который фонд организовал в мае прошлого года, присутствовали заместитель премьер-министра, спикер парламента, порядка десяти депутатов и бывший мэр Бишкека.
Но расследования OCCRP, радио «Азаттык», «Клоопа» и Bellingcat вызывают сомнения в происхождении финансов фонда. Судя по банковским выпискам и другим документам, из денег, которые, как известно, организация получила в период с 2014 по 2019 год, почти половина поступила от подпольной сети, выводившей из Кыргызстана огромные суммы.
Фонд никогда не раскрывал источники финансирования. В недавнем интервью журналисты спросили у Искендера Матраимова, откуда поступают средства на борьбу с COVID-19. Он предложил им посмотреть на его странице в Facebook, однако этой информации там не оказалось.
«Не мешайте нашим братьям»
Прошлым летом на никому не известном YouTube-канале появились длинные ролики неизвестного авторства в поддержку Матраимова. В ролике «Матраимовы и спорт» продолжительностью 22 минуты говорится о нескольких спортивных сооружениях, которые семья построила в Бишкеке и Оше. Другой ролик повествует о том, как фонд семьи помог с лечением девочке из бедной семьи по имени Фатима.
«Пожалуйста, поддержите наших братьев, таких, как Раимбек Матраимов. Не мешайте им, — говорит человек, которого называют отцом Фатимы. — Если таких людей сажать за решетку, кто же будет помогать людям вроде нас?»
При этом фонд не стесняется рассказывать о своей работе.
Страницу фонда в Facebook создали в 2019 году. Время от времени там появлялись новые записи, но количество и качество публикаций начало расти по мере распространения коронавируса… и приближения выборов.
Инфоповодов хватало. Во время кризиса семья делала внушительные пожертвования, в том числе закупила 20 000 тестов, 19 аппаратов ИВЛ и сотни тысяч хирургических масок и защитных костюмов, а также помогала нуждающимся едой.
Только за август на странице разместили 22 новых видеоролика. В одном из них волонтеры, которые принимали участие в проектах по оказанию помощи на фоне пандемии, получают почетные грамоты. В другом сотрудники фонда под эпическую музыку доставляют концентраторы кислорода в отдаленный уголок где-то на западе страны.
Среди призывов голосовать за «Мекеним Кыргызстан» на странице Искендера Матраимова в Facebook тоже появились десятки видеороликов о том, как фонд помогал людям во время пандемии.
Некоторые пользователи соцсетей тоже выразили сомнения в мотивах Матраимовых. «Это лишь капля в море денег, украденных у народа», — говорится в одном из комментариев в Facebook.
«Живым или мертвым»
Разбираться в делах семьи и писать о ней — непростая работа, даже для профессионалов. Независимым журналистам, которые занимались расследованиями о Матраимовых, выпадали пугающие встречи с ее сторонниками.
Репортеры «Клоопа», которые ездили на юг Кыргызстана, чтобы выяснить подробности о предприятиях семьи, узнали это на собственном опыте.
Список компаний, аффилированных с Матраимовыми, привел репортеров в Кара-Суу, на границу с Узбекистаном. Они остановились у многоквартирного дома, где была зарегистрирована фирма, связанная с семьей Матраимовых.
Пока коллега журналистов ждал их в машине, в окно к нему постучали двое молодых людей спортивного телосложения. Они сказали, что знают, кто он, где живет и чем они с коллегами занимаются, и объяснили, что эту беседу нужно расценивать как предупреждение. Группа журналистов вернулась в Ош.
В тот же вечер и на следующий день сотрудники «Клоопа» обратили внимание на подозрительные автомобили, припаркованные у ошской редакции. Пришлось командировку заканчивать, и репортеры отправились в аэропорт. На пути их преследовал еще один автомобиль.
Приехав домой, местный коллега, который подвозил их, увидел, что машина преследователя припаркована неподалеку, и решил пообщаться с преследователем. Услышав, что приезжие репортеры уехали, незнакомец бросил притворяться, что он ни при чем. «Хорошо, что они уехали, — сказал он. — Теперь все будет в порядке».
А в Бишкеке кыргызский сайт Factcheck.kg опубликовал несколько расследований о семье Матраимовых.
По словам Болота Темирова, основателя и главного редактора сайта, реакция последовала незамедлительно. «Представьте: в десять утра выходит первая часть. В одиннадцать мне звонит знакомый и говорит, что надо встретиться. При встрече он делает мне [финансовое] предложение от имени Матраимовых».
Когда Темиров отказался от денег, родственник, который вел дела с семьей Матраимовых, предложил ему кое-что еще. «Если бы я согласился, я бы стал депутатом, — сказал Темиров. — Но я отключил телефон».
Девятого января, когда Темиров зашел в арку по пути в офис, на него напали трое мужчин. Его толкнули в спину, повалили и начали бить ногами по голове. Позже Темиров написал в Facebook, что молил о пощаде, но его продолжали избивать. Журналист думал, что его убьют.
«Я на сто процентов уверен [что нападавших послали Матраимовы], — говорит Темиров, но признаёт, что доказать это нелегко. Нападение произошло вскоре после публикации расследования. По его словам, днем ранее вокруг здания ходил какой-то мужчина. Он показывал прохожим логотип Factcheck.kg и спрашивал, где находится его офис.
Угрозы из Кыргызстана долетают даже до Праги. Ранее в этом году Али Токтакунов, репортер радио «Азаттык», который раньше участвовал в совместных расследованиях OCCRP и «Клоопа», получил предупреждение из надежного источника. Ему передали, что Раимбек Матраимов потребовал доставить ему журналиста «живым или мертвым». Человек, предупредивший Токтакунова, предъявил доказательства того, что за передвижениями Али по Праге следят. Радио «Азаттык» обратилось к кыргызским властям с просьбой провести расследование, но реакции не последовало. Матраимов никак не прокомментировал эти обвинения.
Воскресные выборы покажут, сколько голосов может привлечь политическая машина Матраимовых, которая работает на угрозах, деньгах и чистом энтузиазме. Многие граждане Кыргызстана прекрасно знают о сомнительных доходах семьи и даже записывают ролики, в которых читают рэп о клане. Однако на юге семью поддерживают, и ее позиции кажутся надежными.
Хотя вот бухгалтер средних лет, которая родилась в деревне Матраимовых и до сих пор живет неподалеку, сказала, что видела по телевизору предыдущее расследование о делах семьи.
«Кто-то подошел к Раиму Миллиону и спросил у него про деньги, о которых шла речь в расследовании, — рассказывает она. Но он ничего не ответил. У него там стояли две машины. Он сел в одну из них и уехал. А ответить не соизволил».
«Они очень влиятельны, — добавила она. — Они тут важнее самого президента».