В УВД Ошской области подтвердили задержание агитатора, который, по версии следствия, от имени партии «Мекеним Кыргызстан» раздавал деньги жителям Кара-Суйского района. О нарушении в дежурную часть сообщили накануне, 1 октября. Но, когда следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, оказалось, что попытка подкупа произошла еще неделю назад.

По информации пресс-службы УВД, 25 сентября агитатор передал одному из жителей Кара-Суйского района пять конвертов, где лежали 313 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП как «Подкуп голосов избирателей». Начато досудебное производство.

По данным ЦИК, в Кыргызстане зарегистрировали уже 86 нарушений избирательного законодательства. Большинство из них — подкуп избирателей.

Случаи подкупа зафиксированы уже практически в каждой из областей Кыргызстана. Где-то кыргызстанцам платят деньги за их голос. А где-то агитаторы от имени кандидатов в депутаты обещают в обмен на голоса улучшить условия жизни в городах и селах.

Партию «Мекеним Кыргызстан», связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Один из членов этого клана — Искендер Матраимов — значится в списке партии под номером 10.

Искендер Матраимов родной брат экс-таможенника Раимбека Матраимова — главного фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.