На недавнем концерте в честь Дня независимости Кыргызстана акын-импровизатор нещадно критиковал повсеместную коррупцию в стране прямо перед ее президентом, высокопоставленными чиновниками и иностранными гостями.

Под звуки комуза, традиционного кыргызского инструмента, акын обличал «“больших”, кто тайно ворует у народа», «дежурных выборщиков, которые присвоили урны и крадут голоса» и таможенную службу страны, где «ведрами выгребают деньги».

Последний намек весьма прозрачен для кыргызов. Многие годы, как выяснили журналисты OCCRP, кыргызского издания «Клооп», радио «Азаттык» и Bellingcat в предыдущих расследованиях, заместитель начальника таможни Раимбек Матраимов обеспечивал работу империи контрабандистов, управляемой скрытной семьей из Китая, и получал от этого прибыль.

Матраимов больше не служит на таможне. Но с годами он и его братья, которые по-прежнему занимают высокие посты, накопили огромные средства, с помощью которых влияют на важнейшие процессы в стране.

Новая серия расследований OCCRP, «Клоопа», радио «Азаттык» и Bellingcat показывает, как они это делают.

Экстравагантный образ жизни при скромных задекларированных доходах, захват таможенных объектов и торговых путей, денежные вливания в избирательную кампанию — Матраимовы воплощают многие из предостережений храброго акына об опасностях коррупции в самом сердце Центральной Азии.