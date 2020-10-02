Журнал OpenDemocracy перед выборами в кыргызский парламент опубликовал материал об Эльнуре Алкановой, журналистке и кандидатке от «Мекеним Кыргызстан» — партия связана с влиятельным политическим кланом Матраимовых.
Алканову, писавшую статьи для OpenDemocracy, «Клоопа», OCCRP, «Азаттыка» выдвинули осенью 2019 года на премию Шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, как расследователя коррупционных схем. Она получила награду — как она сообщала «Клоопу», «первый транш» премии составил 125 000 долларов.
Но оказалось, что Алканова в это же время была связана с Матраимовыми, клан которых подозревают в управлении потоками контрабанды в Кыргызстане. OpenDemocracy сообщил, что Алканова активно работала для обеления репутации Матраимовых после публикации расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана. После она пошла на выборы в парламент от связанной с кланом партии.
Интервью у Саймаити
Улугбек Бабакулов, кыргызский журналист, который получил политическое убежище во Франции после преследований на родине, рассказал OpenDemocracy, что Алканова осенью 2019 года вышла на него с предложением поработать на Матраимова.
Сначала был заказ на интервью с Айеркеном Саймаити в пользу Матраимова. Саймаити был информатором в расследовании «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP и признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов. В последние месяцы жизни он скрывался в Стамбуле. Саймаити был убит выстрелом в голову прямо в кафе 10 ноября 2019 года, за 11 дней до выхода второго этапа масштабного расследования.
Фабрика троллей
Когда расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP вышло, оно вызвало общественный резонанс и Матраимовым понадобилась помощь для создания негативного образа журналистам-расследователям. По словам Бабакулова, Алканова предложила ему поучаствовать в создании фабрики троллей. Десятки фейковых аккаунтов — по подсчетам «Клоопа» их были сотни — должны были давить на оппонентов клана.
*«Клооп» посвятил этим фейкам несколько материалов и был вынужден заблокировать их на своей странице в фейсбуке по просьбам читателей — это было сделано после того, как фейки устроили травлю участникам митинга #РЕакции.
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В доказательство Бабакулов предоставил OpenDemocracy переписку с переговорами. Женский голос в аудиосообщениях, по данным редакции журнала, весьма похож на голос Алкановой.
В OpenDemocracy сожалеют о том, что помогли Алкановой сделать карьеру.
«…Очевидно, что OpenDemocracy помогли представить Алканову как журналиста-расследователя, дать ей престиж и финансовое вознаграждение в виде международной журналистской премии. После того, как стало ясно, что Алканова баллотируется в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», мы проверили ее предыдущие статьи в 2018-2019 годах, но не нашли признаков предвзятости в отношении Матраимовых. Редакция OpenDemocracy глубоко сожалеет о нашей роли в продвижении Алкановой. В OpenDemocracy всегда стремились продвигать высококачественную журналистику, представляющую общественные интересы, но в данном случае потерпели неудачу», — заключили в журнале.
То, что Алканова работала на Райымбека Матраимова, не так давно подтвердил еще один человек — лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова. По словам Сооронкуловой, летом 2019 года она работала ведущей передачи «Говорим» интернет-издания ResPublica и вела переговоры о получении интервью с Райымом Матраимовым через журналистку Эльнуру Алканову. Матраимов предложил ей вместе пойти на выборы, Сооронкулова отказалась.
Кто такая Эльнура Алканова
Эльнура Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райыма Матраимова для «Азаттыка», но с 2019 года переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. В 2020 году Алканова призналась, что сотрудничает с фондом Матраимовых и помогает им закупать тесты на коронавирус. Позже она была объявлена кандидаткой в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называют партией Матраимовых.
В начале сентября журналист Болот Темиров в своей программе Temirov Live поднял тему дискредитации журналистских расследований и говорил об Алкановой. Он рассказал о том, что перед контррасследованием и после него у журналистки появилась дорогая недвижимость. После приобретения квартир, по мнению Темирова, Алканова и «Пятый канал» устроили «травлю Азаттыку».
Алканова заявила, что Темиров «использует грязные политтехнологии» и «не проверяет информацию». По ее словам, у неё и её мужа есть две квартиры, которые им помогли купить их родители. Кроме того, одну из этих квартир она помогла купить за счет «призового фонда международной журналистской премии». Также у нее есть офис, который изначально был приобретен для клиники ее отца.
Кто такие Матраимовы?
Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.
Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.
Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Райыма Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».