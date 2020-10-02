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Журнал OpenDemocracy перед выборами в кыргызский парламент опубликовал материал об Эльнуре Алкановой, журналистке и кандидатке от «Мекеним Кыргызстан» — партия связана с влиятельным политическим кланом Матраимовых.

Алканову, писавшую статьи для OpenDemocracy, «Клоопа», OCCRP, «Азаттыка» выдвинули осенью 2019 года на премию Шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, как расследователя коррупционных схем. Она получила награду — как она сообщала «Клоопу», «первый транш» премии составил 125 000 долларов.

Но оказалось, что Алканова в это же время была связана с Матраимовыми, клан которых подозревают в управлении потоками контрабанды в Кыргызстане. OpenDemocracy сообщил, что Алканова активно работала для обеления репутации Матраимовых после публикации расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана. После она пошла на выборы в парламент от связанной с кланом партии.

Улугбек Бабакулов

Интервью у Саймаити

Улугбек Бабакулов, кыргызский журналист, который получил политическое убежище во Франции после преследований на родине, рассказал OpenDemocracy, что Алканова осенью 2019 года вышла на него с предложением поработать на Матраимова.

Сначала был заказ на интервью с Айеркеном Саймаити в пользу Матраимова. Саймаити был информатором в расследовании «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP и признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов. В последние месяцы жизни он скрывался в Стамбуле. Саймаити был убит выстрелом в голову прямо в кафе 10 ноября 2019 года, за 11 дней до выхода второго этапа масштабного расследования.

Фабрика троллей

Когда расследование «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP вышло, оно вызвало общественный резонанс и Матраимовым понадобилась помощь для создания негативного образа журналистам-расследователям. По словам Бабакулова, Алканова предложила ему поучаствовать в создании фабрики троллей. Десятки фейковых аккаунтов — по подсчетам «Клоопа» их были сотни — должны были давить на оппонентов клана.

*«Клооп» посвятил этим фейкам несколько материалов и был вынужден заблокировать их на своей странице в фейсбуке по просьбам читателей — это было сделано после того, как фейки устроили травлю участникам митинга #РЕакции.

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Как фейки дружат друг с другом, пытаясь сделать свои аккаунты более реальными

Ферма троллей по-кыргызски. Как фейки пытаются влиять на ваше мнение

Как вели себя фейки после выхода второго этапа расследования
Как вели себя фейки после выхода второго этапа расследования
Как вели себя фейки после выхода второго этапа расследования
Как вели себя фейки во время агитации
Как вели себя фейки во время агитации
Как вели себя фейки во время агитации

В доказательство Бабакулов предоставил OpenDemocracy переписку с переговорами. Женский голос в аудиосообщениях, по данным редакции журнала, весьма похож на голос Алкановой. 

В OpenDemocracy сожалеют о том, что помогли Алкановой сделать карьеру.

«…Очевидно, что OpenDemocracy помогли представить Алканову как журналиста-расследователя, дать ей престиж и финансовое вознаграждение в виде международной журналистской премии. После того, как стало ясно, что Алканова баллотируется в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», мы проверили ее предыдущие статьи в 2018-2019 годах, но не нашли признаков предвзятости в отношении Матраимовых. Редакция OpenDemocracy глубоко сожалеет о нашей роли в продвижении Алкановой. В OpenDemocracy всегда стремились продвигать высококачественную журналистику, представляющую общественные интересы, но в данном случае потерпели неудачу», — заключили в журнале.

То, что Алканова работала на Райымбека Матраимова, не так давно подтвердил еще один человек — лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова. По словам Сооронкуловой, летом 2019 года она работала ведущей передачи «Говорим» интернет-издания ResPublica и вела переговоры о получении интервью с Райымом Матраимовым через журналистку Эльнуру Алканову. Матраимов предложил ей вместе пойти на выборы, Сооронкулова отказалась.

Кто такая Эльнура Алканова

Алканова получает награду в номинации «Лучшее журналистское расследование» от международной организации IWPR за расследование на тему чешской фирмы Liglass Trading. 2017 год.

Эльнура Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райыма Матраимова для «Азаттыка», но с 2019 года переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. В 2020 году Алканова призналась, что сотрудничает с фондом Матраимовых и помогает им закупать тесты на коронавирус. Позже она была объявлена кандидаткой в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называют партией Матраимовых.

Болот Темиров

В начале сентября журналист Болот Темиров в своей программе Temirov Live поднял тему дискредитации журналистских расследований и говорил об Алкановой. Он рассказал о том, что перед контррасследованием и после него у журналистки появилась дорогая недвижимость. После приобретения квартир, по мнению Темирова, Алканова и «Пятый канал» устроили «травлю Азаттыку».

Алканова заявила, что Темиров «использует грязные политтехнологии» и «не проверяет информацию». По ее словам, у неё и её мужа есть две квартиры, которые им помогли купить их родители. Кроме того, одну из этих квартир она помогла купить за счет «призового фонда международной журналистской премии». Также у нее есть офис, который изначально был приобретен для клиники ее отца.

Кто такие Матраимовы?

Искендер и Райым Матраимовы

Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Райыма Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» нового президента с семьёй Матраимовых. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя бывшего таможенника «Раимом-Миллионом».

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