Журнал OpenDemocracy перед выборами в кыргызский парламент опубликовал материал об Эльнуре Алкановой, журналистке и кандидатке от «Мекеним Кыргызстан» — партия связана с влиятельным политическим кланом Матраимовых.

Алканову, писавшую статьи для OpenDemocracy, «Клоопа», OCCRP, «Азаттыка» выдвинули осенью 2019 года на премию Шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, как расследователя коррупционных схем. Она получила награду — как она сообщала «Клоопу», «первый транш» премии составил 125 000 долларов.

Но оказалось, что Алканова в это же время была связана с Матраимовыми, клан которых подозревают в управлении потоками контрабанды в Кыргызстане. OpenDemocracy сообщил, что Алканова активно работала для обеления репутации Матраимовых после публикации расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе почти $700 миллионов из Кыргызстана. После она пошла на выборы в парламент от связанной с кланом партии.