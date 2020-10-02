Партия «Реформа» существует в Кыргызстане с 2012 года, однако ранее она не была так известна. Нынешний состав партии собрался после нескольких митингов против коррупции и в защиту свободы слова #REакция, прошедших в 2019-2020 годах в Бишкеке.

Особенно популярной партия стала в этом году, когда объявила о своих планах участвовать в выборах, а также сумела собрать избирательный залог в 5 млн сомов через краудфандинг – пожертвования избирателей.

Это был первый политический краудфандинг в Кыргызстане, и в итоге средства пожертвовали как простые кыргызстанцы, так и бизнесмены. Часть денег на избирательный залог внесли сами члены партии. Впрочем, это не осталось незамеченным депутатами других партий, которых возмутил такой способ сбора средств.

Партию «Реформа» ассоциируют с партией «За жизнь без барьеров», в 2012 году выдвигавшейся на выборы в Бишкекский горкенеш в 2012 году, но проигравшей.

В составе партии «Реформа» есть члены несколько членов «За жизнь без барьеров», но в основном она состоит из новых людей – никто из членов «Реформы» ранее не был депутатом.