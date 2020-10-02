Партия «Реформа» существует в Кыргызстане с 2012 года, однако ранее она не была так известна. Нынешний состав партии собрался после нескольких митингов против коррупции и в защиту свободы слова #REакция, прошедших в 2019-2020 годах в Бишкеке.
Особенно популярной партия стала в этом году, когда объявила о своих планах участвовать в выборах, а также сумела собрать избирательный залог в 5 млн сомов через краудфандинг – пожертвования избирателей.
Это был первый политический краудфандинг в Кыргызстане, и в итоге средства пожертвовали как простые кыргызстанцы, так и бизнесмены. Часть денег на избирательный залог внесли сами члены партии. Впрочем, это не осталось незамеченным депутатами других партий, которых возмутил такой способ сбора средств.
Партию «Реформа» ассоциируют с партией «За жизнь без барьеров», в 2012 году выдвигавшейся на выборы в Бишкекский горкенеш в 2012 году, но проигравшей.
В составе партии «Реформа» есть члены несколько членов «За жизнь без барьеров», но в основном она состоит из новых людей – никто из членов «Реформы» ранее не был депутатом.
Программа партии
1. Партия предлагает разработать новую Конституцию с привлечением всех заинтересованных сторон.
2. Очищение власти (люстрация) – принятие Закона о люстрации с целью запретить доступ к власти людей, причастных к узурпации власти, созданию коррумпированной клановой системы госуправления, преследованию политических оппонентов, незаконному возбуждению уголовных дел, вынесению неправосудных приговоров.
Ей будут подвергнуты все чиновники, судьи, следователи, прокуроры высшего и среднего звена.
3. Обеспечение безопасности – судебная и антикоррупционная реформы, реформа ГКНБ, прокуратуры, милиции.
Президент больше не назначает судей, а лидеры парламентских фракций не влияют на кадровые вопросы в судебной системе.
ГКНБ предлагается реформировать в спецслужбу, основная обязанность которой – защищать независимость, территориальную целостность (разведка и контрразведка) и границы государства. Контроль за ГКНБ будет осуществлять специальный парламентский комитет.
Реформа прокуратуры – не орган общего надзора, а гособвинение и поддержание его в суде. Другие полномочия будут переданы судам.
Главой МВД предлагается сделать гражданское лицо. В самой милиции будет увеличено количество сотрудников, работающих с населением и количество женщин до 30% (сейчас 12%).
Антикоррупционная служба станет независимым органом, подконтрольным парламенту.
На все должности в правоохранительных органах и судах будут проведены открытые конкурсы с участием представителей гражданского общества. Кроме того, будет проведена «чистка» среди нынешнего состава, и сняты все устаревшеи кадры. Служащие будут проверяться на предмет легализации незаконно нажитых активов, проверяют не только самого кандидата, но и его близкого окружения (имущественная люстрация).
4. Реанимация экономики и экономический рост – освобождение от чрезмерного государственного вмешательства, создание условий для развития бизнеса:
Ликвидация соцфонда, замена всех соцотчислений социальным налогом в размере 10%, прямой единый налог всем категориям предпринимателей. Ликвидация надзорных органов и финансовой полиции, отчетность – только перед Налоговой службой.
Цифровизация, меры по привлечению инвесторов – создание инвестиционных судов, усиление роли международных арбитражных судов, самый открытый в мире визовый режим.
5. Качественная и доступная медицина – видоизменить систему и поменять к лучшему жизнь основных её участников (пациентов и медработников).
Предлагается ввести обровольное медстрахование, привлечение инвестиций в здравоохранение (государственно-частное партнерство), усиление роли профсоюзов медработников, создание университетских клиник для повышения уровня подготовки будущих врачей.
6. Образование: Финансирование школ через ваучеры, налоговое стимулирование создания частных высших, средних и средне-специальных учебных заведений. Учебные заведения будут сами управлять финансами и человеческими ресурсами через попечительские советы. Модель карьерного роста педагогов – более квалифицированный педагог получает больше денег.
Развитие инклюзивного и дистанционного образования, в том числе для ЛОВЗ.
7. Развитие в гармонии с природой – запрет вредной хозяйственной деятельности, усиление природоохранного законодательства. Экологически чистый транспорт, постепенный отказ от использования угля и пластика, запрет на работы, наносящие вред ледникам, озеленение страны.
8. Реформа государственного и местного самоуправления: Сокращение состава всех ведомств и министерств, открытый конкурс и усиление профессиональных и репутационных требований для кандидатов, повышение уровня представительства женщин. Парламентская форма правления, децентрализация и усиление роли и полномочий органом местного самоуправления (МСУ).
Цифровизация – онлайн-госуслуги, онлайн голосования и петиции, система «Электронный айыл окмоту». Кроме того, партия предлагает ликвидировать областные уровни управления и преобразовать 40 районов в 25 экономических округов.
Скандалы, связанные с партией
Митинги
Всего в Бишкеке прошли три таких демонстрации — участники первых двух акций выступали против коррупции. Эти митинги стали ответом граждан на масштабное расследование журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе почти 700 миллионов долларов США из Кыргызстана.
Тогда участники митинга требовали от властей Кыргызстана ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов-расследователей.
Но не все участники митингов были довольны тем, что часть организаторов митингов #REакция пошли в «Реформу». К примеру, певица Зере, активно участвовавшая в мирных демонстрациях, была возмущена этим. Артистка написала в соцсетях, что для нее «неприемлемо», когда люди организуют гражданский протест и одновременно состоят в политпартии.
Авария
Кандидат от партии «Реформа» Эсен Рысбеков оказался в центре скандала, когда в конце августа 2020 года в центре Бишкека произошла авария — столкнулись Mercedes Benz Maybach и Nissan. Выяснилось, что дорогостоящий автомобиль был оформлен на Рысбекова, однако на момент аварии принадлежал его другу.
«Машину я видел только один раз. К самому ДТП не имею никакого отношения. На днях я отдал доверенность с правом отчуждения, но машину не успели переоформить», — сказал Эсен Рысбеков.
По его словам, автомобиль был оформлен на него, так как при работе в строительной сфере часто при продаже происходит обмен авто на квартиру.
«Так и данная машина была оформлена на меня до момента сбыта. На данный момент авто принадлежит другому человеку согласно доверенности», — написал кандидат в своем твиттере.
Давление на партию и травля
На партию «Реформа» неоднократно оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. Активистов движения вызывали на беседы в милиции, кроме того, давление оказывалось и на их семьи.
Кандидат от партии Урмат Джаныбаев сообщил, что в детский сад, который посещает его дочка, приходил милиционер в гражданском и расспрашивал воспитателей о его семье.
Воспитатели не стали отвечать на его вопросы, заявив, что информация о родителях детей, посещающих детский сад, конфиденциальна.
В соцсетях также идет целенаправленная травля активных участников политобъединения. Еще до выборов многочисленные фейки, заполонившие соцсети в преддверии выборов, устроили травлю отдельным участникам антикоррупционных митингов, связывая их с ЛГБТ-движением и надеясь вызвать у аудитории гомофобную реакцию.
Тот же метод они использовали и во время агитации — после митинга за независимость фейки стали публиковать посты, полные языка вражды, коллажей и отфотошопленных голых фотографий, пытаясь затравить модератора марша Улана Үсөйүна.
Так фейки пытались дискредитировать не только митинг, но и партию «Реформа».
Позже сам Үсөйүн записал на видео, как партия «Биримдик» на своей официальной странице поделилась двумя такими постами от аккаунтов, которые хвалят партию власти, но публикуют фейки про другие политобъединения.
За неделю до выборов в парламент в сети распространили провокационный видеоролик о связи партии с ЛГБТ-сообществом. При этом в ролике травле подвергались граждане, не имеющие никакого отношения к партии. УВД Свердловского района города Бишкек начало досудебное производство по факту распространения этого ролика.
За три дня до выборов абоненты сотовых операторов «Билайн», «О!» и «Мегаком» начали получать сообщения, в которых партию «Реформа» связали с защитой прав ЛГБТ-сообщества.
Но партия «Реформа» не рассылала пользователям сообщения и не имела доступа к данным кыргызстанцев. Кыргызстанцы, получившие сообщения, делились мнением, что с помощью рассылки оппоненты партии пытаются вызвать негативную реакцию у избирателей.
Представители «Реформы» обратились в ЦИК и правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, а Сооронкулова заявила о готовности судиться с «Мегаком».
Член ЦИК Гульнара Джурабаева уже заявила о том, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать юридическую оценку действиям сотовых операторов. «Мегаком» сообщил о своей непричастности к провокации, а также аполитичности.
«По данным технических специалистов компании, провокационные SMS-сообщения, якобы распространенные через сеть MegaCom, были разосланы десяткам абонентов с номера, не зарегистрированного в сети оператора, международной компанией, базирующейся за пределами Кыргызской Республики.
Подобные SMS-рассылки зачастую осуществляются через специальные приложения, позволяющие сменить имя отправителя. Вероятно, имеет место провокация со стороны лиц и компаний, заинтересованных в дискредитации “Мегакома”», — говорят в компании.
При этом косвенно «Мегаком» все же связан с парламентскими выборами-2020. Во главе партии «Биримдик» стоит экс-гендиректор «Мегакома» Акылбек Жамангулов, а многие фейк-аккаунты, рассылавшие по группам агитматериалы партии, ранее публиковали в группах материалы сотового оператора.
Позже о своей непричастности к рассылке сообщений заявил и «Билайн». По его версии, SMS-сообщение поступило от SMS-агрегатора, который несет полную ответственность за содержание контента.
После этого ЛГБТ-организации Кыргызстана сделали заявление о том, что не сотрудничают ни с одним кандидатом и ни с одной партией, идущими на выборы-2020.
Лидер партии
«Реформа» – единственная партия, в которой лидером является женщина. Лидерка политобъединения Клара Сооронкулова – бывшая судья Конституционной палаты.
Она покинула свою должность, когда за ее отставку с третьей попытки проголосовал парламент, потому что она назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев. Основная проблема была в том, что человек лишался права голоса на выборах, если не сдал биометрические данные — отпечатки пальцев.
В марте прошлого года Сооронкулова возглавила исполнительный комитет партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Тогда она заявила, что намерена активизировать работу в партии, и, в рамках подготовки к парламентским выборам, привлекать в партию новые политические силы.
Она не смогла добиться реабилитации осужденного Мырзакматова экс-судья КП так и не смогла и через год примкнула к активистам из движения #REакция.
Во время дебатов на телеканале ОТРК 29 сентября Сооронкулова рассказала о том, что в 2019 году встречалась с экс-зампредседателем Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. По ее словам, летом 2019 года она работала ведущей передачи «Говорим» интернет-издания ResPublica. В тот период она вела переговоры о получении интервью с Райымом Матраимовым через журналистку Эльнуру Алканову.
«С Райымбеком Матраимовым я встретилась 10 октября прошлого года […] Он сначала согласился прийти на передачу, но потом отказался. Тогда были разговоры о выборах, о партиях. [Матраимов сказал:] “Мы готовимся к выборам, выдвинем партии”. Я спросила: “Какую партию вы будете выдвигать?”, на что он ответил: “Пока неясно, возможно будет несколько партий”», — сказала Сооронкулова.
От Матраимова ей поступило предложение пойти на выборы вместе. Однако она отказалась, так как на тот момент была исполнительным секретарем партии «Улуттар биримдиги».
«Я сказала ему: “Я в “Улуттар биримдиги””, мы также собираемся участвовать на выборах. Вдобавок моя репутация для меня очень дорога, я не могу пойти на такие репутационные потери, присоединиться к вам я не могу […] Про вас столько говорят, недавно вышло расследование “Азаттыка”. Как вы будете участвовать на выборах после этого расследования?” [Раим Матраимов] сказал, что он “очень чист”. Встреча закончилась фразой: “Если вы чистый, то докажите это народу”», — сказала Сооронкулова.
На этой встрече Сооронкулова также спросила о достоверности слухов, согласно которым отношения Матраимова с братом президента Асылбеком Жээнбековым начали ухудшаться. Матраимов сказал ей, что «эти слухи распространяют враги, в целях очернения» и добавил, что отношения с Асылбеком Жээнбековым у них «хорошие».
На дебатах Сооронкулова также заявила, что 65 мандатов седьмого созыва Жогорку Кенеша были куплены «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — эти партии связывают с Матраимовыми и Жээнбековыми соответственно.
«Их цель — не мандаты, а предстоящие президентские выборы. Они раскидываются ворованными деньгами для того, чтобы в будущем смочь поддержать своего кандидата в президенты», — заявила тогда Сооронкулова.
Контекст: Матраимовы — влиятельный клан, кровно связанный с другими чиновниками и политиками. Клан состоит из многочисленных братьев, в числе которых депутат, аким и влиятельные чиновники госслужб.
По словам бывшего президента Алмазбека Атамбаева, клан тесно связан с братьями Жээнбековыми — за это он не раз публично критиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев также намекал, что один из братьев Матраимовых профинансировал предвыборную кампанию Сооронбая Жээнбекова.
Возможно речь идет о бывшем зампредседателе таможни Райыме Матраимове — он фигурант журналистского расследования о незаконном выводе около 700 миллионов долларов из Кыргызстана.
Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.
Члены партии
Основной состав партии – это гражданские активисты, правозащитники и бизнесмены.
Второй кандидат в списке «Реформы» – предприниматель Мирбек Маматкасым уулу. Он учредитель ОсОО «Экстрим», которое занимается продажей автозапчастей.
Урмат Джаныбаев – гражданский активист, активный участник и модератор митингов #REакция.
Манас Саматов – фермер и экс-председатель Ассоциации сельхозпроизводителей.
Рита Карасартова – правозащитница и бывшая глава Агентства начального профессионального образования. В июле 2020 года ушла с должности для участия в выборах.
В 2017 году Карасартова хотела баллотироваться в президенты Кыргызстана, но ЦИК отказал ей в регистрации. После этого она выступала с резкой критикой действующей власти за отсутствие реформ правоохранительной и судебной систем, заявляла, что «ГКНБ превратился в карательный и обвинительный орган».
Однако после того, как правозащитница получила должность главы Агентства начального профессионального образования, Карасартова стала меньше критиковать власти.
Эсен Рысбеков – ранее работал в стройкомпании, сейчас является соучредителем ОсОО «Ат Ти Ран».
Тилек Ахматов – предприниматель, один из успешнейших кыргызстанских топ-менеджеров, бывший директор по цифровому развитию Beeline.
Эрулан Кокулов – гражданский активист, бывший журналист телеканала «Апрель» и видеоблогер. Создатель проекта «Не сахар», направленного на защиту прав потребителей.
Назгуль Шекекова – бизнес-консультант, основала 3 компании в сфере рекламы, мебели и бизнес-обучения, в том числе первый в Кыргызстане журнал о мебели «Мебель в Бишкеке».
Шекекова получила степень МВА в Мангеймской школе бизнеса в Германии. Она также осуществила ряд проектов для НПО и сельского хозяйства.
Кыялбек Калбаев – предприниматель, основатель таксопарка в Москве.
От партии «Реформа» на выборы также идут медиаэкспертка и преподавательница КРСУ Елена Воронина и исполнительный директор «Первого детского хосписа» Ольга Труханова.
Полный состав партии можно посмотреть здесь.