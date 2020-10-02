Фото: УВД Джалал-Абадской области

1 октября в районе Базар-Коргон Джалал-Абадской области был задержан член ОПГ по кличке «Баха базар-коргонский». Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

22 сентября в милицию обратился 60-летний житель Базар-Коргона — он рассказал, что человек по имени «Баха» не возвращает ему 110 тысяч сом. Этот «Баха» обещал в его пользу дела, связанные с тендером.

«“Я поговорил со “смотрящим” Джалал-Абадской зоны, и он дал “добро”. Дадите мне 110 тысяч сом, у меня есть “уличные парни”, я должен им купить “Жигули”, чтоб они решили дела катаясь на нем”, — говорил задержанный и скрылся вместе с деньгами», — сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Милиция сообщила, что подозреваемый с 2010 года был зарегистрирован как член ОПГ «вора в законе» Камчы Кольбаева.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество», продолжается следствие. Задержанный был ранее судим в России по статье «Кража».

Камчы Кольбаев

Камчы Кольбаев

Кольбаев с 2010 года числится в списке «мировых воров в законе» и во влиятельном в криминальном мире «Братском круге». Колбаева в 2013 году осудили на три года — хотя обвинение требовало 14 лет лишения свободы. Уже через год Кольбаева освободили.

Ранее кандидат в депутаты от «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев, бывший глава МВД, сообщал что за многими влиятельными партиями на этих выборах в парламент стоит именно кримавторитет Камчы Кольбаев.