Социалистическая партия «Ата Мекен» была зарегистрирована 16 декабря 1992 года. Она считается самой первой партией независимого Кыргызстана. По данным самой партии, тогда первой председательницей была избрана Камиля Кененбаева — бывшая директриса «Фонда развития предпринимательства».
Через два года — 19 ноября 1994 года — на втором съезде партии новым главой «Ата Мекена» был избран Омурбек Текебаев, который также известен, как автор или «отец» Конституции Кыргызстана.
Уже через год от политобъединения в первый созыв Законодательной палаты Жогорку Кенеша было избрано пять депутатов. На выборах в 2000 году «Ата Мекен» получила лишь один мандат.
«Ата Мекен» находился в оппозиции во время президентства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. После Тюльпановой революции Акаев согласился на переговоры только с Текебаевым, который и принял его отставку в Москве.
На не соответствующих международным стандартам выборах в 2005 году в парламент в рядах блока Розы Отунбаевой «Ата Журт» прошел лишь Текебаев. А в 2006 году в багаже лидера партии Текебаева нашли героин, что общественность восприняла, как попытку клана Бакиева очернить его и сфабриковать против него дело.
После Апрельской революции в 2010 году Текебаев был назначен зампредседателя Временного правительства, которое референдумом утвердило новую форму правления страной — по новой Конституции Кыргызстан стал парламентской республикой. В результате выборов 2010 года «Ата Мекен» получила 10,13% голосов и 18 мандатов в новом 120 местном парламенте.
На следующих выборах в 2015 году политобъединение получило намного меньше мандатов — всего 11 — с 9,17% голосов избирателей.
Противостояние с властью не закончилось и во время правления Алмазбека Атамбаева. «Ата Мекен» во главе с Текебаевым выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев.
Это привело к тому, что отца Конституции и его сопартийцев начали обвинять в коррупции. В феврале 2017 года Текебаева задержали по подозрению в коррупции с оператором «Мегаком» и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019, когда президентом стал уже Сооронбай Жээнбеков.
В начале июня для участия в предстоящих парламентских выборах партия образовала союз «Ата Мекен Жаны Дем». Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен») , Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП).
В июне издание Reporter.kg опросило почти пять тысяч человек, чтобы узнать, какой партии они дают предпочтение. В итоге, 1 539 человек или 31,5% проголосовавших решили поддержать «Ата Мекен Жаны дем».
Позже альянса распался, но в нем остались действующие депутаты Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков, а также предприниматель Тилек Токтогазиев.
При этом лидер партии Омурбек Текебаев отказался от участия в выборах в пользу молодого поколения — список кандидатов возглавил Жанар Акаев. В августе депутатка Эльвира Сурабалдиева вышла из партии «СДПК» и присоединилась к кандидатам от «Ата Мекена».
На этих выборах партия идет под номером 6 с лозунгом «“Ата Мекен” держит свое слово!».
Основатели, лидеры партии
Основатель «Ата Мекена» Омурбек Текебаев — видный оппозиционный политик Кыргызстана, депутат шести созывов парламента. Его перу принадлежит первоначальная Конституция и большинство ее поправок.
62-летний политик родился в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. У Текебаева два образования — преподавателя физики и юриста. Сначала он учил детей физике в школе, затем работал в Ошском пединституте лаборантом. После этого Текебаев был методистом в Базар-Коргонском районном отделе просвещения.
В 1991 году его назначили главой областного управления по антимонопольной политике Джалал-Абадской области. Также Текебаев вошел в комиссию по выработке новой Конституции и в Верховный Совет СССР. Он был членом Комитета Совета Республик по юридическим вопросам и председателем политпартии «Эркин Кыргызстан».
С 1992 года по 1994 Текебаев был замглавы госадминистрации Джалал-Абадской области. В 1994 году он возглавил социалистическую партию «Ата Мекен» и вошел в Конституционное совещание.
Текебаев избирался депутатом в 12 созыв Верховного Совета Киргизской ССР — он считается официальным первым Жогорку Кенешем независимого Кыргызстана, а также был назван «легендарным парламентом».
Кроме этого, Текебаев был нардепом почти всех созывов парламента, кроме четвертого — тогда рассматривали «дело о матрешке» с героином, найденной в багаже Текебаева в аэропорту Варшавы. Позже его признали невиновным, а глава СНБ Бусурманкул Табалдиев и его заместитель, а также брат президента Жаныш Бакиев подали в отставку.
В 2005 году Текебаев стал спикером третьего созыва парламента, но ушел с поста после того, как назвал Бакиева собакой и предложил ему повеситься. В 2010 году Текебаев три месяца был зампредседателя Временного правительства и отвечал за конституционные реформы в стране.
В 2012 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его главой Комиссии по выработке реформ судебной системы. Текебаева наградили Орденом «Манаса» второй степени и «Героя апрельской народной революции» за заслуги в свержении семейно-кланового режима Бакиевых.
Однако отношения президента и Текебаева испортились после того, как лидер «Ата Мекена» раскритиковал инициативу Атамбаева по изменению Конституции в конце 2016 года.
26 февраля 2017 года сотрудники ГКНБ задержали лидера и несколько членов фракции «Ата Мекен». Основанием для задержания стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского, которому принадлежало несколько телекоммуникационных компаний.
Он рассказал, что в 2010 году дал Текебаеву взятку в размере $1 млн в обмен на покровительство и контроль над сотовым оператором «Мегаком». По его словам, Текебаев не исполнил свою часть сделки.
Тогда около тысячи сторонников Текебаева вышли на митинг у здания ГКНБ с требованием освободить лидера «Ата Мекена». Однако суды всех инстанций признали Текебаева и якобы посредника Дуйшенкула Чотонова виновными. Их осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».
На фоне конфликта Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева в мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева, а в августе уже и сам приговор в связи с новыми обстоятельствами дела. В конце августа его с Чотоновым выпустили под домашний арест, а дело отправили на пересмотр.
Программа партии на этих выборах.
«Наша программа — это не просто обновленная программа и пункты, которые обычно кочуют из программы в программу — а действия, которые требует новое время», — пишут атамекеновцы.
Полный текст программы «Ата Мекена» вы можете прочитать здесь или здесь, а также прослушать здесь.
«Клооп» приводит основные тезисы предвыборной программы «Ата Мекена»:
• Электронное правительство — сокращение бумажного документооборота и дублирующих неэффективных функций, аутосорсинг услуг и развитие партнерства с частными службами.
• Сокращение армии чиновников на 30% — работать на государство должны самые способные, ответственные и эффективные менеджеры.
• Оптимизация расходов — никаких дорогих машин, кресел и ненужных поездок за счет государства.
• Вернуть полномочия кабинету министров и возложить персональную ответственность на каждого министра за фронт выполненных работ.
• Выборы в парламент по открытым партийным спискам — каждый избиратель может и должен требовать ответственности с каждого кандидата лично.
• Снизить избирательный порог с 7% до 3% — олигархи, кланы и «богатые» чиновники должны освободить место честным, принципиальным и ответственным депутатам.
• Внедрить механизм «народного контроля» с учетом метрики «KPI» — слова чиновников должны подкрепляться результатами и достижениями.
Что обещалось на прошлых выборах
По данным издания Politmer.kg, депутаты «Ата Мекена» во время шестого созыва раздали 91 обещание, из которых выполнили лишь 31. «Клооп» приводит списки самых видных реализованных и нереализованных обещаний партии.
Выполненные обещания:
- Внедрить электронные карточки здоровья;
- Обеспечить жителей Таш-Кумыра чистой питьевой водой;
- Реформировать минсельхоз;
- Расходы на медицину вырастут с 2,7% до 7% от ВВП;
- Запустить программу арендного жилья;
- Восстановить закон «О статусе военнослужащих»;
- Сократить количество проверяющих органов;
- Ускорить делимитацию и демаркацию границ с Узбекистаном и Таджикистаном;
- Предоставить госгарантии и льготы по сельхозкредитам;
- Реформа энергосбережения;
ТОП-5 невыполненных обещаний «Ата Мекена»
С полным перечнем обещаний, которые «Ата Мекен» не смогла выполнить в течение шестого созыва вы можете ознакомиться здесь.
Взгляды партии
С уставом партии «Ата Мекен» вы можете ознакомиться здесь. В последние годы партия несколько изменила идеологию и теперь считается сравнительно либеральной и прозападной.
Цели «Ата Мекена»: Построение независимого, демократического, правового, социально ориентированного Кыргызского государства. Формирование демократической формы правления в республике на основе многопартийности, разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Предвыборный скандал с партией
В середине августа 2020 года журналист-расследователь Болот Темиров записал видеоролик, где связал одного из членов партии «Ата Мекен» с влиятельным кланом Матраимовых. На видео были фотографии с шерине — праздничных мероприятий, которые регулярно организуют друзья.
На показанных фотографиях присутствовали Исламбек Матраимов, лидер партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых, Мирлан Бакиров и бывший сотрудник таможни Ким Ин Сен — сейчас 14 в списке «Ата Мекена».
На следующий же день телеканал «Жалбырак ТВ», который связывают с Текебаевым, выпустил ответное видео. В нем Тимур Владислав намекнул на то, что Болот Темиров по такой же логике через свое видео мог исполнять заказ партии «Бир Бол».
«Ата Мекен» же заявила, что ролик Темирова «не соответствует журналисткой этике», так как составлен «на основе домыслов, а не фактов». По поводу видео Темирова высказался так же кандидат от партии Тилек Токтогазиев — он назвал его «политическими играми» и рассказал о том, что Ким Ин Сен работал под руководством Кубанычбека Кулматова, который был не в ладах с Матраимовым.
Затем на дебатах Токтогазиев выжал лимон в стакан с водой, заявив, что партия будет поступать так со всеми коррупционерами. Лимон — это отсылка к Райымбеку Матраимову, экс-зампреду таможни и фигуранту расследований «Клоопу», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции. Райымбек Матраимов известен в обществе, как Райым-миллион.
Кто идет от партии — основные лица, коротко
Жанар Акаев — бывший журналист «Азаттыка» и действующий депутат от партии СДПК. Его исключили из партии, потому что он вышел на митинг за свободу слова в Бишкеке. У Акаева сложилась неплохая репутация, так как он достаточно активно общался с гражданами в соцсетях. Однако после того, как депутат появился на спортивном турнире, организованном кланом Матраимовых, он подвергся резкой критике пользователей соцсетей.
34-летний однофамилец первого беглого президента родился в Алайском районе Ошской области. Журналист по образованию удостоен премий «Золотое перо Евразии» и «Курч калем» (Острое перо) за заслуги в журналистике. В 2015 году до избрания в парламент он полгода был пресс-секретарем президента Атамбаева.
От «Ата Мекена» также баллотируется и 30-летний Тилек Токтогазиев. Он пытался стать министром сельского хозяйства, однако ему не удалось возглавить ведомство. Тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что у кандидата на эту должность должен быть опыт. Токтогазиеву предложили должность заместителя министра, от которой он отказался. Большую известность Токтогазиев обрел во время пика заражений коронавирусом, когда начал помогать врачам и обеспечивать больных кислородными станциями.
Острый на язык односельчанин знаменитого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова Рыскелди Момбеков перешел в «Ата Мекен» из СДПК. Он состоял в политсовете предыдущей партии, а также был ближайшим соратником Алмазбека Атамбаева.
В июне во время визита Момбекова на малую родину в Таласскую область его не очень радушно встретили соотечественники. Таласчанин назвал его «врагом народа» за бесполезность для родного края и вызвал «раз на раз».
Наталья Никитенко — депутатка парламента от «Ата Мекен». Дважды проходила в Жогорку Кенеш от этой партии. Постоянно заявляет о том, что в стране необходимо искоренять семейное насилие. «Необходима широкая информационная работа в обществе, чтобы выработать нулевую терпимость к насилию без оправданий или отговорок», — заявляла она. Также она выступала на многих митингах в поддержку Текебаева, когда он находился под стражей. Она одна из немногих протестных депутатов парламента.
Эльвира Сурабалдиева — пришла в парламент в 2015 году от СДПК. Решила выдвигаться на этих выборах от «Ата Мекена». Она знаменита критикой действий правительства во коронавируса.
Также Сурабалдиева открыто рассказала, что после убийства ее отца Жыргалбека Сурабалдиева бизнес семьи пытался отнять сын на тот момент президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максим, а также политик Темир Сариев. Кроме того, Сурабалдиева подняла тему домогательств в парламенте и говорила о неприемлемости подобного.
Экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров также выдвигается от «Ата Мекена». В середине августа он рассказал о коррупции в Таможенной службе. Он заявил, что с коррупцией можно бороться, внедрив автоматизированную систему контроля на контрольно-пропускных пунктах.
Таможенная служба же назвала его высказывания «популистическими», так как предлагаемые им меры уже работают на границах Кыргызстана. Также в службе заявили, что он рассказал об этом ради «предвыборного пиара».