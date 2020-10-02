Основатель «Ата Мекена» Омурбек Текебаев — видный оппозиционный политик Кыргызстана, депутат шести созывов парламента. Его перу принадлежит первоначальная Конституция и большинство ее поправок.

62-летний политик родился в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. У Текебаева два образования — преподавателя физики и юриста. Сначала он учил детей физике в школе, затем работал в Ошском пединституте лаборантом. После этого Текебаев был методистом в Базар-Коргонском районном отделе просвещения.

В 1991 году его назначили главой областного управления по антимонопольной политике Джалал-Абадской области. Также Текебаев вошел в комиссию по выработке новой Конституции и в Верховный Совет СССР. Он был членом Комитета Совета Республик по юридическим вопросам и председателем политпартии «Эркин Кыргызстан».

С 1992 года по 1994 Текебаев был замглавы госадминистрации Джалал-Абадской области. В 1994 году он возглавил социалистическую партию «Ата Мекен» и вошел в Конституционное совещание.

Текебаев избирался депутатом в 12 созыв Верховного Совета Киргизской ССР — он считается официальным первым Жогорку Кенешем независимого Кыргызстана, а также был назван «легендарным парламентом».

Задержание Текебаева в Варшаве. Фото: Азамат Иманалиев

Кроме этого, Текебаев был нардепом почти всех созывов парламента, кроме четвертого — тогда рассматривали «дело о матрешке» с героином, найденной в багаже Текебаева в аэропорту Варшавы. Позже его признали невиновным, а глава СНБ Бусурманкул Табалдиев и его заместитель, а также брат президента Жаныш Бакиев подали в отставку.

В 2005 году Текебаев стал спикером третьего созыва парламента, но ушел с поста после того, как назвал Бакиева собакой и предложил ему повеситься. В 2010 году Текебаев три месяца был зампредседателя Временного правительства и отвечал за конституционные реформы в стране.

В 2012 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его главой Комиссии по выработке реформ судебной системы. Текебаева наградили Орденом «Манаса» второй степени и «Героя апрельской народной революции» за заслуги в свержении семейно-кланового режима Бакиевых.

Однако отношения президента и Текебаева испортились после того, как лидер «Ата Мекена» раскритиковал инициативу Атамбаева по изменению Конституции в конце 2016 года.

Текебаев, Чотонов. Фото: Акипресс

26 февраля 2017 года сотрудники ГКНБ задержали лидера и несколько членов фракции «Ата Мекен». Основанием для задержания стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского, которому принадлежало несколько телекоммуникационных компаний.

Он рассказал, что в 2010 году дал Текебаеву взятку в размере $1 млн в обмен на покровительство и контроль над сотовым оператором «Мегаком». По его словам, Текебаев не исполнил свою часть сделки.

Фото: Даниль Усманов

Тогда около тысячи сторонников Текебаева вышли на митинг у здания ГКНБ с требованием освободить лидера «Ата Мекена». Однако суды всех инстанций признали Текебаева и якобы посредника Дуйшенкула Чотонова виновными. Их осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

На фоне конфликта Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева в мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева, а в августе уже и сам приговор в связи с новыми обстоятельствами дела. В конце августа его с Чотоновым выпустили под домашний арест, а дело отправили на пересмотр.

Программа партии на этих выборах.

«Наша программа — это не просто обновленная программа и пункты, которые обычно кочуют из программы в программу — а действия, которые требует новое время», — пишут атамекеновцы.

Полный текст программы «Ата Мекена» вы можете прочитать здесь или здесь, а также прослушать здесь.

«Клооп» приводит основные тезисы предвыборной программы «Ата Мекена»:

• Электронное правительство — сокращение бумажного документооборота и дублирующих неэффективных функций, аутосорсинг услуг и развитие партнерства с частными службами.

• Сокращение армии чиновников на 30% — работать на государство должны самые способные, ответственные и эффективные менеджеры.

• Оптимизация расходов — никаких дорогих машин, кресел и ненужных поездок за счет государства.

• Вернуть полномочия кабинету министров и возложить персональную ответственность на каждого министра за фронт выполненных работ.

• Выборы в парламент по открытым партийным спискам — каждый избиратель может и должен требовать ответственности с каждого кандидата лично.

• Снизить избирательный порог с 7% до 3% — олигархи, кланы и «богатые» чиновники должны освободить место честным, принципиальным и ответственным депутатам.

• Внедрить механизм «народного контроля» с учетом метрики «KPI» — слова чиновников должны подкрепляться результатами и достижениями.

Что обещалось на прошлых выборах

По данным издания Politmer.kg, депутаты «Ата Мекена» во время шестого созыва раздали 91 обещание, из которых выполнили лишь 31. «Клооп» приводит списки самых видных реализованных и нереализованных обещаний партии.

Выполненные обещания:

Внедрить электронные карточки здоровья;

Обеспечить жителей Таш-Кумыра чистой питьевой водой;

Реформировать минсельхоз;

Расходы на медицину вырастут с 2,7% до 7% от ВВП;

Запустить программу арендного жилья;

Восстановить закон «О статусе военнослужащих»;

Сократить количество проверяющих органов;

Ускорить делимитацию и демаркацию границ с Узбекистаном и Таджикистаном;

Предоставить госгарантии и льготы по сельхозкредитам;

Реформа энергосбережения;

ТОП-5 невыполненных обещаний «Ата Мекена»

С полным перечнем обещаний, которые «Ата Мекен» не смогла выполнить в течение шестого созыва вы можете ознакомиться здесь.

Взгляды партии

С уставом партии «Ата Мекен» вы можете ознакомиться здесь. В последние годы партия несколько изменила идеологию и теперь считается сравнительно либеральной и прозападной.

Цели «Ата Мекена»: Построение независимого, демократического, правового, социально ориентированного Кыргызского государства. Формирование демократической формы правления в республике на основе многопартийности, разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Предвыборный скандал с партией

В середине августа 2020 года журналист-расследователь Болот Темиров записал видеоролик, где связал одного из членов партии «Ата Мекен» с влиятельным кланом Матраимовых. На видео были фотографии с шерине — праздничных мероприятий, которые регулярно организуют друзья.

На показанных фотографиях присутствовали Исламбек Матраимов, лидер партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых, Мирлан Бакиров и бывший сотрудник таможни Ким Ин Сен — сейчас 14 в списке «Ата Мекена».

На следующий же день телеканал «Жалбырак ТВ», который связывают с Текебаевым, выпустил ответное видео. В нем Тимур Владислав намекнул на то, что Болот Темиров по такой же логике через свое видео мог исполнять заказ партии «Бир Бол».

«Ата Мекен» же заявила, что ролик Темирова «не соответствует журналисткой этике», так как составлен «на основе домыслов, а не фактов». По поводу видео Темирова высказался так же кандидат от партии Тилек Токтогазиев — он назвал его «политическими играми» и рассказал о том, что Ким Ин Сен работал под руководством Кубанычбека Кулматова, который был не в ладах с Матраимовым.

Затем на дебатах Токтогазиев выжал лимон в стакан с водой, заявив, что партия будет поступать так со всеми коррупционерами. Лимон — это отсылка к Райымбеку Матраимову, экс-зампреду таможни и фигуранту расследований «Клоопу», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции. Райымбек Матраимов известен в обществе, как Райым-миллион.

Кто идет от партии — основные лица, коротко