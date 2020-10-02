Замглавы Министерства здравоохранения Кыргызстана Нурболот Усенбаев на брифинге 2 октября сказал, что причина роста заболевания среди медиков — это массовые скопления людей и несоблюдение социальной дистанции.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Кыргызстане все еще остается напряженной.

«Об этом свидетельствуют цифры в мире и в соседних государствах. В Кыргызстане сейчас мы наблюдаем рост заболевания в Баткенской области. Также и среди медиков», — сказал Усенбаев.

За последнюю неделю в Кыргызстане наблюдается рост количества новых случаев заражения коронавирусом. Среди медработников число зараженных также растет.

Так, по данным Минздрава, на 2 октября в Кыргызстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения среди медработников.

За все время пандемии коронавирусом в республике заразились 3 294 медика. С выздоровлением выписали 3 029 медработников, умерли 83 медика.

Несмотря на высокое количество заражений коронавирусом среди медработников, в Минздраве сообщили, что на 18 сентября положенные компенсации получили 144 медработника, сумма компенсации составила 200 тысяч сомов.

Также компенсации в 1 миллион сомов выплатили семьям 21 погибшего медработника.

Тогда в Республиканском штабе сообщили, что на рассмотрение минздрава поступило около 1 500 документов, из которых 829 прошли экспертизу, а остальные находятся в работе.

При этом сами медики заявляют, что доказать заражение коронавирусом на работе очень сложно. Это приводит к тому, что медики не могут добиться компенсаций.

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 47 056 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением из больниц и стационаров выписали 43 137 пациентов. Умерли за все время 1 065 пациентов от осложнений вызванных коронавирусом и внебольничной пневмонией.