Пресс-служба президента сообщила, что в парке медиков и волонтеров, которому дали имя умершей волонтерки Адинай Мырзабековой, появится стела в память о жертвах пандемии.
Глава государства Сооронбай Жээнбеков 2 октября посетил этот парк вместе с родственниками и однокурсниками Адинай. Присутствовали медики и сотрудники правоохранительных органов, а также другие специалисты, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией. Собравшиеся почтили память умерших от COVID-19.
Президент ознакомился с макетом стелы, которую планируют установить в этом парке. Это две закрученные конструкции, символизирующие руки, которые прикрывают летающих бабочек от огня. О том, когда ее установят? пресс-служба не сообщила.
Президент и отец Адинай Замирбек Жээналиев посадили ель на Аллее памяти жертв пандемии, тем самым дав старт высадке деревьев. Другие участники мероприятия тоже посадили саженцы.
Волонтерка Адинай Мырзабекова скончалась 13 июля, во время пика коронавирусной инфекции. Она училась в КГМА, а во время пандемии работала медсестрой в одном из стационаров Бишкека. Минздрав сообщил, что по предварительным данным причиной смерти стала двухсторонняя пневмония. Президент посмертно наградил Мырзабекову медалью «Эрдик».
На сегодня количество скончавшихся от COVID-19 составило 1066. За весь период коронавирусом заразились 3304 медработника.
Заместитель главврача медцентра «Барын» в Ноокатском районе Ошской области Мукарам Ураимова уже шесть месяцев находится в коме. 29 сентября премьер-министр Кубатбек Боронов поручил перевести ее в Бишкек.