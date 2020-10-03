Президент ознакомился с макетом стелы, которую планируют установить в этом парке. Это две закрученные конструкции, символизирующие руки, которые прикрывают летающих бабочек от огня. О том, когда ее установят? пресс-служба не сообщила.

Президент и отец Адинай Замирбек Жээналиев посадили ель на Аллее памяти жертв пандемии, тем самым дав старт высадке деревьев. Другие участники мероприятия тоже посадили саженцы.

Волонтерка Адинай Мырзабекова скончалась 13 июля, во время пика коронавирусной инфекции. Она училась в КГМА, а во время пандемии работала медсестрой в одном из стационаров Бишкека. Минздрав сообщил, что по предварительным данным причиной смерти стала двухсторонняя пневмония. Президент посмертно наградил Мырзабекову медалью «Эрдик».