Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила 2 октября, что начато досудебное производство по статье 186 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Этим занимается УВД Свердловского района города Бишкек.

Ранее в соцсетях растиражировали интимное видео, снятое на скрытую камеру в одном из пансионатов — снятых в нем людей подвергали травле. Фейки распространяли это видео и пытались связать его с оппозиционными партиями, используя язык вражды и в отношении героев видео, и в отношении кандидатов в депутаты.

«Идет работа по выявлению нарушений избирательного законодательства» , — сообщила об этом Генпрокуратура.

Неизвестно, будет ли привлечен к ответственности пансионат, в коттедже которого было снято видео — но если заведение будет наказано, то штрафом. Маловероятно, что будут вычислены люди, которые распространяли видео в своих интересах, нарушая неприкосновенность личной жизни и подвергая снятых людей опасности.