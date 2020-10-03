Мы в «Клоопе» создали для вас «Кыргызский политический компас». Это тест, который вы можете пройти и узнать какая партия вам ближе всего по взглядам и ценностям.

Чтобы создать компас, мы опросили 9 из 16 партий, которые будут участвовать в предстоящих выборах. В этом материале вы сможете детальнее узнать как партии отвечали на наш огромный тест из почти 100 вопросов.

Какие у них взгляды на 10 категорий — от прав женщин до отношений Кыргызстана с Россией.

Начнём с того, как партии отвечали на вопросы о свободе слова.

Индекс свободы слова

К счастью, у всех партий минусовые результаты.

Больше всего защищать свободу слова собираются «Республика» и «Реформа». Они, например, считают, что иски против журналистов от семьи Матраимовых должны быть немедленно отозваны.

А вот меньше всего за свободу слова болеют партии «Мекеним Кыргызстан» и «Чон Казат». «Мекеним Кыргызстан», разумеется, считает, что иски против журналистов от семьи Матраимовых абсолютно оправданы. А в «Чон Казат» считают, что граждане Кыргызстана не могут безнаказанно и без ограничений шутить над всеми чиновниками, включая президента.

Теперь давайте посмотрим, как партии отвечали на вопросы, связанные с правами человека.

Индекс прав человека

У партии «Мекенчил» оказались умеренно-авторитарные взгляды на права человека. К примеру, они считают, что действия силовиков, нарушающие законы, иногда бывают оправданы. Недалеко от них расположилась партия «Чон Казат», которая хочет вернуть в Кыргызстане смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Считают, что очень важно защищать права всех людей без исключений партии «Реформа» и «Бир Бол». К примеру, они считают, что правозащитник Азимжан Аскаров умер в тюрьме, так и не дождавшись справедливого и полноценного расследования по своему делу.

Права женщин

Мы также выделили отдельную категорию вопросов, посвященных правам женщин — в Кыргызстане они систематически нарушаются как на бытовом, так и на политическом уровне.

Никто, впрочем, не дал мизогинистские ответы.

Все партии старались выглядеть солидарными с борьбой за права женщин, но хуже всех это получилось у партий «Мекенчил» и «Чон Казат».

«Мекенчил», например, выступают за то, что в Кыргызстане надо запретить аборты, а в «Чон Казат» — категорически против изображений голых женщин на художественных выставках.

Больше всего за права женщин выступают партии «Реформа», «Бир Бол» и «Республика». Они считают, что обеспечение прав и усиление возможностей женщин должно стать одной из приоритетных задач для общества и государства.

Экономический индекс

Теперь давайте перейдем к экономическим взглядам партий. Самыми социалистическими (левыми) партиями оказались «Чон-Казат» и «Ата-Мекен». Они считают, что все люди были экономически равными, а чтобы это случилось правительство должно вмешиваться в рынок и регулировать его. Такие базовые вещи как медицина и образование должны быть бесплатными и доступными для всех граждан.

Остальные партии тоже склоняются больше к лево-центристским взглядам.

А вот «Республика» — единственная партия, которая придерживается правых взглядов в экономике с показателем 0.91. Она выступает за полную либерализацию рынка, сокращение налогов для предпринимателей и минимальное вмешательство государства в рынок.

Отношение к личностям

Начнем в хронологическом порядке, с отношения партий к Алмазбеку Атамбаеву. Для тех, кто не знает, это бывший президент Кыргызстана и лидер партии Социал-демократов. Сейчас он находится под следствием в СИЗО.

Как видите, все партии, в целом, негативно относятся к персоне и политической деятельности Атамбаева. Больше всего порицают его партии «Реформа» и «Мекенчил». Там считают, что Атамбаева справедливо лишили статуса экс-президента, и он сам виноват в том, что сегодня против него ведется следствие.

А меньше всего Атамбаева недолюбливают партии «Ордо» и «Чон Казат». В «Ордо» считают, что многие инфраструктурные проекты в Кыргызстане — это заслуга Атамбаева.

Теперь давайте посмотрим на отношение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

Партия «Мекенчил» положительно относится к Жээнбекову с баллом 1.00, а вслед за ней идет «Мекеним Кыргызстан» с баллом 0.19, что означает нейтральное отношение к Жээнбекову.

Больше всего недовольны правлением Жээнбекова партии «Ата Мекен» и «Ордо». Они считают, что Жээнбеков не добился особых результатов за три года своего президентства и часто отмалчивается по важным вопросам.

Не менее известные личности в Кыргызстане — семья Матраимовых. За последний год они стали героями сразу нескольких расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе из страны сотен миллионов долларов благодаря, в том числе, коррупции на таможне.

Давайте посмотрим, как партии относятся к ним.

«Мекеним Кыргызстан» — единственная партия, которая положительно относится к Матраимовым и не считает, что деятельность этой семьи надо расследовать. Это неудивительно, ведь «Мекеним Кыргызстан» — партия семьи Матраимовых. Один из братьев, Искендер Матраимов, идет 10-м в списке партии.

Все остальные партии негативно или даже крайне негативно относятся к Матраимовым: особенно «Ордо», «Республика» и «Бир Бол».

Отношения Кыргызстана с другими странами

Почти все партии очень осторожно относятся к партнерству Кыргызстана с Китаем и заняли скорее средне-нейтральную позицию. «Республика» и «Чон Казат» при этом чуть больше за сближение Кыргызстана с Китаем.

«Ата-Мекен», «Реформа» и «Замандаш» скорее против сближения Кыргызстана с Китаем. К примеру, они считают, что сотрудничество с Китаем в сфере в сфере безопасности и системы распознавания лиц несет угрозу для Кыргызстана.

За сближение Кыргызстана с западными странами выступают «Республика», «Реформа» и «Ата-Мекен».

Категорически против любого сотрудничества с западными странами выступает партия «Мекенчил», вслед за ней в рейтинге нелюбви к западу расположились «Ордо» и «Замандаш».

И, наконец, взгляды партий на отношения с Россией. Категорически против дальнейшего сближения с Россией и членства Кыргызстана в ЕАЭС выступает партия «Ата Мекен». Партии «Ордо», «Бир Бол» и «Реформа» менее категоричны, но тоже не видят особых перспектив в сотрудничестве Кыргызстана с Россией.

За сближение с Россией яростно выступает партия «Мекенчил», вслед за ней партия «Чон-Казат».

Как определиться, за кого голосовать?