УВД Джалал-Абадской области сообщило, что сотрудники милиции стреляли в воздух при задержании подозреваемого в незаконном ношении огнестрельного оружия.

«Во время проверки подозреваемого несколько неизвестных оказали сопротивление сотрудникам милиции. Один из них попытался «угнать» остановленный автомобиль ВАЗ— 2121. В этот момент другие попытались помочь сбежать подозреваемому. В итоге правоохранителям пришлось стрелять в воздух», — сообщили в УВД.

Сотрудники милиции обнаружили травматический пистолет с 13 патронами у мужчины, который хотел «угнать» автомобиль.

По предварительным данным ОВД Сузакского района, один из оказавших сопротивление является членом ОПГ и ранее был судим за убийство. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Он и еще один житель Сузакского района водворены в ИВС.

Днем ранее, 2 октября, в Базар-Коргоне был задержан член ОПГ Кольбаева «Баха». Его подозревают в мошенничестве.