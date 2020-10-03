Больница. Фото: Султан Досалиев

Минздрав сообщил о смерти пациента с COVID-19 — смерть произошла в Иссык-Кульской области. Возраст, пол, сопутствующие болезни — об этом ничего не сообщили.

Кроме того, за сутки COVID-19 подтвердили еще у 128 человек. Большинство из них в Баткенской области — 38.

В Ошской области — 33, в Джалал-Абадской— 17, в Иссык-Кульской области шесть, в Нарынской и Чуйской областях по два заболевших.

В Бишкеке подтвердили 22 случая, а в Оше восемь.

В том числе среди зараженных 10 медиков. Больше всего в Ошской области— четыре. В Джалал-Абадской и Баткенской областях по два, в городах Бишкек и Ош по одному медицинскому работнику.

Общее число заразившихся составило 47 184, летальных исходов — 1066. Число медиков, заразившихся COVID-19 составляет 3 304, среди которых выздоровели — 30 38.

На сегодня в больницах лечится 999 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 1386 человек.