Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что власти не смогут ввести карантин, как раньше, в случае увеличения зараженных коронавирусом.

«Нужно уделять одинаковое внимание и экономике, и здоровью», — говорит глава государства.

По словам Жээнбекова, во время первого карантина «большим вопросом стало обеспечение граждан продуктами питания» — действительно, кроме властей к обеспечению нуждающихся подключились волонтеры и все равно многим было нечего есть.

Были, в том числе, попытки суицида со стороны граждан, которые не могли прокормить свою семью. А «Настоящее время» сняло фильм о голодающих жителях жилмассивов возле Бишкека — один из героев видео упал в голодный обморок, потому что не ел несколько дней.

Президент сообщил, что за время карантина, когда границы были закрыты, а бизнес не мог работать, страна недополучила более 15% своего бюджета — 28 миллиардов сомов. По словам Жээнбекова, ставку сделали на здоровье людей и два месяца готовили врачей в наплыву больных.

«Некоторые политики начали публично утверждать о том, что нет никакой болезни, что это просто грипп, а тема вируса поднимается президентом, для того, чтобы правительство получило денежную помощь из-за рубежа. И люди поверили им. В итоге первая волна вируса нанесла сильный удар», — считает президент.

По словам главы государства, для того, чтобы не повторилась нехватка медперсонала и больниц, когда пришлось открывать дневные и ночные стационары и пользоваться помощью волонтеров, были построены новые больницы и ведется закуп лекарств.

«Наши медики уже освоили, как лечить данное заболевание. Нельзя утверждать, что только государство несет ответственность. Каждый человек должен почувствовать личную ответственность», — говорит Жээнбеков.

Он попросил кыргызстанцев соблюдать санитарные правила, а также выразил недовольство большими тоями и партийными собраниями.

«Стоит принять меры в отношении этих партий, как сразу начнут говорить, что со стороны власти используется давление на партию. Ради получения голосов электората, начинают говорить, что власть давит на них, отбирает голоса, не дает работать», — говорит президент.