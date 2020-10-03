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Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали 1 октября иностранного гражданина — его подозревают в вербовке рекрутов в Сирию. По данным ведомства, он хотел создать в Кыргызстане «террористическое подполье».

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что задержанный активно изучал литературу по изготовлению самодельного взрывного устройства.

При обыске были обнаружены схемы и инструкции по изготовлению снайперской винтовки, а также документация, подтверждающая причастность мужчины к каналу финансирования террористической деятельности.

Следователи начали досудебное производство по статье «Приготовление к акту терроризма». Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ.

По данным разных ведомств, число воюющих в Сирии граждан Кыргызстана колеблется от 500 до 800 человек.