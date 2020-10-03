Центральная избирательная комиссия Кыргызстана 2 октября отказала гражданам, которые подали заявление о снятии Марата Аманкулова с выборов.

Член комиссии Атыр Абдрахматова сообщила Kaktus.media, что только два члена Центризбиркома поддержали заявления кыргызстанцев, которые просили снять с выборов председателя «Биримдик» Марата Аманкулова после появления видео, на котором он с сожалением говорит о независимости Кыргызстана.

Аманкулова поддержал и член ЦИК Тынчтык Шайназаров, который в феврале 2020 года присутствовал на встрече председателя «Биримдик» с российским депутатом Иваном Белековым.

28 февраля Марат Аманкулов и его коллеги-депутаты Евгения Строкова, Канат Исаев, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Бактыбек Турусбеков и Самат Гульнара-Клара в составе президентской делегации прибыли на церемонию открытия перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане.

Судя по фото на сайте парламента, видео могли сделать именно на этой встрече. «Биримдик» же убеждает, что видео было записано еще в 2019 году.

Что сказал Аманкулов

Видео с заявлением Аманкулова опубликовали в сети 26 сентября — оно вызвало негативный резонанс.

«Идеология нашей партии — евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни и независимости, они показали, пора уже одуматься и пора уже возвращаться», — говорит на видео Аманкулов и добавляет, что «у нас много общих корней» с Россией и повторяет «свободная жизнь — хорошо, но пора возвращаться назад».

Увидев реакцию общества политик поспешил заявить, что его слова вырвали из контекста для «грязных политтехнологий».

Реакция

Уже 27 сентября в Бишкеке и Оше прошли митинги за независимость — реакция на высказывание Аманкулова. А статьи о мероприятии заполонили фейки, хвалившие председателя партии и оскорблявшие участников митингов.

Участники митинга подали жалобу из-за слов Аманкулова в ГКНБ и Генпрокуратуру. В поддержку подписались около 150 кыргызстанцев. Кроме этого, 57 кыргызстанцев подписались под аналогичным заявлением генпрокурору.

Травля участников митингов продолжилась и дальше. Модератор митинга Улан Үсөйүн 28 сентября на своей странице в фейсбуке опубликовал видео, на котором зафиксировано, что на официальной странице «Биримдика» были опубликованы перепосты материалов, которые можно расценивать как его травлю.

Аккаунты, агитирующие на своих страницах за партию «Биримдик» и рассылающие по группам в соцсетях хвалебные публикации в ее адрес, написали пост об Улане Үсөйүне и участниках мирной акции, прошедшей 27 сентября после заявления лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова.

Участников митинга называли «геями» и «прозападными рабами». Из фотографий Улана Үсөйүна была сделана провокационная карикатура.

При этом аккаунты пытались реабилитировать Аманкулова, утверждая, что «никто к России не собирается присоединяться», но «необходимо сотрудничество».

Посты с травлей Үсөйүна, которой делились на официальной странице политической партии «Биримдик», были удалены. Пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев сообщил, что удивлен и травля активиста «не имеет никакого отношения к нашей странице».

А 2 октября Улан Үсөйүн заявил в соцсетях о том, что заметил за собой слежку и был вынужден отменить встречи. Он считает, что причиной преследования со стороны неизвестных стало то, что он был модератором митинга.