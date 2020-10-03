Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что после принятия закона об использовании административного ресурса уровень использования админресурса «резко» снизился. Однако ранее не раз сообщалось о том, что госслужащих вынуждают регистрироваться по форме 2 и ехать в другие районы и даже регионы для голосования.

Часто в подобных случаях — и при принуждении врачей, учителей и чиновников присутствовать на агитсобраниях — озвучивалась партия «Биримдик», которую считают партией власти.

«Биримдик» всегда отрицает подобные обвинения и партией власти себя не считает, хотя кандидаты признавались, что хорошо относятся к президенту. Тем более что брат президента Асылбек Жээнбеков один из кандидатов партии.

«Мы следим за этим посредством СМИ, аппарат указывает на существующие недостатки. Как показывает статистика, большинство депутатов 6-го созыва снова баллотируются в депутаты. Одни — в составе той же партии, другие — уже вместе с другой партией. Я хотел бы сказать, что при таких условиях невозможно доминирование той или иной партии в использовании административного ресурса», — считает президент.

Глава государства считает, что угадать, кто из 16 партий победит в выборах «невозможно».

«И самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Кыргызстана — это проблема подкупа голосов. Завтра — день голосования и я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее государства, никогда не пойдет на это. Продать свой голос — это удар по будущему своих детей, будущему государства, собственному будущему», — говорит президент.

Ранее член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщала о массовой регистрации кыргызстанцев по форме №2, что, по ее мнению, говорило о подкупе, применении админресурса и, возможно, фальсификации документов.

Как партии используют форму №2

Механизмом смены избирательного участка пользуются недобросовестные партии, не уверенные, что они смогут преодолеть региональный барьер в 0,7% избирателей для областей, Бишкека и Оша. Некоторые партии платят деньги избирателям, у которых нет прописки в Бишкеке или Оше и просят их регистрироваться на определенных участках через форму №2. Конечно, в обмен на деньги, избиратель отдает свой голос в пользу партии. Например, если избиратель прописан в Нарыне, но голосует по форме №2 в столице, то его голос посчитают в Бишкеке.

Кроме того, в партиях существует распространенная практика, когда каждый кандидат в депутаты должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.

Из-за внутрипартийной конкуренции партии меняют списки кандидатов после выборов, но во время предвыборной борьбы кандидаты прибегают к подкупу избирателей. За денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.