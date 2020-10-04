Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 4 октября выявили 244 новых случая заражения COVID-19:

Бишкек — 26;

Ош — 25;

Чуйская область — 8;

Ошская область — 62;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 79;

Баткенская область — 33;

За все время пандемии в республике выявили 47 428 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 140 пациентов.

Бишкек — 9;

Ош — 25;

Чуйская область — 4;

Ошская область — 43;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 11;

Иссык-Кульская область — 4;

Джалал-Абадская область — 17;

Баткенская область — 25.

Всего за время пандемии выписали 43 418 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 14 случаев заражения.

Бишкек — 3;



Ошская область — 3;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 7.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 318 медиков, из которых всего выздоровели 3 049 медработников.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов во время брифинга 4 октября сообщил, что в воинских частях COVID-19 подтвердился у 21 человека.