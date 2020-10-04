Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 4 октября выявили 244 новых случая заражения COVID-19:
- Бишкек — 26;
- Ош — 25;
- Чуйская область — 8;
- Ошская область — 62;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 79;
- Баткенская область — 33;
За все время пандемии в республике выявили 47 428 случаев заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 140 пациентов.
- Бишкек — 9;
- Ош — 25;
- Чуйская область — 4;
- Ошская область — 43;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 17;
- Баткенская область — 25.
Всего за время пандемии выписали 43 418 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 14 случаев заражения.
- Бишкек — 3;
- Ошская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Баткенская область — 7.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 318 медиков, из которых всего выздоровели 3 049 медработников.
Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов во время брифинга 4 октября сообщил, что в воинских частях COVID-19 подтвердился у 21 человека.