В Кыргызстанеполовина избирателей уже проголосовали — сейчас в «лидерах» по явке город Ош, Джалал-Абадская и Таласская области.

Но не все так гладко: наши наблюдатели присылают множество отчетов о нарушениях и подозрительных явлениях. Вот, например, что они пишут: