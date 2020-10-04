У «Клоопа» впервые свои наблюдатели! 110 человек по стране следят за нарушениями и подозрительными вещами. Предлагаем вам игру: расположите нарушения и подозрительные вещи на выборах в нужном порядке, а мы подскажем вам ответ.
В Кыргызстанеполовина избирателей уже проголосовали — сейчас в «лидерах» по явке город Ош, Джалал-Абадская и Таласская области.
Но не все так гладко: наши наблюдатели присылают множество отчетов о нарушениях и подозрительных явлениях. Вот, например, что они пишут:
🤬 Не разрешают голосовать со своими ручками
😡 Много «скрытых» агитаторов , после голосования собираются и сверяют свои списки
🤢 Женщины записывают себе тех, кто проголосовал за «Биримдик». Люди сами отмечаются, звонят и говорят, что отметили номер 1.
Угадайте, какие нарушения встречаются чаще? Перетаскивайте и ранжируйте карточки, чтобы узнать правильный ответ!
Интересуетесь, что просиходит на участках? Почитайте, что сообщают наши наблюдатели!
Автор: Алексей Журавлев
Идея и редактура: Азиза Раимбердиева