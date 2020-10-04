Наименьшее количество голосов на выборах 2015 года набрала демократическая партия «Азаттык» — 0.3%, а наибольшее — СДПК (26.7%).

Среди партий, которые участвовали в прошлых выборах в парламент и баллотируются сейчас, меньше всего голосов набрала партия «Мекен Ынтымагы», не преодолев даже отметку в 1 процент.

Партия «Республика» в альянсе с «Ата-Журт» набрала 19.6%, а партия «Кыргызстан» — 12.6%.

Партии «Ата Мекен» и «Бир Бол» едва преодолели избирательный порог в 7%, получив наименьшее число мандатов в парламенте VI созыва.

А как вы думаете, сколько голосов наберут все эти партии сегодня?