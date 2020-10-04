Он добавил, что выборы прошли «очень грязно».

«Особенно в городе Ош выборы прошли очень грязно. Скажу открыто. Какие только нарушения выборов не были [показаны] с утра в соцсетях. Насчет других регионов не могу сказать, но именно в Оше прошли очень грязные выборы […] Кто именно это сделал – я не знаю, так как нахожусь не в Оше. Я не видел своими глазами, только в соцсетях», — сказал он.

Тем не менее, лидер партии Мирлан Бакиров заявил, что согласен с данными ЦИКа о голосовании.

«Каждая партия, которая пошла на выборы, ставит перед собой цели — цель пройти успешно в парламент. Конечно, будут и проигравшие партии […] но есть система ЦИК: один избиратель — один голос. Тут ошибок не должно быть», – цитирует Бакирова АКИpress.

По предварительным данным, партия получила 24% голосов, что принесет ей 40 мандатов в парламенте.