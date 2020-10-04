Всего на эти выборы партии потратили свыше полумиллиарда сомов. В топе по расходам «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик».

4 октября в Кыргызстане стартовали парламентские выборы. Всего на счета партий поступило около 570 млн сомов денежных средств из них больше половины принадлежат партиям «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик».

От поступивших денежных средств партии потратили почти все — около 557 млн сомов. «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик» израсходовали больше всех: 116 млн, 96 млн и 94 млн соответственно — это 55% от всех расходов.