На одном из участков в Кара-Кульджинском районе Ошской области все избиратели до единого отдали свои голоса в поддержку партии «Биримдик», которую связывают с Сооронбаем Жээнбековым. Именно в Кара-Кульдже родились братья Жээнбековы: депутат Акылбек Жээнбеков и президент страны.

Как видно из отчета о голосовании, из всех 2 412 кыргызстанцев, имеющих право голоса в этом УИК, проголосовали 1 487 человек, но один бюллетень был испорчен.

В остальных 1 486 бюллетенях единодушно была отмечена клетка напротив партии «Биримдик». Возле названий других партий можно увидеть лишь нули.

По предварительному подсчету голосов сейчас первое место также занимает политобъединение «Биримдик» — 24,8%, а на втором — «Мекеним Кыргызстан» с 24,45% голосов избирателей.