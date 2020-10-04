Президент Сооронбай Жээнбеков проголосовал в лицее № 5 в Бишкеке.

«Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных», — считает президент.

Хотя во время агитации и партии, и журналисты отмечали, что у отдельных политобъединений было множество нарушений, за которые они не понесли ответственность. Например, партию «Биримдик», от которой баллотируется брат президента, не раз подозревали в применении админресурса и в подкупе. В подкупе и нападениях на агитаторов других партий подозревали «Мекеним Кыргызстан», от которой баллотируется Искендер Матраимов.

Пока президент голосовал, «Клооп» фиксировал нарушения, подвозы на участки, и то, как проходят выборы в Кыргызстане.