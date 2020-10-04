За партию «Мекеним Кыргызстан» проголосовало 1600 человек. Эту партию связывают со влиятельным кланом Матраимовых – от нее в парламент баллотировался депутат VI созыва Искендер Матраимов. Сама семья Матраимовых родом именно из Кара-Суйской области. Сейчас акимом области является Тилек Матраимов, брат Искендера и Райымбека.



Подробнее о том, как в Кыргызстане проходило голосование, читайте в нашей текстовой трансляции.

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