Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров на поствыборной пресс-конференции ответил на вопрос о возможном возвращения экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова на госслужбу.

Бакировдон "Райымбек Матраимовду кызматка алып келесиңерби" десем. Убакты көрсөтөт дейт. pic.twitter.com/JHraaLZG2z — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) October 4, 2020

«Его нет у нас в партии и политсовете. Поэтому сейчас преждевременно говорить о новом составе правительства и образовании коалиции. Поэтому время покажет», — заявил Бакиров.

Райымбека Матраимова и его семью связывают с партией «Мекеним Кыргызстан». Именно от этой партии на прошедших выборах в парламент баллотировался депутат VI созыва Искендер Матраимов.

По итогам прошедших парламентских выборов, ЦИК обработал около 2 млн голосов избирателей. По предварительным итогам, за «Мекеним Кыргызстан» проголосовало 24% избирателей.