Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров на поствыборной пресс-конференции ответил на вопрос о возможном возвращения экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова на госслужбу.
«Его нет у нас в партии и политсовете. Поэтому сейчас преждевременно говорить о новом составе правительства и образовании коалиции. Поэтому время покажет», — заявил Бакиров.
Райымбека Матраимова и его семью связывают с партией «Мекеним Кыргызстан». Именно от этой партии на прошедших выборах в парламент баллотировался депутат VI созыва Искендер Матраимов.
По итогам прошедших парламентских выборов, ЦИК обработал около 2 млн голосов избирателей. По предварительным итогам, за «Мекеним Кыргызстан» проголосовало 24% избирателей.