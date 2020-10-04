В 8:00 стартовали выборы в Жогорку Кенеш. Президент Сооронбай Жээнбеков и ряд чиновников уже проголосовали. Жээнбеков заявил, что государство сделало все, чтобы выборы прошли прозрачно и справедливо.

«Клооп» ведет live-трансляцию того, как проходят выборы, по всей республике. За три часа уже зафиксирован ряд нарушений.

Ставьте галочку

Накануне прошло выездное голосование, в Оше зафиксировано нарушение тайны и регламента голосования. Члены избирательной комиссии подсказывали избирателям голосовать за «Биримдик», которую связывают с действующей властью.

А на участке № 1247 в Бишкеке, куда массово подвезли военных, члены избирательной комиссии сидят у урны и могут подсмотреть, за кого шло голосование.

Сбои техники

На участке № 5298 в Оше не сработали электронные урны. В том же Оше на одном из участков сбоило и устройство для считывания биометрических паспортов: мэр Оша из-за этого не смог проголосовать сразу.

Участок № 1049 в Бишкеке тоже остался без электронной урны. Толпы народа скопились из-за сломанной техники и в Ак-Ордо на участке № 7405 избиратели уходят, не проголосовав: урна то работает, то нет.

Пострадали и политики. Не смог сразу проголосовать из-за проблем с урной депутат 6 созыва Дастан Бекешев на участке № 1050. С этой же проблемой на том же участке столкнулся и спикер Дастанбек Джумабеков.

В ЦИК сбои в работе техники признают и обещают устранить их в ближайшее время.

Подвозы людей

В Оше представители партии (предположительно «Мекеним Кыргызстан» ) у участка № 5278 отмечают в отдельных списках приходящих избирателей. То же зафиксировали в Бишкеке у участка № 1039.

Еще на нескольких участках в Оше и Бишкеке обнаружен подвоз избирателей целыми бусиками. В Бишкеке на участки № 1005 и № 1247 привезли голосовать толпу солдат. А на участке № 1398 подвезли голосовать целую маршрутку бабушек.

Но по словам члена ЦИК Тынчтыка Шайназарова, это не нарушение.

«Это нормальное явление, потому что по форме №2 закон позволяет гражданам голосовать там, где они считают нужным. Самое главное — Кыргызстан добился того, что один избиратель — это один голос, это железобетонно. Хоть 500 человек привезут, это роли не играет. Человек все равно зайдет один и будет голосовать за ту партию, за которую считает нужной», — заявил он 24.kg.

Форма №2 позволяет гражданам голосовать не по месту прописки, а не тех участках, где им удобно.

Кому можно снимать

В Бишкеке на участке № 1222 избирателям запретили фотографироваться на улице возле участка, милиция ссылается на руководство УИК. Там же есть небольшие расхождения с фактическим заходом избирателей на участок и выдачей номеров.

Зато могут снимать камеры на бишкекском участке № 1125. Там в помещении для голосования работала камера видеонаблюдения, направленная внутрь кабинок для голосования.

Дистанция соблюдается не везде

На многих участках есть нарушения разметки и не соблюдается дистанция. Например, в Оше на участке № 5555, в Бишкеке на участке № 1048.

Подкуп

Есть случаи и возможного подкупа. Купленные голоса якобы предназначались для

«Биримдик» и «Республики». Еще одна неустановленная партия, по предварительным данным, раздает вознаграждение в Новопокровке.

По данным правительства на 10:30 утра в call-центр Республиканского штаба по вопросам выборов в парламент поступило 52 звонка. Люди жалуются на то, что на участках не соблюдают санитарные нормы, не работает техника, а некоторые не могут себя найти в списках избирателей.