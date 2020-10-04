Премьер-министр Кубатбек Боронов на избирательном участке в Бишкеке. Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Кубатбек Боронов заявил 4 октября, что правительство не планирует вводить повторный карантин. Однако, по его словам, в случае необходимости власти введут ограничения.

«По мере возможности не будем мучить народ и вводить карантин. Попытаемся обойтись теми условиями, что есть сегодня», – цитирует Боронова Kaktus.Media.

Глава правительства добавил, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается не только в Кыргызстане, но и во всем мире.«[4 октября выявлено] более 200 случаев коронавируса. По сравнению со вчерашними цифрами – это много», – отметил премьер-министр.

Ранее замглавы минздрава Нурболот Усенбаев объяснил, что прирост заражений COVID-19 был ожидаемым и он никак не связан с парламентскими выборами.

Президент Сооронбай Жээнбеков также заявил, что повторный ввод карантина не является решением проблемы. По словам главы государства, граждане должны ответственно относиться к соблюдению санитарных норм.

Таким образом власти отреагировали на сообщения в соцсетях о возможном специальном занижении статистики о заражениях коронавирусом перед выборами в парламент.

4 октября в Кыргызстане выявили 244 новых случая заражения коронавирусом, из больниц выписали 140 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.