ЦИК объявляет предварительные результаты — сейчас пересчитали 1 942 609 голосов (это 98% от всех проголосовавших). Предварительно в парламент проходят «Биримдик» (24,9%), «Мекеним Кыргызстан» (24,3%), «Кыргызстан» (8,89%) и «Бутун Кыргызстан» (7,19%).

Партия «Мекенчил» набрала 6.96% — предварительно, им не хватает 0,04% для преодоления избирательного порога.

«Против всех» проголосовали 35 448 человек или 1,82%. Это больше, чем у четырех партий: «Мекен Ынтымагы», «Партия афганцев», «Ордо» и «Реформа».

Итоговая явка составила 1 980 240 человек — это 56,2% от всех включенных в списки избирателей. Для сравнения, на прошлых парламентских выборах 2015 проголосовали 57,56% избирателей.

Если проценты останутся такими же, и если все эти партии преодолеют региональный барьер, парламент станет выглядеть так: