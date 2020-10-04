2 min read

ЦИК объявляет предварительные результаты — сейчас пересчитали 1 942 609 голосов (это 98% от всех проголосовавших). Предварительно в парламент проходят «Биримдик» (24,9%), «Мекеним Кыргызстан» (24,3%), «Кыргызстан» (8,89%) и «Бутун Кыргызстан» (7,19%).

Партия «Мекенчил» набрала 6.96%  — предварительно, им не хватает 0,04% для преодоления избирательного порога. 

«Против всех» проголосовали 35 448 человек или 1,82%. Это больше, чем у четырех партий: «Мекен Ынтымагы», «Партия афганцев», «Ордо» и «Реформа».

Итоговая явка составила 1 980 240 человек — это 56,2% от всех включенных в списки избирателей. Для сравнения, на прошлых парламентских выборах 2015 проголосовали 57,56% избирателей.

Если проценты останутся такими же, и если все эти партии преодолеют региональный барьер, парламент станет выглядеть так:

По данным ЦИК, во всех регионах лидируют «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

Читайте нашу текстую трансляцию с предварительными результатами: 

LIVE: Выборы в парламент Кыргызстана

Посчитайте результаты сами:

Авторы: Савия Хасанова, Азиза Раимбердиева, Алексей Журавлев, Хаким Давуров. 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА