К 14:00 на парламентских выборах в Кыргызстане проголосовали 990 492 человека — это 28% от всех включенных в списки избирателей.

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Наша карта показывает количество проголосавших в процентах и в абсолютных числах.

Что это значит?

В городе Ош больше трети избирателей уже проголосовали: из 179 972 человек посетили УИКи уже 63 415 человек. Также в «лидерах» по явке Джалал-Абадская область, где на выборы пришли свыше 190 тысяч человек.