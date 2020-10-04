У «Клоопа» впервые есть свои наблюдатели на выборах! 110 человек находятся на участках и ездят по стране в поисках нарушений. Они зафиксировали нарушения тайны голосования, подвоз и пересчет избирателей по спискам.

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Парламентские выборы в этом году особенные для «Клоопа» — у нас есть свои наблюдатели, которые фиксируют подозрительные вещи. Публикуем первый отчет от них.

В основном наблюдатели жалуются на подозрительные списки — людей у входа отмечают представители партий, а также на нарушения при работе с автоматически-считывающими урнами.

«Группа людей снаружи участка со списками отмечает, кто пришел и подталкивает к выбору той или иной партии. Одна женщина подошла и спросила: «Вы отмечаете Мекеним Кыргызстан?»» — передает наш наблюдатель.