У «Клоопа» впервые есть свои наблюдатели на выборах! 110 человек находятся на участках и ездят по стране в поисках нарушений. Они зафиксировали нарушения тайны голосования, подвоз и пересчет избирателей по спискам.
Материал регулярно обновляется.
Парламентские выборы в этом году особенные для «Клоопа» — у нас есть свои наблюдатели, которые фиксируют подозрительные вещи. Публикуем первый отчет от них.
В основном наблюдатели жалуются на подозрительные списки — людей у входа отмечают представители партий, а также на нарушения при работе с автоматически-считывающими урнами.
«Группа людей снаружи участка со списками отмечает, кто пришел и подталкивает к выбору той или иной партии. Одна женщина подошла и спросила: «Вы отмечаете Мекеним Кыргызстан?»» — передает наш наблюдатель.
Другое наиболее частое нарушение — нарушение тайны голосования. Наши наблюдатели сообщают, что члены избирательных участков сидят слишком близко к считывающим урнам, а иногда даже берут в руки бюллетени, чтобы помочь внести их. Также одна из наблюдательниц сообщает, что возле кабинки голосования была расположена камера.
Наши наблюдатели присылают отчеты несколько раз в день, мы регулярно обновляем информацию.
Авторы: Азиза Раимбердиева, Алексей Журавлев и Саадат Тологонова