Достук Жолдошев.

УВД города Ош начало досудебное производство по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» по факту нападения на сотрудников «Клоопа».

4 октября примерно в 13:00 часов оператор «Клоопа» Хамидулло Узаков вел прямой эфир с избирательного участка №5316. В этот момент к нему подошел неизвестный, нанес несколько ударов и попытался выхватить телефон.

На журналистов «Клоопа» напали в Оше Возле кафе «Памир», где расположен участок №5316, спортивные парни без причины напали на журналиста «Клоопа» Хамидулло Узакова. Попытались отобрать камеру, затем отобрали телефон, но милиционеры, стоявшие рядом, ничего не предприняли. Затем телефон вернули. Publicerat av Kloop Söndag 4 oktober 2020

К месту инцидента подошел милиционер. Узаков, сообщив, что он журналист обратился к нему и попросил принять меры. Однако милиционер ответил, что изначально конфликт показался ему «ссорой между друзьями». В итоге в отношении нападавшего меры предприняты не были. Позднее он скрылся с участка.

Во время повторного прямого эфира было совершено второе нападение — другой мужчина попытался вырвать телефон с рук журналистки Айбике Адилет кызы.

«Напавший на меня парень был вместе с вами. Где он?» — спрашивал оператор «Клоопа» у человека, когда тот вырвал телефон.

Позже мужчина зашел на избирательный участок вместе с телефоном сотрудника «Клоопа». Узаков направился за нападавшим и застал его в тот момент, когда он передавал телефон некой женщине.

«Когда я вернул телефон и попытался выйти в прямой эфир, он, матерясь, снова направился ко мне. Я пошел в сторону милиционеров, а неизвестный мужчина попытался выхватить телефон у моей коллеги Айбике Адилет кызы. В инцидент вмешались другие люди и нападавший сбежал», — рассказал Узаков.

Во время нападения Адилет кызы обратилась за помощью к правоохранительным органам. Однако они не среагировали сразу, а вызвали группу захвата после того, когда второй нападавший скрылся.

«Мужчина, ранее напавший на Хамидулло, схватил меня и попытался вырвать телефон, когда я шла за коллегой. Когда он применял силу в отношении меня вмешался мужчина, который пришел на выборы. Я объяснила ему, что выполняю свои журналистские обязанности. Далее я побежала за человеком, который напал на меня. Однако он исчез, как только вошел в участок», — сказала Адилет кызы.

Милиция не раскрыла личности нападавшего

Пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков сообщил, что один из участников инцидента доставлен в милицию. Мужчина заявил, что оператор «спровоцировал его начав снимать без спроса». Также, по его словам, он не знал, что перед ним журналист, так как «на нем не было жилета и бейджика».

Однако сотрудники «Клоопа» были в бейджиках, это видно на кадрах прямого эфира.

«Оперативная группа милиции доставила в УВД гражданина, который напал на журналистов и самих пострадавших. Обе стороны дали показания. Для определения травм, нанесенных Узакову назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказал Сыдыков.

Он также добавил, что в отношении сотрудников милиции, которые «с халатностью отнеслись к исполнению служебных обязанностей» проведут служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры.

Однако в милиции отказались раскрывать имя нападавшего.

Один из нападавших распознан

Сотрудники «Клоопа» смогли распознать одного из нападавших. На кадрах прямого эфира также можно увидеть его лицо. Пострадавшие коллеги утверждают, что это был Достук Жолдошев. Внешность и даже отличительные черты Жолдошева совпадают с внешностью нападавшего — у него также сломаны уши.

Жолдошев — чемпион Центральной Азии по грепплингу, это разновидность борьбы. Также он участвовал на нескольких турнирах по боям без правил.

Фото: Достук Жолдошев (слева) и руководитель «Ош-Тазалыка» Нурбек Исмаилов (справа)

Достук Жолдошев знаком с главой «Ош-Тазалык» Нурбеком Исмаиловым — на его странице в фейсбук есть их совместная фотография. Также есть информация, что Жолдошев работал в «Ош-Тазалык», однако неизвестно работает ли он там до сих пор.

Нурбек Исмаилов ранее был замечен в штабе «Биримдика» в Оше. На вопросы журналистов относительно его прихода в штаб партии он заявил, что является кандидатом от партии. Однако в официальном списке партии, который находится на сайте ЦИКа, Исмаилова среди кандидатов партии – нет.