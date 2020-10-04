Обновлено в 17:30.

Председательница УИКа 1041 в Бишкеке Канымжан Омурова отрицает, что на ее участке зафиксировали голос мужчины, умершего до выборов. Ранее о подобном случае сообщали в соцсетях.

Тогда женщина обнаружила в числе проголосовавших своего мужа, умершего неделю назад. Омурова назвала это клеветой.

«Раз она увидела подпись, почему она не обратилась к председателю? Такого обращения не было. Кто-то из избирателей говорила, что в списке был муж, который умер. Я вам показала список, там никакой подписи [мужа] нет. Если она специально это задумала, я считаю, что это клевета», — рассказала председательница УИК. Также, по мнению Омуровой, избирательница «в силу возраста» могла перепутать подпись, стоявшую ниже графы, в которой были записаны инициалы ее мужа.

Омурова говорит, что готова разобраться в ситуации вместе с супругой скончавшегося, если та придет в УИК до 20 часов.

«Такого факты, что мы умершего человека подпись поставили, нет. [Избиратель] проходит биометрическую идентификацию, потом проверяются паспорта, наблюдатели пятнадцати партий тут присутствуют, там где бумажный список проверяется еще раз паспорт и только после этого выдается бюллетень. С такими процедурами никак не может [никто] за другого проголосовать».

ЦИК и ГКНБ также не нашли доказательств, что на участке кто-то голосовал от лица умершего мужчины.