Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 207 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 26;

Ош — 4;

Чуйская область — 8;

Ошская область — 34;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 46;

Баткенская область — 75.

За все время пандемии в республике выявили 47 635 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 103 пациента.

Бишкек — 6;

Ош — 23;

Чуйская область — 7;

Ошская область — 36;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 2;

Джалал-Абадская область — 8;

Баткенская область — 13.

Всего за время пандемии выписали 43 521 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 9 случаев заражения — один случай в Бишкеке, два Джалал-Абадской области и шесть Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 327 медиков, из которых всего выздоровели 3 059 медработник.