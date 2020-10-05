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Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 207 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 26;
  • Ош — 4;
  • Чуйская область — 8;
  • Ошская область — 34;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 9;
  • Джалал-Абадская область — 46;
  • Баткенская область — 75.

За все время пандемии в республике выявили 47 635 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 103 пациента.

  • Бишкек — 6;
  • Ош — 23;
  • Чуйская область — 7;
  • Ошская область — 36;
  • Таласская область — 5;
  • Нарынская область — 3;
  • Иссык-Кульская область — 2;
  • Джалал-Абадская область — 8;
  • Баткенская область — 13.

Всего за время пандемии выписали 43 521 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 9 случаев заражения — один случай в Бишкеке, два Джалал-Абадской области и шесть Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 327 медиков, из которых всего выздоровели 3 059 медработник.

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