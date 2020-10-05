Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 2 октября выявили 207 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 26;
- Ош — 4;
- Чуйская область — 8;
- Ошская область — 34;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 46;
- Баткенская область — 75.
За все время пандемии в республике выявили 47 635 случаев заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 103 пациента.
- Бишкек — 6;
- Ош — 23;
- Чуйская область — 7;
- Ошская область — 36;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Баткенская область — 13.
Всего за время пандемии выписали 43 521 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 9 случаев заражения — один случай в Бишкеке, два Джалал-Абадской области и шесть Баткенской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 327 медиков, из которых всего выздоровели 3 059 медработник.