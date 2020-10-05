Закончился суд над бывшим вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым. Первомайский районный суд признал его виновным и путем частичного сложения наказания он получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Зилалиева задержали в декабре 2018 года по подозрению в «незаконном обогащении». У чиновника нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности. По официальным данным, доходы Зилалиева и его супруги с 2011 по 2017 годы составили всего 3 млн сомов.

Сам он утверждал, что на него и его семью давят, чтобы он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева — тому дали 11 лет лишения свободы.

Ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил, что латвийские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против супруги экс-чиновника в подозрении отмывании денег. Сообщалось, что она открыла счет в местном банке, после чего туда поступило несколько переводов «в особо крупных размерах».

Карьера Зилалиева и «бомба»

Зилалиев пришел на работу в правительство в составе команды избранного премьер-министра Сапара Исакова и в августе 2017 года стал вице-премьером. До прихода в правительство он возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, который отвечал за тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и нескольких малых станций. Его уволили с поста вице-премьер-министра 17 ноября.

До увольнения он запомнился резонансными решениями. Он успел заключить контракт с чешской компанией Liglass Trading на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Контракт был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке из-за «неисполнения чешской стороной обязательств». Кроме того он поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый, что вызвало недовольство со стороны экологов и гражданских активистов.

Также его сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке к выборам «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации.

После ухода с должности вице-премьера он возглавил Фонд управления госимуществом (ФУГИ), нео ему пришлось уйти в отставку из-за уголовного дела — его обвинили в ложном сообщении о бомбе и в октябре 2018 года приговорили к трем годам условно. А уже в декабре снова задержали и обвинили в «незаконном обогащении».