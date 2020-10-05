По предварительным данным ЦИК, партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» лидируют на выборах в парламент, набрав более 23% голосов избирателей. Эти партии предварительно получают 46 и 45 мандатов в Жогорку Кенеше соответственно.
При этом, в разных регионах люди по-разному голосовали за эти партии.
Если посмотреть на количество участков, где партии не поддержали, то у «Мекеним Кыргызстан» таковых больше. Партия «Мекеним Кыргызстан» получила от 0% до 1% голосов на 117 избирательных участках, а Биримдик — всего на 26.
В то же время, именно в Ошской области эти же две партии получали свыше 95% голосов избирателей: партия «Биримдик» получила более 95% голосов на 15 участках, а «Мекеним Кыргызстан» — всего на одном.
В Бишкеке, который считается наиболее протестным по отношению к обеим партиям, они набрали по 16% голосов избирателей.
На некоторых участках Бишкека эти партии получали очень высокий процент голосов.
Например, на участке 1150 в Бишкеке, по предварительным данным, «Мекеним Кыргызстан» набрали более половины всех голосов (51%) — нам показалось это достаточно необычным.