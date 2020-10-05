По предварительным данным ЦИК, партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» лидируют на выборах в парламент, набрав более 23% голосов избирателей. Эти партии предварительно получают 46 и 45 мандатов в Жогорку Кенеше соответственно.

При этом, в разных регионах люди по-разному голосовали за эти партии.

Если посмотреть на количество участков, где партии не поддержали, то у «Мекеним Кыргызстан» таковых больше. Партия «Мекеним Кыргызстан» получила от 0% до 1% голосов на 117 избирательных участках, а Биримдик — всего на 26.