На площади Ала-Тоо в центре Бишкека начался бессрочный мирный митинг оппозиции — партий, не прошедших в парламент по итогам выборов 2020. Они называют выборы нелегитимными из-за множества нарушений — подкупа, применения админресурса и прочего.

4 октября в парламент прошли 4 партии из 16, участвовавших в гонке.

«Биримдик» — 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» — 23,88%

«Кыргызстан» — 8,76%

«Бутун Кыргызстан» — 7,13%.

Недовольны выборами большинство партий, даже «Мекеним Кыргызстан», считавшая, что могла получить больше голосов избирателей. Зато «Биримдик» полностью удовлетворена итогами выборов.

5 октября должны пройти несколько митингов несогласных партий — социал-демократы планировали выйти на бессрочное мирное собрание на площадь Ала-Тоо в 11 часов, «Реформа», «Чон казат», «Ордо», «Ыйман Нуру» и «Мекен Ынтымагы» будут там же в 12 часов, а «Республика» и «Ата-Мекен» сообщали ранее, что планируют выйти к 14 часам к театру оперы и балета.

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