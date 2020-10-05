Пресс-служба Министерства культуры сообщила, что министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов при встрече с местными жителями села Толойкон Кара-Суйского района сказал, что территорию памятника необходимо использовать строго по назначению.

Местные жители использовали территорию памятника археологии как кладбище, что является нарушением закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

«В будущем этот объект историко-культурного наследия должен стать туристическим центром», — говорится в сообщении.

Что будет с кладбищем пока неизвестно. Согласно поправкам в законе «Об охране и использовании историко-культурного наследия» от 11 июня 2020 года, лица, причинившие вред объекту историко-культурного наследия или его охранной зоне, обязаны восстановить объект или его охранную зону, а при невозможности этого — возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Также должностные лица, виновные в возмещении убытков, несут материальную ответственность.

Ак-Буура Чалдыбар был построен в I-V и IX-XII веках. Он расположен на левом берегу реки Ак-Буура, на южной окраине Оша. Когда-то там была крепость, построенная для защиты Ошского региона от вторжений. При раскопках в городище были обнаружены различные артефакты, связанные с историей и культурой Оша.